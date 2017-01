Irgendwie war es ein logisches Ergebnis, das den Trend der vergangenen Wochen bestätigte. Der ERC Sonthofen setzte seinen Lauf fort, die Blue Devils ihre Talfahrt. Nach einer schwachen Oberliga-Partie zogen die Weidener gegen die Allgäuer den Kürzeren und sind jetzt Tabellenletzter der Meisterrunde.

Überragender Gästegoalie

1:2 eine Kopie des 0:1

Freitag gegen Deggendorf

Was die Weidener Fans - am Sonntag waren es erneut nur knapp 850 - momentan geboten bekommen, ist harte Eishockey-Kost. "Wir sind in einer schwierigen Lage. Es fehlt die Leichtigkeit und die Selbstverständlichkeit ist uns abhanden gekommen", sagte Trainer Markus Berwanger nach der 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)-Niederlage der Blue Devils gegen den ERC Sonthofen. Während die Allgäuer mit dem siebten Sieg in den letzten acht Partien ihre Erfolgsserie ausbauten, ging es für die Weidener weiter abwärts. Die Devils gewannen im selben Zeitraum nur zwei Spiele und sind auf Rang acht abgerutscht.Im Gegensatz zum Derby am Freitag in Selb stimmte bei den Blue Devils am Sonntag aber zumindest das Engagement. "Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft. Wir hatten auch genügend Chancen, aber das Quäntchen Glück hat gefehlt", erklärte Berwanger. "Es war allerdings nicht unser bestes Spiel", gab der Devils-Coach zu. Ähnlich beurteilte Gästetrainer Heiko Vogler das Spiel seiner Mannschaft: "Ich bin glücklich über den Sieg, mit der Leistung aber sehr unzufrieden. Ein Riesen-Kompliment geht an unseren Torhüter, Patrick Glatzel hat heute den Sieg eingefahren."Den Blue Devils war zu Beginn die Verunsicherung deutlich anzumerken - und dann gerieten sie durch ein unglückliches Tor auch noch früh in Rückstand. Vladimir Kames zog von der blauen Linie ab. Die Scheibe zischte rechts am Kasten vorbei, prallte von der Bande zurück und Chris Stanley reagierte schneller als alle Weidener und staubte ab (3. Minute). Danach übernahmen die Devils das Kommando und erspielten sich auch die eine oder andere Gelegenheit. Es reichte aber nur zum 1:1 durch einen Distanzschuss von Marius Nägele (11.). Weitere Chancen wurden teilweise kläglich vergeben oder von Glatzel glänzend vereitelt.Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Weidener in Überzahl, eine halbe Minute sogar mit zwei Mann mehr. Doch das Powerplay blieb an diesem Abend erfolglos. Auf der Gegenseite ging Sonthofen mit einer Kopie des 1:0 erneut in Führung: Schuss, Puck von der Bande zurück und diesmal war George Kink zur Stelle (24.). Dieses Gegentor zeigte Wirkung, minutenlang war bei den Devils Leerlauf, die Offensivbemühungen blieben schon im Ansatz stecken. Erst kurz vor der zweiten Pause hatten Marko Babic und Patrick Schmid zwei "Hundertprozentige".Nach 35 Sekunden im Schlussdrittel durften die Weidener Fans dann doch jubeln. Daniel Sevo zog von der blauen Linie ab und Marko Babic fälschte die Scheibe zum 2:2 ab. Die Freude währte aber nicht lange. Nach einem Wechselfehler (sechs Mann auf dem Eis) gerieten die Devils in Unterzahl und durch Vladimir Kames zum dritten Mal in Rückstand (43.). Das folgende Anrennen brachte einige Chancen, aber kein Tor. Als Berwanger schon gut zwei Minuten vor Schluss in Überzahl Goalie Fabian Hönkhaus vom Eis nahm und mit sechs gegen vier den Ausgleich erzwingen wollte, machte Daniel Rau mit seinem "empty-net-goal" zum 4:2 alles klar (59.)."Wir müssen uns jetzt selbst aus dem Sumpf herausziehen", sagte Berwanger in der Pressekonferenz. Die beste Gelegenheit wäre ein Erfolgserlebnis am Freitag zu Hause gegen den Deggendorfer SC, gegen den die Blue Devils in dieser Saison noch ohne Punkt sind. Am Sonntag treten die Weidener beim EC Peiting an.