Zwei Neue in Regensburg, Geld-Sorgen in Bad Tölz, sportliche Talfahrt bei den Blue Devils Weiden: Die Meisterrunde der Oberliga Süd ist zwar nicht beliebt, aber immer für Schlagzeilen gut.

Zwei Neue beim EVR

Devils gegen Deggendorf

Wer sichert sich die beste Ausgangsposition für die Play-offs? Da sind als Erster die Selber Wölfe (1./85 Punkte) zu nennen, die acht Runden vor Schluss der Meisterrunde die Tabelle der Oberliga Süd mit acht Zählern Vorsprung anführen. Die Oberfranken bleiben der Top-Favorit auf Rang eins, auch wenn sie zuletzt beim EV Regensburg (3./72) mit 3:6 die sechste Niederlage in dieser Saison kassierten.Die Domstädter, die seit Wochen mit großem Verletzungspech kämpfen, haben für die entscheidende Saisonphase personell nachgelegt. Mit dem 29-jährigen Deutsch-Schweden Peter Holmgren wechselt ein erfahrener Torhüter von den Füchsen Duisburg (Oberliga Nord) in die Oberpfalz. Der sportlichen Leitung des EVR ist es außerdem gelungen, Eigengewächs Korbinian Schütz zu reaktivieren. Der 21-Jährige wechselte zur Spielzeit 2015/16 zum DEL-Club Augsburger Panther, entschied sich aber nach kurzer Zeit zu einer Auszeit.Zwischen Selb und Regensburg ist weiterhin der EC Bad Tölz (2./77) platziert. Doch bei den Löwen läuft es derzeit nicht nur sportlich nicht optimal. Die Zuschauer bleiben aus, zu den letzten Heimspielen kamen nicht einmal 800 Fans. Kalkuliert haben die Tölzer mit 1250. Zudem berichten die "Eishockey News" und der "Münchner Merkur" von einem finanziellen Engpass. So soll der Club, da bei den Prämien einiger Spieler mit Netto- statt Bruttobeträgen kalkuliert worden sei, eine Finanzlücke zu schließen haben. Der Etat der Löwen könnte damit für die laufende Saison im schlimmsten Fall um einen beinahe sechsstelligen Betrag überzogen werden. In Vertretung des erkrankten Geschäftsführers Thomas Maban äußerte sich Hubert Hörmann, TEG-Gesellschafter und Vorsitzender des Hauptvereins EC Bad Tölz, gegenüber dem Merkur. "Wir wissen, dass Handlungsbedarf besteht. Wir werden alle zusammenhelfen und kämpfen."Auf der Erfolgswelle schwimmen der Deggendorfer SC (4./64) und der ERC Sonthofen (7./49). Die Niederbayern verdrängten mit drei Siegen in Folge den EC Peiting (5./60) von Platz vier. Die Mannschaft der Stunde sind aber die Allgäuer, die sich vergangene Woche noch mit dem DEL-erfahrenen Fabio Carciola (zuletzt beim EV Ravensburg/DEL2) verstärkt haben. In den letzten acht Partien feierte Sonthofen sieben Siege.Im Abwärtstrend befinden sich dagegen die Blue Devils (8./48). Die Weidener sind hinter den EV Landshut (6./50), bei dem der neue Trainer Alexander Serikow wieder für positive Stimmung sorgt, und Sonthofen auf Rang acht zurückgefallen. In den vier bisherigen Meisterrunden-Partien holten die Blue Devils nur zwei Zähler. In dieser schwierigen Situation kreuzt am Freitag ausgerechnet Angstgegner Deggendorfer SC in der Hans-Schröpf-Arena auf. Gegen die Niederbayern gingen die Oberpfälzer in dieser Saison in allen vier Spielen leer aus - zu Hause zwei Mal 3:4 und in Deggendorf jeweils 1:5. Angesichts der Weidener Auswärtsschwäche ist auch die Aufgabe am Sonntag beim EC Peiting nicht einfacher.

Eishockey

Wir wissen, dass Handlungsbedarf besteht. Wir werden alle zusammenhelfen und kämpfen. Hubert Hörmann, Vorsitzender des EC Bad Tölz, zum finanziellen Engpass

Oberliga Süd MeisterrundeLandshut - Bad Tölz Fr. 19.30 UhrSelb - Sonthofen Fr. 20.00 UhrWeiden - Deggendorf Fr. 20.00 UhrRegensburg - Peiting Fr. 20.00 UhrBad Tölz - Selb So. 18.00 UhrSonthofen - Landshut So. 18.00 UhrPeiting - Weiden So. 18.00 UhrDeggendorf - Regensburg So. 18.30 Uhr1. Selber Wölfe 36 180:106 852. Tölzer Löwen 36 128:84 773. EV Regensburg 36 155:97 724. Deggendorfer SC 36 143:114 645. EC Peiting 36 128:119 606. EV Landshut 36 103:102 507. ERC Sonthofen 36 107:128 498. Blue Devils Weiden 36 133:143 48