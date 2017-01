Erste Weichenstellung für die Oberliga-Saison 2017/18: Der Kanadier Matt Abercrombie stürmt ein weiteres Jahr für die Blue Devils Weiden.

Die Blue Devils haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Matt Abercrombie verlängert. Der kanadische Stürmer bleibt den Oberpfälzern damit bis 2018 erhalten. Der 27-jährige Center war vor der laufenden Spielzeit von den Saale Bulls Halle (Oberliga Nord) nach Weiden gewechselt und hat die in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllt."Nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis spielt Matt eine wichtige Rolle für unsere Mannschaft", begründet Thomas Siller, der erste Vorsitzender des 1. EV Weiden, die Vertragsverlängerung. Auch Teammanager Christian Meiler ist voll des Lobes: "Für uns war schnell klar, dass Matt sportlich und menschlich sehr gut zu uns passt und auch kommende Saison in unserem Oberliga-Kader eine wichtige Rolle spielen soll. Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns frühzeitig mit ihm auf einen neuen Vertrag einigen konnten."Bislang hat Abercrombie 34 Spiele für die Weidener in der Oberliga Süd absolviert und dabei 47 Scorerpunkte (23 Tore, 24 Vorlagen) erzielt. Damit ist er aktuell der zweitbeste Angreifer der Blue Devils in dieser Saison hinter Kapitän Ales Jirik, der 51 Punkte (13/38) auf dem Konto hat.