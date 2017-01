Endspurt in der Vorrunde der Oberliga Süd: Bis zum 15. Januar sind noch fünf Spieltage zu absolvieren, dann geht's für die "Top 8" in die Meisterrunde und für die Platzierten 9 bis 12 in die Verzahnungsrunde mit der Bayernliga.

Für die Meisterrunde - gleichbedeutend mit dem Erreichen der Play-offs - sind der VER Selb (1./65 Punkte), der EV Regensburg (2./59), der EC Bad Tölz (3./59) und der EC Peiting (4./47) bereits qualifiziert. Der Deggendorfer SC (5./45) braucht bei 15 Punkten Vorsprung auf den Neunten Sonthofen theoretisch noch einen Zähler. Die Blue Devils (6./43) sind ebenfalls so gut wie durch: Die Weidener haben ein Polster von 13 Punkten und den besseren direkten Vergleich gegenüber den Allgäuern. Auch der EV Landshut (7./40) kann sich nur noch selbst im Weg stehen.Spannung bis zum Vorrunden-Finale verspricht der Kampf um Platz acht, den momentan der Höchstadter EC (31) einnimmt. Doch den Mittelfranken sitzt ein Trio mit jeweils einem Zähler Rückstand im Nacken: der ERC Sonthofen (30), der EHC Waldkraiburg (29) und der EV Lindau (28). Höchstadt trifft noch zwei Mal auf Schlusslicht Schönheide (7) und hat damit die besten Karten. Unter dem Trio der Regionalgruppe Süd gibt es noch drei direkte Duelle.Statistik 27. SpieltagEHV Schönheide - Blue Devils 4:8 Tore: 0:1 (5.) Jirik, 0:2 (19.) Rypar, 1:2 (20.) P. Gulda, 1:3 (23.) Jirik, 1:4 (24.) Abercrombie, 1:5 (24.) Synowiec, 1:6 (27.) Nägele, 2:6 (32.) Varianov, 3:6 (32.) Becker, 4:6 (45.) Varianov, 4:7 (46.) Nägele, 4:8 (46.) Jirik - Zuschauer: 564 - Strafminuten: Schönheide 6, Weiden 4 + 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe für HajekHöchstadter EC - VER Selb 3:6 Tore: 1:0 (8.) Rousek, 1:1 (24.) Geisberger, 1:2 (29.) Neumann, 1:3 (29.) Moosberger, 2:3 (35.) Rousek, 2:4 (40.) Dorr, 2:5 (46.) Hendrikson, 3:5 (58.) Cejka, 3:6 (60.) Piwowarczyk - Zuschauer: 1281 - Strafminuten: Höchstadt 14, Selb 8ERC Sonthofen - EC Peiting n.V. 5:4 Tore: 0:1 (13.) Radu, 1:1 (13.) Guth, 1:2 (22.) Kostourek, 2:2 (39.) Stanley, 3:2 (40.) Voit, 3:3 (43.) Feuerecker, 3:4 (46.) Kostourek (Penalty), 4:4 (48.) Voit, 5:4 (61.) Kames - Zuschauer: 631 - Strafminuten: Sonthofen 6 + Spieldauerdisziplinarstrafe für Mannschaftsleiter Linnartz, Peiting 12 + 10 für MorrisDeggendorf - EV Regensburg 3:4 Tore: 1:0 (6.) Gibbons, 1:1 (7.) Gajovsky, 1:2 (12.) Schmitt, 2:2 (20.) Stern, 3:2 (22.) Stern, 3:3 (26.) Trew, 3:4 (60.) Merka - Zuschauer: 1485 - Strafminuten: Deggendorf 6, Regensburg 6EC Bad Tölz - EV Lindau 4:2 Tore: 1:0 (21.) Frank, 1:1 (25.) Mikesz, 1:2 (30.) Smith, 2:2 (46.) Huss, 3:2 (46.) St. Reiter, 4:2 (55.) Strobl - Zuschauer: 1098 - Strafminuten: Bad Tölz 14, Lindau 14EV Landshut - Waldkraiburg 1:2 Tore: 1:0 (44.) Abstreiter, 1:1 (53.) Zick, 1:2 (59.) Kaltenhauser - Zuschauer: 1629 - Strafminuten: Landshut 4, Waldkraiburg 628. SpieltagSchönheide - Höchstadt Di. 19.00 UhrLandshut - Bad Tölz Di. 19.30 UhrWaldkraiburg - Peiting Di. 19.45 UhrWeiden - Deggendorf Di. 20.00 UhrSonthofen - Lindau Di. 20.00 UhrRegensburg - Selb Mi. 20.00 Uhr1. Selber Wölfe 27 135:76 652. EV Regensburg 27 118:62 593. Tölzer Löwen 26 99:58 594. EC Peiting 27 99:88 475. Deggendorfer SC 27 105:93 456. Blue Devils Weiden 27 114:104 437. EV Landshut 27 76:71 408. Höchstadter HC 27 71:102 319. ERC Bulls Sonthofen 27 77:106 3010. EHC Waldkraiburg 27 64:93 2911. EV Lindau Islanders 27 64:112 2812. EHV Schönheide 26 63:120 7