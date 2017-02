Bis vor wenigen Wochen war der VER Selb das Maß aller Dinge in der Oberliga Süd. Doch die Souveränität ist wie weggeflogen. Am Wochenende droht den Oberfranken sogar der Verlust der Tabellenführung.

Nur noch 1 Punkt Vorsprung

Oberpfalzderby in Weiden

Seit 23. Oktober 2016 stehen die Selber Wölfe (1./88 Punkte) fast ohne Unterbrechung an der Spitze der Oberliga Süd. Lediglich Anfang Dezember hatten sie die Tabellenführung für zwei Spieltage verloren. Der Vorsprung betrug zeitweise acht Punkte. Sogar Anfang Februar lagen die Wölfe noch acht Zähler vor den Tölzer Löwen, doch zuletzt gingen sie drei Mal in Folge leer aus.Die Souveränität aus der Vorrunde, als der VER Selb von Sieg zu Sieg eilte und 28 von 32 Spielen gewann, gehört seit Beginn der Meisterrunde (nur 3 Siege in 8 Partien) der Vergangenheit an. Vor allem in der Fremde läuft es überhaupt nicht mehr. Das 2:3 am Sonntag im Derby in Weiden war die vierte Niederlage im vierten Auswärtsspiel der Meisterrunde. Der Vorsprung auf den EC Bad Tölz (2./87) ist auf einen Zähler geschmolzen. Doch gerade in dieser schwierigen Phase hat die VER-Führung ein Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Trainer Henry Thom verlängert.Am Freitag müssen die Wölfe die Tabellenführung beim Deggendorfer SC (5./68) verteidigen. Sollte sich der Negativtrend auf gegnerischem Eis fortsetzen, kann Bad Tölz mit einem Heimsieg gegen die Blue Devils (6./57) vorbeiziehen. Doch die Weidener haben die Talsohle offensichtlich durchschritten. Zuletzt ließ die Truppe von Trainer Markus Berwanger mit dem 10:1-Kantersieg beim EV Landshut (8./51) und dem ersten Derbysieg gegen Selb in dieser Saison aufhorchen. Und gegen die Tölzer Löwen sahen die Devils bisher immer gut aus und gewannen zwei der drei Partien. Gegen den Oberpfälzer Rivalen EV Regensburg (3./79), der am Sonntag in der Hans-Schröpf-Arena gastiert, ist die Bilanz (zwei Siege, drei Niederlagen) negativ. Die Regensburger werden wohl von Rang drei aus in die Play-offs starten - der Rückstand auf Position zwei beträgt acht, der Vorsprung auf Platz vier neun Zähler.Spannung herrscht neben dem Duell um Platz eins im Kampf um Rang vier (Heimrecht in der südinternen Play-off-Runde). Nachdem Deggendorf am vergangenen Wochenende nur einen Punkt holte, liegt jetzt der EC Peiting (4./70) mit zwei Zählern vorne. Vielleicht fällt am Sonntag beim direkten Aufeinandertreffen in Peiting die Vorentscheidung.

Eishockey

Oberliga SüdBad Tölz - Weiden Fr. 19.30 UhrLandshut - Peiting Fr. 19.30 UhrDeggendorf - Selb Fr. 20.00 UhrRegensburg - Sonthofen Fr. 20.00 UhrSelb - Landshut So. 15.30 UhrSonthofen - Bad Tölz So. 18.00 UhrPeiting - Deggendorf So. 18.00 UhrWeiden - Regensburg So. 18.30 Uhr1. Selber Wölfe 40 191:123 882. Tölzer Löwen 40 145:92 873. EV Regensburg 40 170:109 794. EC Peiting 40 144:129 705. Deggendorfer SC 40 153:126 686. Blue Devils Weiden 40 153:153 577. ERC Sonthofen 40 117:140 538. EV Landshut 40 108:125 51