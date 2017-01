In der Oberliga Süd ging am vergangenen Sonntag die erste Saisonphase zu Ende. Ab Freitag spielen die "Top 8" unter Mitnahme der Punkte die Platzierungen für die Play-offs aus. Alle Teilnehmer der Meisterrunde sind gleichzeitig für die Oberliga-Süd-Saison 2017/18 qualifiziert. Die Teams auf den Rängen 9 bis 12 kämpfen in der Verzahnungsrunde mit den 8 besten Bayernligisten um den Klassenerhalt.

Selber Paradereihe

Blue Devils Sechster

Als inoffizieller Vorrunden-Meister gehen die Selber Wölfe (1./79 Punkte) in die 14 Meisterrunden-Spiele. Die Oberfranken haben 28 von 32 Vorrunden-Partien gewonnen und sind mit 164 Toren die mit Abstand treffsicherste Mannschaft der Liga. Den Löwenanteil daran hat die auch zuletzt beim 5:1 in Weiden überzeugende Paradereihe. Jared Mudryk (69 Punkte) führt die Scorerwertung vor Kyle Piwowarczyk (67) an, Herbert Geisberger (53) liegt auf Rang vier.Neben Selb haben der EC Bad Tölz (2./72), die Truppe von Trainer Axel Kammerer stellt mit nur 71 Gegentoren die beste Defensive, und der EV Regensburg (3./63) die beste Ausgangsposition, um sich das Heimrecht in der ersten, süd-internen Play-off-Runde zu sichern. Doch vor allem Regensburg schwächelte zuletzt und verlor die drei abschließenden Partien.Um den letzten Platz, der in Runde eins das Heimrecht bedeutet, zeichnet sich ein Zweikampf zwischen dem EC Peiting (4./57) und dem Deggendorfer SC (5./55) ab. Während die Peitinger in der Breite stärker zu sein scheinen, leben die Niederbayern sehr stark von ihrem überragenden Ausländer-Duo. Der US-Amerikaner Kyle Gibbons führt mit 33 Treffern die Torschützenliste an, der Kanadier Curtis Leinweber ist hinter dem Selber Jared Mudryk (49) der zweitbeste Vorbereiter der Liga.Nach Platz acht im Vorjahr wollten die Blue Devils (6./46) einen weiteren Schritt nach vorne machen - und das ist mit Vorrunden-Rang sechs gelungen. Allerdings war zuletzt - auch verletzungsbedingt - Sand ins Getriebe gekommen. Nach der 5:2-Gala am 16. Dezember 2016 im Oberpfalzderby gegen den EV Regensburg gab es in den folgenden zehn Partien nur drei Siege. Die Blue Devils müssen "wieder in Schwung kommen", weiß auch Trainer Markus Berwanger, wenn Platz sechs gehalten oder verbessert werden soll. Dahinter lauern der EV Landshut (7./44) und vor allem der im Endspurt stark auftrumpfende ERC Sonthofen (8./41).Zum Auftakt treffen die Blue Devils am Freitag (20 Uhr) in der Hans-Schröpf-Arena auf Bad Tölz. Und am Sonntag steigt in Regensburg das fünfte Oberpfalzderby in die Saison.

Eishockey

Oberliga Süd MeisterrundePeiting - Landshut Fr. 19.30 UhrSelb - Deggendorf Fr. 20.00 UhrSonthofen - Regensburg Fr. 20.00 UhrWeiden - Bad Tölz Fr. 20.00 UhrBad Tölz - Sonthofen So. 18.00 UhrLandshut - Selb So. 18.00 UhrRegensburg - Weiden So. 18.00 UhrDeggendorf - Peiting So. 18.30 Uhr1. Selber Wölfe 32 164:89 792. Tölzer Löwen 32 119:71 723. EV Regensburg 32 139:84 634. EC Peiting 32 116:104 575. Deggendorfer SC 32 125:104 556. Blue Devils Weiden 32 124:126 467. EV Landshut 32 85:84 448. ERC Sonthofen 32 92:118 41