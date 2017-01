Es gab Licht und Schatten, doch das erste Saisonziel haben die Blue Devils mit der Qualifikation für die Meisterrunde ohne Zittern erreicht. Als Tabellensechster starten die Weidener am Freitag in die 14 Zwischenrundenspiele. Ziel ist eine gute Ausgangsposition für die Play-offs.

Auftakt gegen Bad Tölz

Irgendwie fehlt momentan die Leichtigkeit. Markus Berwanger, Trainer der Blue Devils Weiden

Platz 6 mit 46 Punkten und 124:126 Toren, 15 Siege, 17 Niederlagen - so lautet in nackten Zahlen die Vorrunden-Bilanz der Blue Devils in der Oberliga Süd. Trainer Markus Berwanger und Teammanager Christian Meiler sind mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden. "Wir haben die Meisterrunde souverän und nicht auf den letzten Drücker erreicht", erklärte Berwanger. Meiler meint, dass "die Mannschaft funktioniert" und das Abschneiden unter dem Strich aufgrund der Ergebnisse und der Tabellensituation positiv sei.Allerdings spricht der Teammanager auch von Licht und Schatten. Mit Schatten meint Meiler die vielen Gegentore und die schwache Auswärtsbilanz. Während die Blue Devils in der Heimtabelle mit 10 Siegen und 6 Niederlagen (30 Punkte) auf Rang sechs liegen, nehmen sie auswärts nur den drittletzten Platz (5 Siege, 11 Niederlagen, 16 Punkte) ein. "Da haben wir viele Punkte unnötig verloren", sagt Meiler.Coach Berwanger streicht die positive Entwicklung der "special teams" heraus. In der Powerplay-Statistik sind die Blue Devils Fünfter, in Unterzahl liegen sie sogar an Position drei. Natürlich ärgert sich auch der Trainer über die vielen Gegentore. "Da müssen wir besser und stabiler werden", weiß Berwanger. Offensiv dagegen sei seine Mannschaft spielfreudig und eigentlich immer gefährlich. Ausnahme: Das vergangene Wochenende mit den 1:5-Niederlagen in Deggendorf und gegen Selb. "Irgendwie fehlt momentan die Leichtigkeit", sucht der Trainer nach einer Erklärung, warum es in den letzten zehn Partien nur drei Siege gab.Unter Mitnahme der bisher erzielten Punkte und Tore beginnt am Freitag die Meisterrunde. "Wir wollen uns für die Play-offs gut positionieren und mindestens Rang sechs verteidigen", sagt Meiler. Der Trainer dagegen legt sich nicht auf einen Platz fest. "In den Play-offs ist sowieso alles möglich, egal ob Heimrecht oder nicht", ist Berwanger überzeugt.Die Blue Devils starten zu Hause gegen Bad Tölz und müssen dann nach Regensburg und Selb. "Wahnsinn dieser Spielplan! Gleich gegen die drei besten Mannschaften", stöhnt Berwanger. Doch sein Team sei fit und heiß auf die schweren Spiele.Vorsichtig optimistisch äußert sich Berwanger vor dem Start in die Meisterrunde zu den Verletzten. Bei Verteidiger Daniel Willaschek (Schulter) entscheide sich während der Woche, ob er gegen Bad Tölz auflaufen kann. "Er geht am Dienstag aufs Eis und wenn es hundertprozentig passt, spielt er am Freitag", sagt der Coach. Bei Marko Babic, der am Sonntag im Derby gegen Selb nach dem zweiten Drittel mit einer Knieverletzung ausgeschieden war, gehen Berwanger und Meiler von "keiner schwerwiegenden Verletzung" aus.

1. Spieltag

20.01. 19.30 Peiting - Landshut20.01. 20.00 Selb - Deggendorf20.01. 20.00 Sonthofen - Regensburg20.01. 20.00 Weiden - Tölz2. Spieltag22.01. 18.00 Tölz - Sonthofen22.01. 18.00 Landshut - Selb22.01. 18.00 Regensburg - Weiden22.01. 18.30 Deggendorf - Peiting3. Spieltag27.01. 19.30 Tölz - Deggendorf27.01. 19.30 Landshut - Regensburg27.01. 20.00 Selb - Weiden27.01. 20.00 Sonthofen - Peiting4. Spieltag29.01. 18.00 Peiting - Tölz29.01. 18.00 Regensburg - Selb29.01. 18.30 Weiden - Sonthofen29.01. 18.30 Deggendorf - Landshut5. Spieltag03.02. 19.30 Landshut - Tölz03.02. 20.00 Selb - Sonthofen03.02. 20.00 Weiden - Deggendorf03.02. 20.00 Regensburg - Peiting6. Spieltag05.02. 18.00 Tölz - Selb05.02. 18.00 Sonthofen - Landshut05.02. 18.00 Peiting - Weiden05.02. 18.30 Deggendorf - Regensburg7. Spieltag10.02. 19.30 Tölz - Regensburg10.02. 19.30 Landshut - Weiden10.02. 20.00 Selb - Peiting10.02. 20.00 Sonthofen - Deggendorf8. Spieltag12.02. 18.00 Peiting - Sonthofen12.02. 18.00 Regensburg - Landshut12.02. 18.30 Weiden - Selb12.02. 18.30 Deggendorf - Tölz9. Spieltag17.02. 19.30 Tölz - Weiden17.02. 19.30 Landshut - Peiting17.02. 20.00 Deggendorf - Selb17.02. 20.00 Regensburg - Sonthofen10. Spieltag19.02. 18.00 Sonthofen - Tölz19.02. 18.00 Selb - Landshut19.02. 18.00 Peiting - Deggendorf19.02. 18.30 Weiden - Regensburg11. Spieltag24.02. 19.30 Peiting - Regensburg24.02. 19.30 Tölz - Landshut24.02. 20.00 Sonthofen - Selb24.02. 20.00 Deggendorf - Weiden12. Spieltag26.02. 18.00 Selb - Tölz26.02. 18.00 Landshut - Sonthofen26.02. 18.00 Regensburg - Deggendorf26.02. 18.30 Weiden - Peiting13. Spieltag03.03. 19.30 Peiting - Selb03.03. 20.00 Deggendorf - Sonthofen03.03. 20.00 Regensburg - Tölz03.03. 20.00 Weiden - Landshut14. Spieltag05.03. 18.00 Selb - Regensburg05.03. 18.00 Landshut - Deggendorf05.03. 18.00 Sonthofen - Weiden05.03. 18.00 Tölz - Peiting