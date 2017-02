Fleiß und hartes Training haben sich gelohnt. Von 13 Nachwuchsläuferinnen des 1. EV Weiden, die beim 16. Selber Eiskunstlaufpokal starteten, kamen fast alle auf das Treppchen. In nahezu jeder Kategorie, bei der Weidenerinnen am Start waren, ging der Sieg in die Max-Reger-Stadt. Auch die "Kleinsten" durften schon Wettkampfluft schnuppern. Kürklasse 3/4: 1. Elisa Cuviello, 3. Lea Fritzen. Kürklasse 5: 1. Letizia Götzer, 3. Katerina Kaufmann. Kürklasse 7: 2. Nicole Plakhotnik. Figurenläufer A: 1. Valentina Adrianova. Figurenläufer B: 1. Stefanie Gösl, 6. Angelina Dötterl. Anfängerkür: 1. Emely Kuiper. Beginners: 1. Dominik Kuiper. Hindernislauf: 2. Noemi Kuiper, 4. Sarah Gsänger, 6. Laura Kirilova. Bild: exb