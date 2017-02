Die Eisstock-Schützen der Herren-Bezirksoberliga ermittelten die Aufsteiger in die Landesliga Nord. 27 Mannschaften gingen im Eisstadion in Weiden an den Start. Für den Bezirk 601 gingen die SF Kondrau, BSG Beyer u.Co., FC Kaltenbrunn II und der TSV Friedenfels an den Start. Kondrau schaffte den 3. Platz und steigt somit in die Landesliga auf. Entschieden wurden der Aufstieg und die Platzierungen in letzter Minute. Kondrau gewann gegen Lampenricht-Gleiritsch und Neunburg vorm Wald II (bis dahin 2.) verlor gegen den TSV Großberg. Dadurch waren Kondrau und Neunburg punktgleich. Die Sportfreunde hatten jedoch mit 0,026 Stockpunkten die Nase vorn und sicherten sich mit einem Stock Vorsprung den dritten Platz. Undorf erreichte mit einem Sieg im letzten Spiel gegen BSG Beyer Altenstadt den zweiten Platz. Die Friedenfelser Mannschaft gewann in einem Kraftakt im letzten Spiel gegen Kaltenbrunn und rettete sich auf einen Nichtabstiegsplatz.