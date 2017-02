Die Kreisoberliga im Eisstockschießen spielte ihren Meister aus. In der Hans-Schröpf-Arena in Weiden trafen sich elf Teams, die im Modus jeder gegen jeden auch zwei Aufsteiger suchten. Am Ende holte sich die SV Grafenwöhr I mit 14:4 Punkten (Teiler 2,325) den ersten Platz. An den Start gingen Alfred Scharnagl, Arnold Günter, Eduard Waldmann und Sebastian Waldmann.

Punktgleich setzte sich der FC Tirschenreuth I, mit einem geringeren Teiler (0,983) auf den 2. Platz. Im Team standen Wolfgang Wagenknecht, Gerhard Wagenknecht, Siegfried Wölfl und Karl Schwägerl. Zwar konnten die Schützen des TSV Friedenfels III mit 12:6 Punkten die Bronzenadeln in Empfang nehmen, sie sind aber nicht aufstiegsberechtigt. Die weiteren Platzierungen: 4. SV Grafenwöhr II 11:7, 5. ATS Mitterteich I 10:8, 6. ASV Waldsassen I 8:10, 7. SF Kondrau II 7:11, 8. DJK Falkenberg 6:12, 9. FC Kaltenbrunn IV 4:14, 10. ESF Neustadt II 4:14, 11. ASV Waldsassen II trat nicht an.