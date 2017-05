Das wäre schon ein großes Wunder, wenn er bei der Europameisterschaft noch sauber gewesen wäre: Mitte Dezember 2015 wurde Sebastian Szczepanski über die 100 Meter Freistil EM-Dritter bei den Kurzbahn-Titelkämpfen in Israel. Nur wenige Tage später schnappte die Falle zu, der Pole wurde positiv getestet, und das auf gleich mehrere anabole Steroide.

Ich glaube, er war bei der EM auch nicht sauber. Philipp Wolf über seinen EM-Kontrahenten Sebastian Szczepanski

Philipp Wolf aus Altenstadt (Landkreis Neustadt/WN) verpasste bei diesen Europameisterschaften das Siegerpodest nur um ein paar Hundertstel, landete hinter Szczepanski auf Platz vier. Es war trotzdem ein sehr starker internationaler Auftritt des Oberpfälzers, der für die SG Stadtwerke München startet.Jetzt, nach gut eineinhalb Jahren hat sich der Schwimm-Weltverband Fina durchgerungen, den Polen für vier Jahre aus dem Verkehr zu ziehen. Der 22-Jährige hatte bei der EM auch Platz drei über die 50-Meter-Freistil-Strecke belegt. Lange Zeit ging man im Wolf-Lager davon aus, dass es bei einer Sperre des Polen noch nachträglich die Bronzemedaille für den Altenstädter geben könnte. Wie üblich, so heißt es in der Begründung des Verbandes, wurden lediglich Szczepanskis Ergebnisse, die er seit dem positiven Test erzielt hat, annulliert. Es ist daher unwahrscheinlich, dass ihm auch die Medaillen aberkannt werden, die er gut eine Woche vorher bei der EM gewonnen hatte."Es ist schon schwach, dass sie ihn nicht bei der EM erwischt haben und eine Woche später haben sie ihn", sagte Wolf am Montag über den betrügerischen Konkurrenten. "Ich glaube, er war bei der EM auch nicht sauber." Dass er nachträglich nicht die EM-Bronzemedaille bekommt, ärgert Wolf nicht mehr groß: "Eine Medaille wäre natürlich cool, auch wenn ich sie jetzt bekäme, aber ich war schon damals total happy über Platz vier." Schlimmer ist für den 24-Jährigen, der seit der Olympia-Teilnahme in Rio im vergangenen Jahr kürzertritt, etwas anderes: "Man fühlt sich natürlich betrogen."Szczepanski ist Wiederholungstäter. Der Junioren-Europameister galt als eines der großen Talente im polnischen Schwimmsport. Bereits im Nachwuchsalter war er jedoch auffällig geworden und durfte damals schon für ein halbes Jahr wegen Dopings nicht starten.