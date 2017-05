Auch in der Kreisklasse West ist die Saison seit Sonntag vorüber - zumindest fast. Der ASV Haidenaab und der TSV Kirchendemenreuth müssen in einem Entscheidungsspiel am Mittwoch klären, wer als Tabellenzweiter die Aufstiegsrelegation spielt und wer ein weiteres Jahr in der Kreisklasse verbringt. Am Ende der Tabelle hofft die Kulmainer Reserve.

Der ASV Haidenaab setzte sich im direkten Duell gegen den TSV Reuth durch und wahrte die Aufstiegschance. Kirchendemenreuth verdiente sich die Extraschicht mit einem Heimsieg gegen Schwarzenbach. Den Absturz in die A-Klasse kann derweil der SV Kulmain doch noch verhindern. Am letzten Spieltag rettete sich die Kreisliga-Reserve mit einem Kantersieg auf den Relegationsrang. Am Donnerstag geht es beim FC Weiden-Ost gegen den TSV Theuern um den Ligaverbleib.SV Kulmain II 9:0 (5:0) WindischeschenbachTore: 1:0 (3.) Christian Griener, 2:0 (15.) Nicolas Pusiak, 3:0 (36.) Nicolas Pusiak, 4:0 (41./Foulelfmeter) Lukas Lehner, 5:0 (42.) Lukas Lehner, 6:0 (48./Foulelfmeter) Sebastian Biersack, 7:0 (65.) Lukas Reger, 8:0 (85./Foulelfmeter), 9:0 (88.) Lukas Lehner - SR: Anton Dötsch - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (60.) Michael Springer (SpVgg)Der SV Kulmain spielte von Anfang an sehr konzentriert und landete gegen schwache Gäste einen Kantersieg. Den Torreigen eröffnete Oldie Griener schon in der 2. Minute. Dadurch wurde der SVK stabil und die weiteren Tore fielen nach schön herausgespielten Spielzügen. Der Gast stemmte sich zwar am Anfang gegen die Niederlage, war aber gegen die Heimelf an diesem Tage chancenlos. Da bei der Heimelf in den letzten Spielen die Einstellung passte, konnte der Relegationsplatz erreicht werden.TSV Krummennaab 1:1 (1:0) SC EschenbachTore: 1:0 (10.) Daniel Dostler, 1:1 (87.) Jacob Kallmeier - SR: Josef Bulla - Zuschauer: 50Im Spiel um die Goldene Ananas trennten sich die Teams schiedlich friedlich unentschieden. Krummennaab beendete die Serie somit auf dem 10. Platz während der SC noch auf Rang 6 abrutschte.SV Riglasreuth 2:6 (1:4) TSG WeiherhammerTore: 0:1 (3.) Christoph Hermann, 1:1 (4.) Julian Bauer, 1:2 (7.) Dominik Haerning, 1:3 (12./Foulelfmeter) Thomas Kraus, 1:4 (28./Foulelfmeter) Markus Lang, 1:5 (52.) Christoph Hermann, 1:6 (56.) Maximilian Kohl, 2:6 (73.) Maximilian Wolf - SR: Marco Franz - Zuschauer: 60Mit einer torreichen Partie beendeten der SVR und die TSG Weiherhammer die Saison. Dabei war vor allem die Anfangsphase sehr turbulent. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 3:1. Nach knapp einer halben Stunde sorgte Markus Lang per Foulelfmeter für die Vorentscheidung. Nach der Pause erhöhten Christoph Hermann und Maximilian Kohl auf 6:1 für die TSG. Der SVR zeigte sich vor allem in der Defensive unkonzentriert und teilweise ungeschickt. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Wolf nach schönem Zuspiel von Florian Ritter.TSV Kirchendemenreuth 2:0 (0:0) SC SchwarzenbachTore: 1:0 (46.) Michael Höcherl, 2:0 (62.) Sebastian Frieser - SR: Josef Scheck - Zuschauer: 130(mle) Nach fünf sieglosen Spielen behält Kirchendemenreuth gegen Schwarzenbach die Oberhand und hat im Entscheidungsspiel gegen Haidenaab die Chance, eine herausragende Saison mit der Vizemeisterschaft zu krönen. In der ersten Hälfte zeigte sich die Heimelf zu nervös und konnte sich keine Chancen erspielen, während die Gäste mutig nach vorne agierten und sich mehrere gute Einschussmöglichkeiten erarbeiteten. Nach der Pause wachte die Kandler-Elf auf und kam durch Höcherl zur Führung. Kirchendemenreuth zog sich nicht zurück, sondern drängte auf den zweiten Treffer. Nach einem weiten Einwurf gelang Frieser mit einem Kopfball das 2:0. In der Folge hatte die Heimelf das Spiel im Griff und brachte den Sieg nach Hause.TSV Pressath 3:2 (1:2) TSV KastlTore: 1:0, 2:2, 3:2 (2., 54.,61.) Michael Pfleger, 1:1, 1:2, (24., 36.) Sebastian Braun - SR: Karl-Heinz Klein, sen. (Weiden) - Zuschauer: 85(ffz) Verheißungsvoll begann das Spiel für Pressath. Bereits in der zweiten Minute kam ein geschickter Pass auf den alleinstehenden Pfleger, dieser eilte auf den Torwart zu und schob gekonnt zur Führung ein. Einen zu kurzen Rückpass erlief sich Braun und markierte den Ausgleich. Auch beim 1:2 schaute die Abwehr nicht gut aus. Braun stand allein am Strafraum und schoss knapp neben dem linken Pfosten ein. In den zweiten 45 Minuten kam der Gastgeber besser ins Spiel. Nach einem Freistoß von Youngster Weinhold, der ein gutes Debüt zeigte, staubte Pfleger zum 2:2 ab. In der 61. Minute konnte TW Federsel einen Kopfball von Rau gerade noch abwehren, doch Pfleger war da und drückte zum verdienten Siegtreffer ein.FC Vorbach 2:5 (1:3) VfB MantelTore: 0:1 (4.) Andreas Mark, 0:2 (23.) Stefan Prölß, 1:2 (43.) Florian Ruder, 1:3 (45.) Stefan Prölß, 1:4 (48.) Stefan Prölß, 2:4 (56.) Christoph Fischer, 2:5 (87.) Stefan Prölß - SR: Reinhard Marschik - Zuschauer: 75Starker Auftritt des Meisters am letzten Spieltag der Saison. Beim glatten 5:2-Sieg in Vorbach glänzte Stefan Prölß als vierfacher Torschütze. Satte 17 Zähler beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Der FC schöpfte nur nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause etwas Hoffnung. Doch der VfB machte diese noch vor dem Seitenwechsel mit der umgehenden Antwort zunichte.ASV Haidenaab 5:1 (3:1) TSV ReuthTore: 1:0 (8.) Lukas Dötterl, 1:1 (27.) Michael Bachmeier, 2:1 (35.) Christian Küffner, 3:1 (39.) Christian Küffner, 4:1 (82.) Lukas Dötterl, 5:1 (86.) Lukas Dötterl - SR: Enes Özbay - Zuschauer: 150(cvh) Von Beginn an war es ein ausgeglichenes und gutes Kreisklassenspiel. Haidenaab erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute in Führung. Kurz darauf vergaben die Gäste einen Foulelfmeter. Michael Bachmeier erzielte mit einem Freistoß das 1:1. Christian Küffner war es, der das 2:1 durch einen Foulelfmeter markierte. Wiederum Christian Küffner traf zum 3:1. Haidenaab hatte das Spiel in der zweiten Halbzeit im Griff. Lukas Dötterl erhöhte in der Schlussphase zum Endstand.