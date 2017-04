Der Erfolg der U14-Mädchen des SC Luhe-Wildenau kann sich sehen lassen. Nach dem zweiten Platz in der Bayernliga dürfen sie ihr Können als Vertreterinnen des SKV Weiden jetzt bei der deutschen Meisterschaft zeigen.

Unter der Führung von Andrea Imbs gingen die Mädchen neben dem normalen Spielbetrieb unter den Farben des SKV Weiden in der Bayernliga auf die Bahnen. Im ganzen Saisonverlauf gaben sie nur zwei Spiele ab. Die Mädchen verloren nur gegen den Bayerischen Meister Bamberg. Im Heimspiel unterlagen sie denkbar knapp mit nur 13 Kegel. Der Lohn für die Mühen ist die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Die werden am 2. Juni in Ludwigshafen-Oggersheim ausgetragen.