Nach drei 0:3-Niederlagen in Folge hat die SG Weiden/Vohenstrauß wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Beim Tabellenletzten gewannen die Bayernliga-Volleyballerinnen im Tie-Break.

1:2 in Rückstand

Weiden/Vohenstrauß. Mit viel Kampf und Herzblut fuhr der Bayernliga-Aufsteiger zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. In einem Volleyball-Krimi besiegten die Oberpfälzerinnen den TSV Feucht mit 3:2 (-25, 21, -20, 22, 16). Da Sarah Slama und Ines Penner krankheitsbedingt ausfielen, musste das Trainergespann Slama/Diller kurzfristig umdisponieren. Libera Corinna Dengel wurde zur Feldspielerin bestimmt, um so noch einen Joker mit gefährlichen Aufschlägen auf der Bank zu haben.Zu Beginn schlichen sich ungewohnte Annahmefehler ein. Dann wurde die Mannschaft im Laufe des ersten Satzes zunehmend stabiler und holte einen Fünf-Punkte-Rückstand auf. Dennoch ging der Satz mit 27:25 an Feucht. Davon blieben die Gäste unbeeindruckt. Der zweite Satz ging nach konstanter Führung und einer Aufschlagserie von Monia Slama an die SG. Jedoch konnte Weiden/Vohenstrauß im dritten Satz das Niveau nicht halten. Wegen einiger zweifelhafter Schiedsrichterentscheidungen kam zusätzlich Nervosität auf, so dass die Gastgeber mit 25:20 die Nase vorn hatten. Der vierte Satz verlief bis zum Ende ausgeglichen. Dank starker Blockarbeit von Julia Pfaffenzeller und einer harten Aufschlagserie von Corinna Dengl entschied Weiden/Vohenstrauß den umkämpften Satz für sich. Im Tie-Break musste die pure Willenskraft über Sieg oder Niederlage entscheiden. Glückliche Netzroller der Feuchter machten der SG den Spielaufbau zunächst schwer. Die letzten Punkte waren hart umkämpft. Konsequente Angriffe, vor allem von Anna Troglauer, verbissene Abwehrarbeit und gute Aufschläge von Lena Bauer und Sophie Breinbauer führten schließlich zum Satzgewinn und 3:2-Sieg.SG: Lena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengl, Sandra Diller, Ellen Heimburger, Denitsa Peeva, Anna Troglauer, Julia Pfaffenzeller, Anna Wutzlhofer, Monia Slama.