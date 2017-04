Nach einem Jahr der Vorbereitung, in dem das Management und die Coaches kontinuierliche Aufbauarbeit geleistet haben, starten die Weiden Vikings in die American-Football-Saison 2017. Den Anfang macht das motivierte U19-Jugend-Tackle-Team am 29. April mit dem Spiel gegen das Team der Burghausen Crusaders. Das Spiel findet im DJK-Sportpark am Ludwig-Wolker-Weg 17-19 in Weiden statt. Kick-off ist um 12 Uhr."