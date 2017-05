Faustball und Fußballtennis: So geht's Faustball



Das hat es im Behindertensport noch nicht gegeben: Ein Verein richtet zeitgleich zwei deutsche Meisterschaften aus. Diese Ehre, die freilich auch eine Menge Organisationsarbeit mit sich brachte, fällt am Freitag, 26., und Samstag, 27. Mai, dem BVS zu. Unter seiner Regie laufen die deutschen Meisterschaften im Faustball in der Weidener Mehrzweckhalle und die im Fußballtennis in der Sporthalle des Gymnasiums Neustadt/WN. In beiden Hallen ist der Eintritt während der Wettbewerbe für Zuschauer frei - sie sollen schließlich möglichst zahlreich die Spieler aus Weiden und den anderen Vereinen anfeuern. Für Verpflegung ist gesorgt.Warum gerade der BVS die erste Doppel-Meisterschaft dieser Art bekam, erklärt stellvertretende Vorsitzende Martina Weiß mit zwei unterschiedlichen Gründen: Zum einen bedeute so eine Ausrichtung natürlich viel Arbeit, die sich nicht alle anderen Vereine aufhalsen können - immerhin kümmern sie sich beim BVS teils schon seit Monaten um die Meisterschaften. Zum anderen habe der Weidener Verein aber auch eine Menge Erfahrung mit der Ausrichtung solche Wettkämpfe und sich damit auch einen guten Ruf erworben. "In Weiden waren alle immer gut aufgehoben."Zum Programm der zweifachen "Deutschen" gehören auch ein Empfang im Neuen Rathaus Weiden sowie eine Abschlussfeier samt Siegerehrung in der Neustädter Stadthalle. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Landrat Andreas Meier haben die Schirmherrschaft übernommen.Die Meisterschaft im Faustball (Halle) läuft in der Weidener Mehrzweckhalle. Die Spiele beginnen am Freitag um 14.30 Uhr und laufen bis in den Abend hinein. Fortgesetzt werden sie am Samstag um 9.30 Uhr (Ende gegen 16 Uhr).Die Meisterschaft im Fußballtennis läuft in der Halle des Neustädter Gymnasiums. Einmarsch der Mannschaften ist am Freitag gegen 15.45 Uhr, die Spiele laufen von 17 bis ca. 20.30 Uhr. Fortgesetzt werden sie am Samstag von 9.30 bis 17.30 Uhr.