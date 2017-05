Es war auch ein Gedenklauf: Der 37. Straßenlauf der DJK Weiden am Samstag stand auch im Zeichen eines großen Sportmannes. Für die Sieger gab es deswegen zusätzliche Pokale.

Durch den Stadtpark

Ihren traditionellen Straßenlauf führte die DJK Weiden am Samstag in der 37. Auflage durch. Dies war zugleich der dritte von neun Läufen im Oberpfälzer-Volkslauf-Cup. Zudem waren im Gedenken an den im Dezember verstorbenen Dieter Bauer zwei Wanderpokale für Männer und Frauen auf der 10 000 Meter-Strecke ausgesetzt. "Wir wollen damit an Dieter Bauer, einen herausragenden Sportler erinnern", sagte DJK-Vorsitzender Reinhold Wildenauer. Wer den Pokal dreimal gewinnt, darf ihn behalten.Herrliche äußere Bedingungen brachten der DJK noch viele Nachmeldungen, so dass 350 Läuferinnen und Läufer von der Bambiniklasse, über die Schüler bis Jugend sowie Frauen und Männer auf den einzelnen Strecken am Realschulsportplatz an den Start gingen. Dicht gedrängt war das Läuferfeld, das dann beim letzten Start über fünf und zehn Kilometer von Wildenauer auf die Strecke geschickt wurde. Vom Start weg ging es durch den Stadtpark, über die Naabbrücke und dann den Flutkanal entlang bis zur Schirmitzer Brücke, an der gewendet wurde. Wer dann auf der rechten Seit wieder zum zum Realschulsportplatz kam, konnte zum Ziel abbiegen, wenn er die fünf Kilometer machte. Für die zehn Kilometer galt es nochmals die gleiche Runde zu laufen.Wie sich gleich beim Start zeigte, wollte sich Lokalmatador und Favorit Maximilian Zeus nicht mit Geplänkel abgeben, denn schon nach einem Kilometer hatte er am DJK-Sportheim vorbei einen satten Vorsprung, den er kontinuierlich immer weiter bis ins Ziel mit 32:27 auf zwei Minuten ausbaute. Jörg Schaller (Klinikum Bayreuth) 34:25, noch Jonas Baumgartner (LG Regensburg) 36:08 hatten nicht den Hauch einer Chance. Noch deutlicher fiel bei den Frauen der Sieg für die kleine DJK-Läuferin Kaba Desu Bontu aus. Sie siegte mit 40:55 vor Julia Merk (DJK Weiden) 44:10 und Bianca Biesler-Muckenschnabel (WSV Nabburg) 45:39. Damit gewannen Zeus und Kaba Desu Montu auf den "Dieter-Bauer-Wanderpokal".400 MeterBambini männlich: 1. Ferdinand Beierl (DJK Weiden) 1:36; Bambini weiblich: 1. Vanessa Kick (TSV Pleystein) 1:472000 MeterM 8: 1. Max Ziegler (SV Plößberg) 9:56; M 9: 1. Fabian Huber (SV Plößberg) 9:07; M 10: 1. Luis van Brakel (Skivereinigung Amberg) 8:19; M 11: 1. Gustav Bäumler (DJK Weiden) 8:48W 8: 1. Nele Meier (DJK Weiden) 9:20; W 9: 1. Anna Müllner (TBV Bechtsrieth) 9:21; W 10: 1. Luna Rother (TV Bechtsrieth) 8:23; W 11: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 8:242400 MeterM 12: 1. Tim Kiener (SV Plößberg) 10:26; M 13: 1. Lars van Brakel (Skivereinigung Amberg) 10:06; M 14: 1. Vincent Müller (LLC Marathon Regensburg) 9:50; M 15: 1. Sebastian Beierl (DJK Weiden) 9:31;W 12: 1. Anne-Marie Beierl (DJK Weiden) 9:51: W 13: 1. Lucy Pekarek (DJK Weiden) 10:05; W 14: 1. Hanna Haubner (SV Plößberg) 9:54; W 15: 1. Anna Hammer (TV Bechtsrieth) 11:375 KilometerU 18 männlich: 1. Felix Wagner (LLC Marathon Regensburg) 18:51; U 20 männlich: 1. Lukas Trisl (DJK Weiden) 19:35; U 18 weiblich: 1. Christina Schopper (TV Vohenstrauß) 22:04; U 20 weiblich: 1. Pia Puchinger ((LLC Marathon Regensburg) 28:22Männer: 1. Jürgen Weiß (Laface Weiden) 19:19; 2. Thomas Schreiner (DJK Weiden) 19:26; 3. Robert Schmidt-Pauly (LG Telis Finanz Regensburg) 20:33; 4. Jens Zimmermann 24:11Frauen: 1. Barbara Wittmann (SV Parkstein) 21:24; 2. Katrin Gruber (TV Vohenstrauß) 22:59: 3. Ramona Gilch (DJK Weiden) 26:31; 4. Jasmin Prawda (DJK Weiden) 26:3210 KilometerU 20 weiblich: 1. Lisa Fink 52:07Frauen: 1. Bonto Kaba Desso (DJK weiden) 40:55; 2. Julia Merk (DJK Weiden) 44:10; W 30: 1. Bianca Biesler-Muckenschnabel (WSV Nabburg) 45:39; 2. Regina Lexen (DJK Pressath) 48:41; W 35: 1. Doris Mark (TSV Friedenfels) 49:06; 2. Brigitte Klinger (Detag Wernberg) 50:47; W 40: 1. Michaela Schönberger-Rother (TV Bechtsrieth) 49:10; W 45: 1. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich) 46:39; 2. Sabine Bäumler (DJK weiden) 48:32; W 50: 1. Gitte Fritsch (DJK Pressath) 52:52; W 55: 1. Gabriele Schaller (Rednitzhembach) 49:20; W 60: Sabine Wirth (Lauftreff Schwarzenfeld) 59:15Männer: 1. Maximilian Zeus (DJK weiden) 32:27; 2. Jonas Baumgartner (LG Telis Finanz Regensburg) 36:08; 3. Kevin Stich (DJK Weiden) 37:22; M 30: 1. Jörg Schaller (Klinikum Bayreuth) 34:25; M 35: 1. Stefan Gmeiner (DJK weiden) 37:21; 2. Christian Winter (Detag Wernberg) 39:42; M 40: 1. Uwe Schmidt (SV Kohlberg) 40:15; 2. Dominik Römer (SV Plößberg) 46:35; M 45: 1. Michael lang (DJK Weiden) 36:42; 2. Ralf schnurr (Laface Weiden) 39:47; M 50: 1. 1. Berthold Krug 39:13; 2. Thomas Sturm (DJK Weiden) 39:22; M 55: 1. 1. Martin Hofmann (DJK Weiden) 44:37; M 60: 1. Josef Völkl (TSV Pleystein) 46:05; M 65: 1. Josef Spachtholz (DJK Gleiritsch) 49:43; M 70: 1. Dieter Schuster (SpVgg SV Weiden) 51:17;