Nach drei Jahren standen im Förderverein der Oberpfälzer Leichtathletik wieder Neuwahlen an. Dabei wurden Vorsitzende Annette Karl und ihre beiden Stellvertreter Heike Gmeiner und Martin Bäumler in ihren Ämtern bestätigt. Neben den Mitgliedern waren auch Vertreter der Mitgliedsvereine und -Abteilungen zur Jahreshauptversammlung in das DJK-Stüberl in Weiden eingeladen. Der Bezirksvorsitzende der Oberpfälzer Leichtathleten, Josef Zwickenpflug, war dazu eigens aus Cham angereist.

Neuwahlen Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende bleibt Annette Karl, ihre Stellvertreter Heike Gmeiner und Martin Bäumler. Auch Kassenwartin Annette Wilfahrt und Schriftführer Hans Eich wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer: Klaus Koch und Manuela Schraml-Kithier (neu). Kassenprüfer: Ingeborg Schnupfhagn und Josef Zwickenpflug (neu). Alle wurden einstimmig gewählt. (mbm)

In ihrem Bericht über die vergangenen drei Jahre lobte Annette Karl ihr Team für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Oberpfälzer Leichtathletik-Jugend. Die Fördergelder für 2017 wurden vom Ausschuss genehmigt und die Unterstützung der erfolgreichen Athleten in der Saison 2016 wurde an die Mitgliedsvereine und -Abteilungen ausbezahlt.Karl dankte in diesem Zusammenhang vor allem den Spendern, die schon über zehn Jahre lang die Nachwuchsförderung in der Oberpfalz ermöglichten. Auf die Mitglieder- und Spender-Werbung müsse deshalb auch in Zukunft viel Wert gelegt werden, betonte sie.Beste Athleten der Oberpfalz waren in der Saison 2016 Barbara Plötz vom TV Bad Kötzting und Fabian Müller vom TSV 1880 Schwandorf. Sie werden deshalb bei den Jugend-Oberpfalzmeisterschaften am Freitag, 2. Juni, in Eschenbach je 200 Euro vom Förderverein erhalten.Stadträtin Sabine Zeitler dankte dem Förderverein für die hilfreiche Unterstützung der Nachwuchsathleten im Bezirk Oberpfalz.Aufgrund des Erfolgs des Sportfestes zum Sportabzeichenerwerb 2016 hat Klaus Koch auch für 2017 eine derartige Veranstaltung geplant: am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr auf der Sportanlage in Neustadt/WN für Sportler U 14 und jünger.Abteilungsleiter Georg Jakob aus Neustadt/WN und sein Team haben ihre Mitarbeit zugesagt. Sobald alle Vorbereitungen gelaufen sind, werden die Vereine eingeladen. Festgelegt wurden die Disziplinen: Dreikampf, Sprint, Weitsprung und Ballwurf und 800-Meter-Lauf.