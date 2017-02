Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Super-Bowl die "New England Patriots" auf die "Atlanta Falcons" treffen, fiebern auch die "Weiden Vikings" mit. Für Weidens Footballmannschaft beginnt die Saison erst im Mai - zum ersten Mal.

Probetraining Die "Weiden Vikings" laden am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Sporthalle der Berufssschule am Stockerhutweg zum "Try Out". Jungen und Mädchen zwischen 6 und 18 Jahren können die klassische Spielform "Tackle", aber auch das kontaktarme "Flag" ausprobieren. (ehi)

Die Sportler schauen das Finale der amerikanischen Football League (NFL) mit Freunden und Fans im "Hemingway". Einen gemeinsamen Favoriten haben die Vikings aber nicht. "Die einen halten zu New England, die anderen zu Atlanta. Das macht ja gerade den Spaß dabei aus", erzählt Vorstand Marco Weißenborn.Für die bei der DJK angesiedelten Vikings beginnt die Saison nach einem Jahr Vorbereitung im Frühjahr. "Wir wollten uns und der Mannschaft die Zeit geben, etwas Vernünftiges aufzubauen", betont Weißenborn. Schließlich seien die Vikings 2016 nach dem Aus der "Grafenwöhr Griffins" aus dem Nichts entstanden. Mittlerweile haben sie 110 Mitglieder in fünf Mannschaften: eine Herren- und eine Jugendmannschaft (U19), sowie drei Jugendmannschaften (U19, U15 und U13) in der kontaktarmen Spielvariante "Flag". Für die Herren geht es im Mai in der Aufbauliga los - mit Gegnern wie den "Nürnberg Rams 2", den "Kümmersbruck Red Devils" oder den "Amberg Mad Bulldogs". "Diese Liga ist für neue Mannschaften Pflicht", erklärt Weißenborn. Dort gehe es nicht so hart zu und die Spieler würden geschont werden. "Eine Mannschaft darf maximal drei Jahre in der Aufbauliga spielen, darf aber auch nach einem Jahr sofort aufsteigen."2018 wollen die Vikings bereits in der nächsthöheren, der Landesliga, spielen. "Dazu haben wir uns unseren Spielern gegenüber verpflichtet", betont Weißenborn. Die Herrenmannschaft besteht nämlich aus 50 Sportlern. Pro Spiel in der Aufbauliga dürfen allerdings nur 25 antreten, wobei immer elf auf dem Feld stehen. "Die Saison ist zum Glück sehr lang. Sie geht bis Ende November, so dass jeder mal dran kommen kann", erläutert Weißenborn. Die Jugendlichen starten Ende April in der Verbandsliga Ost, die ebenfalls für Anfängermannschaften bestimmt ist. Ob die Jugendlichen danach aufsteigen, ist unklar. "Das hängt von den verschiedenen Jahrgängen ab."Neben dem Start im Ligabetrieb haben sich die Vikings noch ein weiteres Ziel gesetzt. "Wir wollen unsere Jugend im Flag-Bereich verbreitern", sagt Weißenborn. Beim sogenannten "Feldflag" wird der Spieler mit dem Ball nicht mit Hilfe von Körperkontakt gestoppt, sondern indem ihm die Verteidiger ein Fähnchen ("Flag") aus dem Gürtel ziehen. Die Weidener können personalbedingt derzeit nur im Modus "Fünf gegen Fünf" spielen. "Es wären aber Spiele mit sieben, neun oder elf Spielern erlaubt."Was ein Footballspieler braucht? "Turnschuhe und Sporthose", scherzt Weißenborn. "Im Ernst: Man muss den Mut haben, vor die Tür zu gehen und etwas für sich zu machen." Jeder, der Interesse hat, kann sich bei den Weiden Vikings melden. "Auch Mädchen. Wir haben in unseren Jugendmannschaften auch weibliche Spieler." Football in Deutschland sei anders als in den USA, wo nur hochbezahlte Topathleten auflaufen. Weißenborn: "Wir sind eine Randsportart."