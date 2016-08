Tore: 0:1 Eva Kölbel (18.), 0:2 Nadine Lang (26.), 1:2 Franziska Ott (85.) - SR: Adrian Kohn (FC Amberg)

Die Generalprobe der Frauen des TSV Neudorf für die nächste Woche beginnende Landesliga-Saison ist missglückt. Durch eine 1:2-Niederlage gegen den Ligakonkurrenten TSV Theuern verfehlte Neudorf das Achtelfinale.Dagegen wartet in der nächsten Runde Regionalligist FFC Wacker München auf den TSV Theuern. Der begann bei brütender Hitze nervös und fand nur schwer ins Spiel. Nach einem Abwehrfehler in der Neudorfer Hintermannschaft kam Eva Kölbel an den Ball, umkurvte die Neudorfer Torhüterin und schob den Ball überlegt über die Linie. Danach wurde Theuern sicherer und erzielte nach einer Einzelleistung von Nadine Lang (26.) das 2:0. Bis zum Halbzeitpfiff fanden die Gastgeberinnen keine Möglichkeiten gegen den kompakten Abwehrverbund des Aufsteigers.Zu Beginn der zweiten Hälfte verpassten es die Vilspanther mehrfach, durch gute Kontermöglichkeiten die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Diese Nachlässigkeiten bestrafte Franziska Ott in der 85. Minute, als ihr platzierter Flachschuss unhaltbar im TSV-Tor zum Anschlusstreffer einschlug. Danach wurde das Spiel hektisch, doch der souverän leitende Schiedsrichter Adrian Kohn behielt den Überblick und der TSV Theuern brachte die Führung über die Zeit.