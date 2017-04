Die SpVgg SV Weiden hat am Wochenende mit einem Heimspieldoppelpack zwei Gelegenheiten für Frohe Ostern und auch etwas Ruhe zu sorgen. Die Kicker sollten sich auf jeden Fall einige Punkte ins eigene Nest legen.

"Wir trainieren wie die Verrückten

Fakt ist, dass ich nach dem desolaten Auftritt in der zweiten Halbzeit in Haibach etwas ändern muss. SpVgg-SV-Trainer Franz Koller

Zunächst kreuzt mit dem VfB Eichstätt am Gründonnerstag, 13. April um 19 Uhr ein absolutes Spitzenteam im Sparda-Bank-Stadion auf. Am Ostermontag, 17. April, ist um 17 Uhr in einem Nachholspiel vom 20. Spieltag ein Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht VfL Frohnlach Pflicht.Nach vier sieglosen Begegnungen und dem Abrutschen auf den 15. Tabellenplatz steht die SpVgg SV wieder mehr denn je unter Druck das rettende Ufer noch zu erreichen. Dementsprechend erwartet Trainer Franz Koller die richtige Einstellung: "Es muss jedem bewusst sein, um was es geht. Sobald wir von der Leidenschaft und dem Einsatzwillen nicht vollkommen bereit sind, haben wir keine Chance." Mit dieser Aussage spielt Koller auch auf den schwachen Auftritt seiner Mannschaft bei der 0:3-Niederlage in Haibach an. " Über die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, bin ich enttäuscht. Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Das hat mit Bayernliga-Niveau wenig zu tun gehabt. Wir haben darüber gesprochen und ich erhoffe mir jetzt eine Reaktion von meinem Team," verlangt Koller eine deutliche Leistungssteigerung.In Haibach offenbarte auch die in diesem Jahr sattelfeste Defensive Schwächen, während im Spiel nach vorne vieles nur Stückwerk blieb. 322 Minuten ist die Wasserwerkelf jetzt schon ohne eigenen Torerfolg. "Es hilft nichts zu jammern. Der Kopf muss frei sein vor dem Tor. Wir trainieren wie die Verrückten im Training, aber es ist im Spiel dann eine andere Situation. Irgendwann muss der Knoten platzen", erhofft sich Koller am Osterwochenende Besserung.Ob dazu allerdings der VfB Eichstätt der richtige Gegner ist, bleibt abzuwarten. Die Oberbayern belegen aktuell Platz 4 der Tabelle, sind mit 3 Nachholspielen in der Hinterhand aber der gefühlte Ligaprimus. Im Hinspiel kassierte die SpVgg SV eine deftige 0:6-Packung. Solche Ergebnisse haben in dieser ausgeglichenen Liga Seltenheitswert. Der VfL Frohnlach musste solche Erfahrungen aber schon öfter machen. Mit 0:8 ging man am vergangenen Wochenende beispielsweise bei Viktoria Aschaffenburg baden. Nur 12 mickrige Punkte und 80 Gegentore bedeuten abgeschlagen die Rote Laterne, weswegen sich der VfL mit dem Abstieg abgefunden hat.Koller fordert auch gegen das Schlusslicht vollen Einsatz: "Beide Spiele müssen erst gespielt werden. Wir wollen endlich wieder mit Herzblut agieren, was die Grundvorausetzung ist. Minimum vier Punkte zu holen, muss unser Ziel sein."Der Kader für das Wochenende ist nahezu komplett. Florian Reich hat seine Kniebeschwerden überstanden und kehrt zurück, während Marco Kießling (Zerrung) und Lukas Hudec (Angina) für beide Heimspiele passen müssen. "Fakt ist, dass ich nach dem desolaten Auftritt in der zweiten Halbzeit in Haibach etwas ändern muss", kündigt Koller Rotationen in der Startelf an.