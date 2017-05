Nach dem Schlusspfiff in Würzburg fiel die Anspannung der letzten Monate bei Spielern, Trainer und Funktionären ab: Das 1:1 bei den Kickers II reichte der SpVgg SV Weiden zum direkten Bayernliga-Klassenerhalt. Zum Feiern bleibt aber nicht viel Zeit. Bei Sportvorstand Philipp Kaufmann geht der Blick bereits in Richtung Saison 2017/18.

Die Spieler, die wir haben wollen, kommen, um Bayernliga zu spielen - das Ziel haben wir erreicht. Wir werden diese Woche weitere Namen nennen können. Philipp Kaufmann

Philipp Kaufmann: Sehr groß - das war für den Weg, den wir gehen wollen, essentiell.Acht Minuten vor Schluss fiel das 1:0 für die Würzburger Kickers II - ging da noch einmal das große Zitten bei Ihnen los?Wir draußen am Spielfeldrand wussten, wie es in Feucht steht, die Spieler aber nicht. Wir haben immer wieder angetrieben, dass wir das Tor noch brauchen. Somit war der Rückstand ärgerlich, weil nicht verdient, aber gezittert haben wir nicht mehr.Ende gut, alles gut? Oder gilt es noch einiges aufzuarbeiten? Zum Beispiel die Ursachen dafür, dass man überhaupt in den Abstiegskampf verwickelt war?Ganz ehrlich: ja. Wir haben unsere Analysen und daraus resultierende Schlüsse zusammen mit Trainer Franz Koller und unseren Nachwuchskoordinator Rainer Fachtan gezogen. Deswegen wird der Kader zur Saison auch deutlich anders aussehen.Unter Franz Koller wurde der Klassenerhalt perfekt gemacht. War im nachhinein die Trennung von Tomas Galasek Anfang November 2016 der richtige Schritt?Auf den ersten Blick könnte man das so meinen, aber auch hier gibt es aus der Analyse heraus weitere Gründe. Franz Koller hat die Jungs fit bekommen für diesen Kampf. Alle gemeinsam haben sich mit dem direkten Klassenerhalt am Samstag belohnt.Mit Ralf Egeter, Thomas Schneider und Andreas Wendel verlassen Leistungsträger die Mannschaft, Michael Riester hört auf. Werden diese Abgänge aufgefangen werden können?Im direkten Vergleich wird das nicht möglich sein. Schneider und Wendl sind Ausnahmespieler, die immer den Unterschied ausmachen können. "Ralle" und "Riese" sind SpVgg-SV-Größen, das müssen sich andere erst hart erarbeiten. Aber natürlich wachsen jetzt andere Spieler in solche Rollen hinein, Scherm, Forster, Graf sind Spieler, die das mit der Zeit schaffen können.Wer zur Saison 2017/18 bleibt, hat der Verein bereits verkündet? Auch dass Andreas Müller ans Wasserwerk zurückkehrt. Wann gibt's die nächsten Vollzugsmeldungen in Richtung Neuzugänge?Die Spieler, die wir haben wollen, kommen, um Bayernliga zu spielen - das Ziel haben wir erreicht. Wir werden diese Woche weitere Namen nennen können.Wird die SpVgg kommende Saison ein schlagkräftiges Team präsentieren können?Wir werden eine junge Truppe ins Rennen schicken, die mit erfahrenen Spieler ergänzt und verstärkt wird. Wenn wir es schaffen, uns schnell zu finden, dann werden wir sicher Spaß am Wasserwerk haben. Grundsätzlich gilt für die nächsten zwei, drei Jahre aber ganz klar für uns, die Bayernliga zu halten.