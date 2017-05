Showdown in Vohenstrauß und Pleystein: In der Kreisklasse Ost kann Titelanwärter Anadoluspor (51) bei der SpVgg Vohenstrauß II (43) die Meisterschaft perfekt machen. Selbst eine Niederlage würde den Titel bedeuten, wenn Verfolger TSV Eslarn (46) bei der SpVgg Pirk und der SV Waldau (45) daheim gegen den FC Weiden Ost über ein Unentschieden nicht hinaus kommen. Eine Vorentscheidung könnte auch in Sachen Abstieg beziehungsweise Relegation fallen: Der TSV Pleystein (24), derzeit auf dem Relegationsplatz, erwartet im Derby den FSV Waldthurn (25). Bei einem Sieg wäre Waldthurn sorgenfrei.

SpVgg Vohenstrauß II So. 15.00 SV Anadoluspor"Wir gehen ohne Druck in die Partie", nimmt SpVgg-Coach Markus Grosser die Luft raus. Ohne aber zu verschweigen, dass man unter allen Umständen die frühzeitige Meisterschaft des Gastes verhindern will. "Wir wollen den Gegner schon ärgern", sagt Grosser. Mangelnde Chancenauswertung und individuelle Fehler im Spielaufbau wie in den letzten Spielen sollen Vergangenheit sein. Beim Gast gibt man sich gelassen, aber hinter vorgehaltener Hand sagt Trainer Chousein seinen Leute was er will - nämlich die vorzeitige Meisterschaft und keine Zitterpartie bis zum letzten Spieltag.SV Waldau So. 15.00 FC Weiden-Ost IISV-Co-Trainer Norbert Bauer spricht von einem guten Spiel in Waldthurn, das jedoch nur mit einem Remis belohnt wurde. Deswegen lässt der SV den Kopf nicht hängen und geht in das sicher nicht leichte Match gegen die Ostler mit Selbstvertrauen. Das Hinspiel war ein hartes Stück Arbeit und so wird es Sonntag auch werden. Man steckt nicht auf, wenn auch scheinbar das Restprogramm der Eslarner das leichtere ist. Das Remis mit unzähligen Chancen gegen den Tabellenletzten Neukirchen spiegelte laut FC-Trainer Martin Oppitz den gesamten Saisonverlauf wieder. Oppitz muss weiter auf Heisig, Kraus, Meier, Kaube und nun auch Gehring mit Bänderverletzung verzichten. Shabani und Stark stoßen wieder zum Team.TSV Pleystein So. 15.00 FSV WaldthurnFür TSV-Neutrainer Hans-Jürgen Mühling war das Spiel gegen Altenstadt/Voh alles andere als ein Schritt zum Klassenerhalt. "Zwei Platzverweise waren einfach nicht zu kompensieren", sagt Mühling. Die Stimmung sei gut, diese Woche hatte er in jedem Training 20 Spieler. Dem Spielerischen müsse einfach Kampf und Einsatz folgen, sonst verpuffe das Ganze, meint er. Gästetrainer Markus Dagner sieht in den vier Punkten vom letzten Wochenende eine gute Basis für das vorentscheidende Match. Gegen Waldau spielte sein Team top, aber das Derby in Pleystein werde sich ganz anderes darstellen. Der FSV stellt sich auf ein körper und kampfbetontes Spiel ein.DJK Neukirchen/Chr. So. 15.00 SV Störnstein"Wir gehen den Gang in die A-Klasse erhobenen Hauptes", sagt DJK-Trainer Thomas Wittmann. Das Team lässt sich in der Tat nicht hängen und würde sich freuen, wenn ein paar Zuschauer mehr ihr letztes Kreisklassenspiel begleiten würden. Es sind lauter einheimische Jungs, die diese Anerkennung verdient haben. Für den SV stehen zum Saisonende zwei Auswärtsspiele an. "Wir fahren mit dem nötigen Respekt zum Absteiger", betont Trainer Tobias Schiener.FC Luhe-Markt So. 15.00 SV Altenstadt/Voh."Gewogen und für zu leicht befunden" lautet das Fazit für den FC nach dem 0:4 bei Anadoluspor. Damit hat das Team von Trainer Georg Ramsauer das Schielen auf den Relegationsplatz beendet. Man muss nun kleinere Brötchen backen und nimmt als Sechster Platz fünf und vier ins Visier. Das Team muss schon zeigen, dass es nun die letzten beiden Spiele nicht vorzeitig abgehakt hat. Für Gästetrainer Markus Karl war der Sieg in Pleystein Gold wert. Zur rechnerischen Sicherheit braucht Altenstadt aber noch einen Punkt. Den beim zweitbesten Heimteam mit dem zweitbesten Angriff zu holen, wird eine Herkulesaufgabe.SV Altenstadt/WN So. 15.00 SV KohlbergDie 1:2-Niederlage in Eslarn war für Altenstadt ein Achtungserfolg, aber dafür kann sich der Sportverein nichts kaufen. Das Team zeigte aber, dass es noch nicht abgestiegen ist. Gegen Kohlberg will man alles versuchen, um die Relegation zu erreichen. Gästetrainer Achim Beck ist sauer. Der SVK fährt zum Spitzenspiel nach Waldau, alle sind motiviert und geben ihr Bestes - nur der Schiri fällt aus der Reihe mit vielen Fehlentscheidungen. Ärgerlich. Für Beck ist klar: "Nur mit einem Sieg haben wir noch Chancen nach vorne."SpVgg Pirk So. 15.00 TSV EslarnAufgrund der weiteren Ansetzungen ist für die SpVgg zwei Spieltage vor Schluss der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Das 2:2 in Störnstein war für Trainer Stefan Kleber ein brauchbares Ergebnis. Nun muss sein Team zeigen, dass es gegen eine Spitzenmannschaft bestehen kann. TSV-Trainer Fabian Dimper kommt mit dem mühevollen Sieg gegen Altenstadt/WN im Gepäck nach Pirk. Sein Team ist fokussiert auf dieses Match, weil es weiß, was es zu gewinnen oder zu verlieren gibt. Für Bäumler und Lindner dürfte ein Einsatz noch zu früh kommen.