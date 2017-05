Saison 2017/18 Spielgruppentagungen



A-/B-Klassen



Montag, 26. Juni, 19 Uhr beim SV Etzenricht



Kreisklassen



Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr Sportpark Hirschau



Kreisligen



Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr, beim SV Inter Bergsteig Amberg

Etliche Vereine wissen leider nicht, wie hier die Regularien sind. Kreisspielleiter Albert Kellner

Die Fußballsaison 2016/17 nähert sich dem Ende, noch zwei Spieltage in den unteren Klassen stehen aus. Finale ist am Wochenende 20./21. Mai. Wie immer schließen sich an die Punkterunde die Relegationsspiele an - es geht um Auf- und Abstieg. "Etliche Vereine wissen leider nicht, wie hier die Regularien sind", sagt Kreisspielleiter Albert Kellner. Denn problematisch wird's, wenn am Ende Mannschaften punktgleich sind. Und da sind es im Kreis Amberg/Weiden zwei Varianten, die ja nach Liga angewendet werden: "Von der Kreisliga aufwärts zählt der direkte Vergleich, von der Kreisklasse abwärts gibt es Entscheidungsspiele", erklärt Kellner. Das heißt, auch in den beiden Kreisligen zählt der direkte Vergleich.

Der Kreisspielleiter ist noch auf der Suche nach Vereinen, die ihre Plätze für die Relegationsspiele zur Verfügung stellen. "Es wäre gut, wenn sie sich möglichst bald bei mir melden, damit wir besser planen können", sagt Kellner. Er hat bereits einen Termin für die Relegationstagung für die sich beteiligten Vereine und die ausrichtenden festgelegt: Montag, 22. Mai, um 18.30 Uhr, bei Germania Amberg.Wenn ein Verein hingegen auf Relegation oder Aufstieg verzichten möchte, sollte dieser das rechtzeitig an den Spielleiter melden: Nämlich vor dem letzten Meisterschaftsspiel, also spätestens bis zum 19. Mai - dies gilt für die A-Klassen - oder bis zum 21. Mai. Dieser Termin betrifft B-Klassen, Kreisklassen und Kreisligen. "Der Antrag muss schriftlich auf Papier erfolgen, und nicht per E-Mail", erklärt Kellner. Geht der Antrag verspätet ein, also nach dem entsprechenden Datum um 23:59 Uhr, ein, erfolgt die Eingliederung in die B-Klasse.Ähnliches gilt für einen Ligaverzicht. Hier muss der Antrag vor dem vorletzten Meisterschaftsspiel - spätestens am 12. Mai für die A-Klassen, 14. Mai für die anderen Ligen - beim Bezirksspielleiter Thomas Graml vorliegen. Zugleich muss der Verein den Antrag auf Spielklasseneingliederung für das neue Spieljahr stellen. Nicht möglich ist die Eingliederung in die nächst niedrigere Liga.