Selten verlief ein Saisonfinale in der Kreisliga Nord so eintönig. Bereits im Vorfeld waren alle Entscheidungen gefallen.

Noch einmal zusammengefasst das wichtigste: Meister und Bezirksligaaufsteiger ist der SV Kulmain. Die zweitplatzierte SpVgg SV Weiden II geht in die Bezirksliga-Relegation und trifft am Samstag, 27. Mai, um 16 Uhr in Hirschau auf den Vizemeister der Kreisliga Süd, den SV Inter Bergsteig Amberg. Der Sieger aus dieser Partie spielt dann gegen den Sieger aus SpVgg Vohenstrauß gegen SV Neubäu. In die Kreisklasse abgestiegen sind die DJK Neustadt und der FC Dießfurt. Die DJK Weiden kann über die Relegation die Klasse halten. Ihr erster Gegner ist der TuS Rosenberg. Die Partie findet am Mittwoch, 24. Mai, um 18.30 Uhr in Schnaittenbach statt.SC K'thumbach 1:3 (0:1) TSV ErbendorfTore: 0:1 (33.) Sandro Hösl, 0:2 (77.) Kaan Güzel, 0:3 (79.) Sandro Hösl, 1:3 (90.) Dominik Sandner (Handelfmeter) - SR: Marcel Wolf - Zuschauer: 150(dfr) Im einem Spiel, in dem es nur um die "goldene Ananas" ging, waren die Gäste aus Erbendorf die cleverere Mannschaft. Das Spiel machten zum Großteil die Hausherren, die Tore erzielten aber die Gäste. In der 33. Minute ging die Steinwaldelf durch Torjäger Hösl in Führung. Ohne Bedrängnis schob er zur Führung ein. Nach der Pause ein ähnliches Bild wie in Hälfte eins. Ständig liefen die Hausherren an, ohne jedoch groß gefährlich zu werden. Nach einer Unachtsamkeit der Heimabwehr lief Güzel alleine auf das Tor der Heimelf zu und traf zum 0:2. Kurz darauf der nächste Bock der Heimabwehr: Hösl schob eiskalt zum 0:3 ein. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Dominik Sandner in der Nachspielzeit nach einem Handspiel der Gäste.FC Tremmersdorf 2:3 (0:2) DJK IrchenriethTore: 0:1 (24.) Mitchell Pscherer, 0:2 (45.) Jan Stipek, 0:3 (65.) Fatih Demir, 1:3 (78.) Lukas Scherl, 2:3 (90. /Foulelfmeter) Patrick Dittner - SR: Kathrin Hohe - Zuschauer: 100(rli) Die ersatzgeschwächte Heimelf tat sich zu Beginn schwer. Eine 40-Meter-Freistoßflanke von Scheidler köpfte der baumlange Pscherer in die lange Ecke zum 0:1. Dann spielte Vit per Freistoß von rechts den Ball durch Freund und Feind an die entfernte Ecke im Fünfmeterraum. Dort drückte Stipek den Ball über die Linie. Demir erzielte aus acht Metern nach einem feinen Querpass den dritten Gästetreffer. Die Heimelf steckte jedoch nicht auf und hatte nun ihre besten Szenen. Tauber und Dittner scheiterten an Torwart Götz beziehungsweise an der fehlenden Genauigkeit. Lukas Scherl köpfte nach einem Flankenball aus dem Halbfeld wuchtig zum 1:3 ein. Die Gäste hatten unter anderem durch Kaka und Scheidler sehr gute Möglichkeiten, die jedoch allesamt ein starker FC-Goalie Arnold entschärfte. Den Schlusspunkt setzte Dittner nach einem an Tauber verursachten Foulelfmeter.DJK Neustadt 3:0 (1:0) SpVgg SV Weiden IITore: 1:0 (43.) Florian Bösl, 2:0 (54.) Christoph Bösl, 3:0 (90.+3) Leroy Häffner - SR: Timmy Joe Schlesinger - Zuschauer: 75(wsc) Balsam auf die Wunden des Abstiegs war der hochverdiente Erfolg der Kreisstädter, mit dem sie gegen einen in allen Belangen enttäuschenden Gast ihrem scheidenden Coach Mo Dal einen schönen Abschied bereiteten. Über nahezu die gesamte Distanz zeigte die DJK eine beeindruckende Vorstellung, ließ Ball und Gegner nach Belieben laufen und spielte sich eine Reihe guter Einschusschancen heraus. Ehe Florian Bösl kurz vor dem Wechsel ein Zuspiel Max Fahrnbauers in den linken Winkel jagte, hätten Philipp Gerlach und Marco Schaupert bei zwei weiteren "Hochkarätern" die Führung schon markieren müssen. Der Vizemeister dagegen fand in der Offensive quasi nicht statt.Die Wasserwerkelf schien nach dem Wechsel zulegen zu wollen, gegen den "Spaßfußball" der Dal-Truppe war aber kein Kraut gewachsen. Das verwirrende Kurzpassspiel setzte sich fort und Chris Bösl zirkelte die Kugel zum beruhigenden 2:0 ins linke Tordreieck. In der Folge verpasste es der Absteiger, seinem Gegner eine noch deftigere Packung zu verpassen. DJK-Keeper Chris Pöhlmann musste im ganzen Spiel ganze zwei "anspruchsvolle" Bälle halten . Den Schlusspunkt setzte Leroy Häffner, der einen Querpass von Florian Stangl zum 3:0 verwertete.DJK Ebnath 1:3 (0:0) SV PlößbergTore: 0:1 (67.) Köllner, 1:1 (85.) Steinkohl, 1:2 (87.) Böckl, 1:3 (90.) Sonnberger - SR: Fritzsch (Trogen) - Zuschauer: 110Zum letzten Heimspiel wurde die DJK kräftig durchrotiert. So blieben die zuletzt starken Akteure Vetter, Bader und Horn 90 Minuten auf der Bank, Steinkohl, Zintl und Stemmer kamen erst später zum Einsatz. So war es ein gemütlicher Sommerkick, der erst in der Schlussphase Fahrt aufnahm. Nach dem Ausgleich wollte Ebnath alles und musste sich zwei Kontertore einschenken lassen. Egal. Die DJK holte 18 Punkte nach der Winterpause und feiert zufrieden den Klassenerhalt.SVSW Kemnath 1:1 (0:1) DJK WeidenTore: 0:1 (42.) Niklas Aha, 1:1 (54.) Marcel Scherl - SR: Klaus Seidl - Zuschauer: 60Ein Spiel auf mäßigem Niveau boten beide Mannschaften. Für die Gäste diente die Partie der Vorbereitung auf die Relegation, während Kemnath die 90 Minuten einfach nur anständig über die Runden bringen wollte. Positiv war immerhin, dass zwei Treffer fielen.FC Weiden-Ost 0:0 SV NeusorgSR: Christian Kuhbandner (ATV Höchstädt) - Zuschauer: 50(gil) Im Arbeitszeugnis würde stehen, dass die Heimelf bemüht war. Aber auch wenn sie haushoch überlegen war, stand am Ende nur ein 0:0. Die Gäste hatten über 90 Minuten keine Torchance, brachten das Ergebnis mit Glück und Geschick aber über die Zeit. In Halbzeit eins erspielte sich die Heimelf ein halbes Dutzend guter Torchancen. Sax visierte die Latte an. Erneut Sax und Funk scheiterten alleine vor SV-Keeper Wedlich. Zusätzlich blieben viele aussichtsreiche Einschussgelegenheiten ungenutzt. In Durchgang zwei das gleiche Leid aus Sicht der Ostler. Funk scheiterte an der Latte, Werner zweimal alleine vor Wedlich. Es sollte einfach nicht sein für die Heimelf, so dass es am Ende beim torlosen Remis blieb.FC Dießfurt 4:2 (1:2) SV KulmainTore: 0:1 (16.) Dumler, 1:1 (24.) Schmid, 1:2 (44.) Weber, 2:2 (55.) Plößner, 3:2 (86.) Mosin, 4:2 (87.) Kaya - SR: Aleschko (Edelsfeld) - Zuschauer: 50(fs) Einen Achtungserfolg verbuchte der FC zum Saisonabschluss gegen den Kreisligameister Kulmain. Obwohl beide Mannschaften mit mehrfachem Ersatz antreten mussten, sahen die Zuschauer eine muntere und vor allem faire Partie. Die Heimelf geriet allerdings bereits in der 16. Minute in Rückstand, als Dumler nahezu ungehindert einschießen konnte. Die Chance zum Ausgleich vergab Kaya in der 22. Minute, sein Schuss aus 15 Metern ging weit über das Gästetor. Nur wenig später traf Schmid zum verdienten Ausgleich. In der 31. Minute hatte Dumler die Führung auf dem Fuß, FC-Torwart Käß reagierte aber bravourös. Dann hätte Schmid den FC in Führung bringen können, zielte aber daneben. Kurz vor der Pause sorgte Weber für das 1:2 (43.). Im zweiten Durchgang spielte die Heimelf weitaus konzentrierter und Plößner gelang das 2:2 (55.). Kallmeier besaß gleich darauf die Großchance zur Führung, doch Torwart Reger reagierte gut. In der Schlussphase sorgten Mosin (86.) und Kaya (87.) für den Heimsieg.