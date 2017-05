Noch zwei Spieltage sind in der Fußball-Bayernliga zu absolvieren. Und die SpVgg SV Weiden steckt mittendrin im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Die Frage lautet: Wie groß sind eigentlich die Chancen der Schwarz-Blauen, die Relegation zu vermeiden?

Um es kurz zu fassen: Gar nicht mal so schlecht. Denn der Elf vom Wasserwerk bietet sich bereits im vorletzten Durchgang die Riesenchance, den Bayernliga-Verbleib dingfest zu machen. "Wir brauchen am Ende 40, vielleicht 42 Punkte", hatte Trainer Franz Koller bereits Anfang März im Interview mit den Oberpfalzmedien prophezeit. Und mit seiner These wird der Coach vermutlich Recht behalten.Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SC Eltersdorf würden die Weidener ihr Punktekonto zunächst einmal auf genau jene als Minimum geforderten 40 Zähler schrauben - und damit den Klassenerhalt unter einer Bedingung in der Tasche haben: Der größte Konkurrent 1. SC Feucht (36 Punkte) müsste beim TSV Großbardorf als Verlierer vom Platz gehen. Eine Konstellation, die unter Experten und Buchmachern als ausgemachte Sache gilt: Denn Großbardorf stellt nicht nur die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga (12 Siege/ 3 Remis/1 Niederlage). Die "Gallier", wie sie genannt werden, dürfen sich zudem keinen noch so kleinen Ausrutscher erlauben, wenn sie im Kampf um mindestens Platz zwei aussichtsreich im Rennen bleiben wollen.Ein eigener Dreier gegen Eltersdorf, eine Feuchter Niederlage in Großbardorf - dann wäre die SpVgg SV Weiden nicht mehr vom so wichtigen 14. Tabellenplatz zu verdrängen. Zur Erinnerung: Laut den Verbandsregularien geht nur der schlechteste Vierzehnte der beiden Bayernligen Nord und Süd in die Relegation - und mit 40 Punkten wäre Weiden der Status "bester Vierzehnte" weder von einem Nord- noch Süd-Verein abspenstig zu machen.Was passiert aber, wenn die Schwarz-Blauen am Samstag nur unentschieden spielen, vielleicht gar verlieren? Dann werden die Karten neu gemischt. Und das Saisonfinale bei den Würzburger Kickers II gerät am letzten Spieltag zur Nervensache.