Eisplatten, verharschter Schnee, dazu frostige Temperaturen um minus zehn Grad - die äußeren Bedingungen beim Trainingsstart der SpVgg SV Weiden waren knackig. Und womöglich genauso diffizil wie der Abstiegskampf, der auf den Fußball-Bayernligisten wartet.

Mentale Vorbereitung

"Wir werden in der Vorbereitung auf die Restrunde hart arbeiten. Unser Ziel ist es, die Klasse wenn möglich direkt zu halten", sagte Trainer Franz Koller am Freitagabend. In 23 Übungseinheiten und sieben Testspielen wird Koller sein Team auf den Ernstfall vorbereiten. Zum Wiederauftakt am Samstag, 4. März, beim SV Erlenbach soll sich die Mannschaft topfit präsentieren.Der Auftakt gestern gestaltete sich noch locker. Ein kurzer Kick auf dem Trainingsplatz, danach ein eher gemütlicher Lauf - das war's an körperlicher Anstrengung. Die restliche Zeit diente dazu, sich mental auf "die schwierige Rückrunde" (Koller) einzustimmen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Der Trainer spendierte der Mannschaft ein Abendessen (Spaghetti bolognese), danach verfolgte man gemeinsam vor dem Fernseher die Bundesligapartie zwischen dem SC Freiburg und FC Bayern. Neben Ralph Egeter, der in den kommenden Tagen am Sprunggelenk operiert wird und die gesamte Bayernliga-Restrunde ausfallen wird, fehlte am Freitagabend lediglich Andreas Wendl. Der Innenverteidiger steigt aus beruflichen Gründen erst am Montag ins Training ein.Die kommende Woche wird für die SpVgg-SV-Cracks um einiges anstrengender. Am Montag geht es zum Spinning ins Fitnessstudio. 24 Stunden später wartet ein Kraftzirkel in der Realschulturnhalle auf die Spieler. Weiter geht's am Donnerstag mit Hallentraining und am Freitag mit einer Übungseinheit auf dem Kunstrasenplatz in Burglengenfeld. Das erste Testspiel steigt am Sonntag, 29. Januar, beim ASV Burglengenfeld.