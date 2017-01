Seit einer Woche befindet sich Fußball-Bayernligist SpVgg SV Weiden in der Vorbereitung auf die Restsaison. Nach fünf Trainingseinheiten steht am Sonntag um 14 Uhr das erste Testspiel auf dem Programm. Die Schwarz-Blauen treffen auf dem Kunstrasenplatz in Burglengenfeld auf den dortigen Gastgeber, den Landesligisten ASV Burglengenfeld.

Ich werde meine Spieler auf verschiedenen Positionen testen. Da will ich sehen, dass sie unter Wettkampfbedingungen dagegenhalten. Franz Koller, Trainer der SpVgg SV Weiden

Natürlich möchten die Weidener nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das Ergebnis ist für Trainer Franz Koller aber letztlich zweitrangig. "Wir treffen auf einen Gegner, der körperlich robust ist und über Willenskraft verfügt", sagt der Coach. "Ich werde meine Spieler auf verschiedenen Positionen testen. Da will ich sehen, dass sie unter Wettkampfbedingungen dagegenhalten."Ob bei jedem Akteur die Kraft über 90 Minuten reicht, wird sich zeigen. Koller rechnet mit einem gewissen Substanzverlust aufgrund der zuletzt intensiven Trainingsarbeit (Spinning, Kraftzirkel) in der Halle. "Die Mannschaft hat gut mitgezogen. Mancher wird aber schwere Beine haben", mutmaßt Koller. Am Freitagabend machten sich seine Schützlinge mit den Gegebenheiten in Burglengenfeld vertraut und absolvierten auf dem Kunstrasen ihre erste komplette Trainingseinheit im Freien.Bis auf den privat verhinderten Marco Kießling hat Koller alle Spieler an Bord. Auch Christoph Hegenbart, der in der Auftaktwoche wegen eines Schul-Skikurses fehlte, stößt wieder zum Kader.