In der Kreisklasse Ost kann Tabellenführer SV Anadoluspor (48) mit dem FC Luhe-Markt (41) einen lästigen Verfolger abschütteln und zugleich bei drei Punkten Vorsprung den Sekt kalt stellen lassen. Von den Verfolgern ist der TSV Eslarn (43) in der besten Position, weil nämlich die SpVgg Vohenstrauß II (43) beim SV Kohlberg einer Nagelprobe unterzogen wird. Ums Überleben geht es beim FSV Waldthurn gegen den Nachbarn SV Waldau und beim TSV Pleystein gegen den SV Altenstadt/Voh. Hans-Jürgen Mühling ist wieder in der Klasse zurück.

FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 DJK Neukirchen/Chr.Dem sicheren Sieg gegen Waldthurn folgte zwei Tage später eine verdiente Niederlage bei Anadoluspor: Mit 30 Punkten ist der FC Ost II praktisch durch. Bei weiterhin angespannter Personallage muss der eine oder andere Spieler die Zähne zusammen beißen, damit man die Saison ordentlich zu Ende spielen kann. Beim Gast stellt Trainer Thomas Wittmann fest, dass das Team nichts mehr zu verlieren hat. Er rechnet der Mannschaft hoch an, dass sie sich nicht hängen lässt und trotz der aussichtslosen Situation um jeden Zentimeter Boden kämpft. Wittmann verspricht den Ostlern, dass sie die Punkte nicht geschenkt bekommen.FSV Waldthurn So. 15.00 SV WaldauFSV-Trainer Markus Dagner hofft, dass sich nach dem schweren Freitag-Spiel die Personallage entspannt, damit man die Möglichkeit hat, alles zu investieren. Beim Gast kommt es auch darauf an, wie er das Nachholspiel gegen den SV Kohlberg überstanden hat. Dennoch ist ein Sieg im Derby Pflicht. Die Waldauer sind so ehrlich, dass sie weiterhin zumindest auf Platz zwei schielen. Rewitzer und Woppmann werden weiter fehlen.TSV Eslarn So. 15.00 SV Altenstadt/WN"Mit vier Punkten zuletzt konnten wir uns zwar vorne festbeißen, aber der große Wurf war es noch nicht", stellt TSV-Coach Fabian Dimper fest. Vor den Gästen warnt Dimper, weil die in den letzten vier Spielen neun Punkte holten. Volle Konzentration und Schluss mit Geschenken an die Liga - das ist das Motto für die letzten drei Spiele. Gästetrainer Mario Bohnenstengel spricht von einem Rückschlag in Neukirchen und so war diese Woche Wunden lecken im Training angesagt. "Die Gastgeber brauchen die drei Punkte und dies wollen wir mit aller Kraft und Konzentration verhindern", so der Coach. Vielleicht gelingt eine Überraschung, so seine Hoffnung. Ihm werden Trottmann, Fritsch, Köse (verletzt) und Wolf (Beruf) fehlen.SV Anadoluspor So. 15.00 FC Luhe-MarktDer SV befindet sich auf der Zielgeraden und da würde Trainer Chousein ein Sieg wie das 2:1 im Hinspiel gut in die Karten passen. "Jetzt nur keine Schwächen aufkommen lassen", ist sein Apell. Gästetrainer Georg Ramsauer spricht von einem weiteren Endspiel. Wie sich gegen Kohlberg zeigte, ist das Team gut drauf. "Im Spiel nach vorne die gewohnte Stärken zeigen, in der Defensive gut stehen, dabei die Leistungsgrenze ausloten und einen Sahnetag erwischen", fordert Ramsauer von seinen Spielern. Wenn sich das alles paart, dann ist für ihn nichts unmöglich. Hinter dem Einsatz von Keeper Max Holek steht ein Fragezeichen.SV Kohlberg So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß IISV-Trainer Achim Beck ist fest davon überzeugt, dass sich sein Team für den Ausrutscher in Luhe rehabilitieren will und am Sonntag sein Bestes gibt. Vohenstrauß II war mit der Leistung beim Unentschieden gegen Eslarn zufrieden. Das Restprogramm wird extrem schwierig, trotzdem muss das Team punkten, um sich mit einer guten Platzierung in der Abschlusstabelle zu belohnen. Trainer Markus Grosser sieht sein Team in der klaren Außenseiterrolle. "Wir werden jedoch heftige Gegenwehr leisten, um für eine Überraschung zu sorgen", kündigt Grosser an.TSV Pleystein So. 15.00 SV Altenstadt/Voh.Im Sommer 2016 beendete Hans-Jürgen Mühling sein langjähriges Engagement bei der DJK Neukirchen/Chr.. Nun ist Mühling wieder zurück als Feuerwehrmann beim TSV Pleystein. Sein erstes Spiel hatte er letztes Wochenende mit einem Sieg gegen Anadoluspor. Dann gab es aber Montag gegen Eslarn einen Rückschlag. Für ihn sind die nächsten beiden Spiele gegen Altenstadt/Voh. und Waldthurn der Schlüssel zum Klassenerhalt. Die Gäste sind gewarnt und wollen in jedem Fall punkten. "Wir dürfen auf keinen Fall das TSV-Stürmerduo Gall und Kuzpinari zur Geltung kommen lassen", sagt Trainer Markus Karl. Federl fehlt weiter und Baier ist in Urlaub.SV Störnstein So. 15.00 SpVgg Pirk"Auswärts haben wir erneut enttäuscht", so lautete das Fazit von SV-Trainer Tobias Schiener nach dem den Nimbus auf eigenem Platz wahren und das Spiel für die Fans gewinnen. Im Kader wird es einige Veränderungen geben. Den Gast steckt Schiener in die Schublade "schwer einschätzbar". Die SpVgg kann nicht mehr direkt absteigen, braucht aber trotz Platz neun den einen oder anderen Punkt, um nicht in die Relegation zu rutschen. Das 0:0 letztes Wochenende in Neukirchen war für Trainer Stefan Kleber nicht berauschend. Da muss beim heimstärksten Team schon ein anderer Auftritt kommen.