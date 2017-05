Roggenstein. Der FC Roggenstein steht bereits drei Spieltage vor Saisonende als Meister der B-Klasse Gruppe 3 fest. Den vorzeitigen Titelgewinn perfekt machte ein 7:1-Sieg über die SpVgg Pirk II. Damit hat Roggenstein den Direktaufstieg in die A-Klasse geschafft. Nach sechs Jahren Spielgemeinschaft mit der DJK Leuchtenberg war der FC Roggenstein in der Saison 2016/17 wieder mit einer eigenen Mannschaft an den Start gegangen. Die Rechnung ging auf. Das Team von Trainer Michael Merkl konnte bis jetzt 57 Punkte verbuchen und ist mit elf Zählern Vorsprung sowie 108 erzielten Toren uneinholbar vor dem Tabellenzweiten Luhe-Markt II souveräner Tabellenführer der B-Klasse 3.