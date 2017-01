Weiherhammer. Das Führungsteam der Fußballabteilung der TSG Weiherhammer stellt frühzeitig die Weichen für die nächste Saison und verpflichtete Klaus Herrmann, aktiver Kicker in der Landesliga-Elf des SV Etzenricht, als Spielertrainer. Er tritt die Nachfolge von Tobias Heindl an, der vier Jahre lang die Verantwortung trug.

"Wir waren mit der Arbeit von Tobias Heindl sehr zufrieden. Auch als wir vereinsintern Probleme mit der Nachfolge im Vorstand hatten, setzte er sein Engagement professionell fort und unterstützte uns in schwieriger Zeit über das Sportliche hinaus", betont Spielleiter Thomas Kisbauer die in gegenseitigem Einvernehmen angestoßene Veränderung. Heindl kann die Früchte seiner Arbeit, die TSG hat als Fünfter der Kreisklasse West die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben, ernten. Durch die noch auszutragenden drei Nachholspiele besteht Luft nach oben. Der Aufstieg gilt aktuell oberstes Ziel. Wenn es 2017 nicht klappt mit der Meisterschaft, dann soll mit Herrmann ein neuer Versuch gestartet werden. "Ich will meine Schuhe noch nicht an den Nagel hängen und habe mich entschieden, bei der TSG voranzugehen", lässt Klaus Herrmann wissen. "Für mich ist das der richtige Zeitpunkt, mich dem Trainergeschäft zu widmen und meine Erfahrung weiterzugeben. Ich bin guter Dinge, dass wir es in Weiherhammer gemeinsam hinbekommen." Erfahrung hat der 36-Jährige als Co-Trainer der Landesliga-Elf und als Trainer der U13 in Etzenricht gesammelt.Völlig überrascht ist Etzenrichts Fußballabteilungsleiter Manfred Herrmann nicht und erkennt die Ambitionen auf eine Weiterentwicklung an. "Wir werden Klaus keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm den angestrebten Erfolg."Bis Mai will Klaus Herrmann als Co-Trainer den Ligaerhalt in Etzenricht sichern und kann mit seiner Routine aus fast 250 Partien in der Landesliga-Elf des SV nach seinem Mittelfußbruch im Endspurt helfen. Darüber hinaus verfügt der künftige TSG-Trainer über geballte Erfahrung aus den Jahren bei der SpVgg Weiden. Er war dort Stammspieler und Kapitän im Bayernliga-Team.