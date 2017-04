Was für ein Wochenende für Anadoluspor. Selbst siegt die Elf, zwar mühevoll und knapp, aber die Mitkonkurrenten um die Meisterschaft in der Kreisklasse Ost patzen. 0:1 verlieren sowohl die SpVgg Vohenstrauß II als auch der SV Waldau.

Lange musste der SV Anadoluspor warten, denn erst in der 74. Minute gelang Kapitän Oumit Chousein der Siegtreffer gegen den FSV Waldthurn (12./18). Und da die SpVgg Vohenstrauß II (2./38) überraschend beim Tabellenvorletzten SV Altenstadt/WN (14./11) 0:1 verlor und auch der SV Waldau (3./38) mit einer 0:1-Niederlage vom TSV Eslarn /5./35) zurückkehrte, hat Anadoluspor nun Platz eins übernommen. Auch Eslarn und Kohlberg (6./34) - nach dem 5:2-Erfolg gegen Weiden-Ost II (9./27) - haben mit zwei Spielen weniger noch glänzende Chancen auf ganz vorne.SV Kohlberg 5:2 (0:2) FC Weiden-Ost IITore: 0:1 (21./FE) Valmir Shabani, 0:2 (44.) Dennis Nimmerjahn 1:2 (47./FE) Michael Baumann, 2:2 (59.) Fabian Wudy 3:2 (61.) Adrian Reil, 4:2 (66.) Fabian Wudy, 5:2 (74./FE) Michael Baumann - SR: Rabah Ghennam (SC Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (73.) Sebastian Schmidt (FC) wiederholtes Foulspiel(rit) Die Gäste zwangen von Beginn an die SV-Abwehr zu Fehlern. Und nach zehn Minuten brannte es nach einer Ecke lichterloh im Strafraum der Heimelf, aber der Ball ging nur an die Latte. Nach einem Fehler in der Hintermannschaft erwischte SV-Torwart Rohr den Gegner am Fuß. Den fälligen Strafstoß verwandelte Shabani zur Führung. Danach verflachte das Spiel. Als man schon fast in der Pause war, erzielte Nimmerjahn das 2:0 für Weiden-Ost.Nach dem Wechsel war die Kohlberger-Elf nicht wiederzuerkennen. Als Wudy im Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte, erzielte Baumann per Elfmeter den Anschlusstreffer. Kohlberg blieb spielbestimmend. In der 59. Minute wurde Wudy schön im Strafraum freigespielt und netzte zum Ausgleich ein. Weiden war geschockt. Kohlberg nutzte das aus und zog auf 4:2 davon. Nachdem Wudy im Strafraum erneut nur per Foul gestoppt werden konnte stellte Baumann per Foulelfmeter den 5:2-Endstand her.SV Störnstein 5:1 (2:0) TSV PleysteinTore: 1:0 (10.) Hilburger, 2:0 (30.) Filchner, 3:0 (47.) Hilburger, 4:0 (62.) Hilburger, 5:0 (68.) Krügelstein(Foulelfmeter), 5:1 (69.) Gall - SR: André Wächter(SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 120(sslk) Die Heimelf ließ von Anpfiff weg keine Zweifel aufkommen, wer den Platz am Ende als Sieger verlassen sollte. Gefällig kombinierte sich die Schiener-Elf nach vorne und erspielte sich etliche Torchancen. Mit diesen ging man aber zu fahrlässig um oder scheiterte am guten Gästetorwart Baumer. Trotzdem schossen Hilburger und Filchner eine 2:0-Halbzeitführung heraus.Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Die Stürmer hatten ihr Visier aber jetzt besser eingestellt und zeigten mehr Effizienz vor dem gegnerischen Kasten. Erst nach der beruhigenden 5:0- Führung schaltete der SVS einen Gang zurück und ließ die letzten 20 Minuten etwas die Zügel schleifen. So kamen die Gäste durch Gall noch zum Ehrentreffer.SpVgg Pirk 0:4 (0:2) FC Luhe-MarktTore: 0:1 (19.) Lukas Bauer, 0:2 (30.) Oliver Wagner, 0:3 (65.) Lukas Bauer, 0:4 (82.) Daniel Ries - SR: Markus Bäuml (SV Kohlberg/Röthenbach) - Zuschauer: 130(sts) Die SpVgg Pirk schaffte es nicht, ihre kleine Siegesserie fortzusetzen. Im Lokalderby gegen den FC Luhe-Markt setzte es eine deftige, aber auch verdiente Niederlage. Die Zuschauer sahen eine über weite Strecken einseitige, wenn auch nicht hochklassige Partie. Die Luher waren über die gesamte Spielzeit das aktivere Team, das sich eine Reihe guter Torchancen erarbeitete. Dabei verhinderte der gut aufgelegte Pirker Torwart Manuel Häusler weitere Treffer. Bei der heimischen SpVgg keimte nur Hoffnung auf, wenn man zu Standards kam, aus dem Spiel heraus gering relativ wenig. Lukas Bauer und Oliver Wagner besorgten den 2:0-Halbzeitstand für die Mannen um Coach Georg Ramsauer. Nach dem Wechsel erhöhte erneut Lukas Bauer, bevor FC-Kapitän Daniel Ries kurz vor Schluss per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 0:4 setzte.TSV Eslarn 1:0 (0:0) SV WaldauTore: 1:0 (55.) Sebastian Lindner - SR: Waldemar Reil (Weiden) - Zuschauer: 130(tmk) Beide Mannschaften spielten von Beginn an gezielt nach vorne. Die erste Torchance verbuchte Waldau für sich. SV-Stürmer Guber scheiterte aber am glänzend reagierenden TSV-Schlussmann Liebl. Bis zur Pause war die Partie ausgeglichen, weitere Möglichkeiten blieben Mangelware. Nach dem Wechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Einen Kopfball von Dobias lenkte der Waldauer Torwart Müssig bravourös über die Latte. Bei der anschließenden Ecke fiel das einzige Tor. Lindner traf per Kopf, unhaltbar für den Waldauer Keeper, zur viel umjubelten Eslarner Führung. Eslarn verwaltete in der restlichen Spielzeit der Vorsprung gekonnt.SV Altenstadt/WN 1:0 (1:0) SpVgg Vohenstrauß IITor: 1:0 (29.) Vehbi Zogaj - SR: Bernd Dietl (Krummennaab) - Zuschauer: 80(wg) Die Gastgeber zeigten eine stark formverbesserte Leistung und kontrollierten von Beginn an die Partie gegen den vermeintlich favorisierten Gast. Die gute Anfangsphase der Hausherren wurde nach knapp einer halben Stunde durch einen schönen Flachschuss von Zogaj verdientermaßen mit dem 1:0 belohnt. Altenstadt zog sich nun etwas weiter zurück, doch Vohenstrauß gelang es über das gesamte Spiel kein einziges Mal, sich eine klare Torchance zu erspielen. Stattdessen entwickelte sich ein Spiel mit wenig Torraumszenen, aber viel Kampf im Mittelfeld, aus dem der SV Altenstadt letztlich als verdienter Sieger hervorging und damit die rote Laterne wieder abgab. Die Gastgeber zeigten, dass sie sich mit dem Abstieg noch nicht abgefunden haben.SV Altenstadt/Voh. 2:1 (1:0) DJK NeukirchenTore: 1:0 (44.) Rene Albrecht, 2:0 (62./Foulelfmeter) Marco Wurdack, 2:1 (90./Foulelfmeter) Mario Baier - SR: Michael Ugur (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 100 - Besondere Vorkommnisse: (84.) TW Wittmann (DJK) hält Foulelfmeter von Wurdack (SVA)(lsb) Beide Mannschaften wollten eine frühes Führungstor vermeiden. Nach 20 Minuten nahmen die Hausherren das Geschehen mehr und mehr in die Hand. Der SVA hatte einige gute Möglichkeiten, aber DJK-Torhüter Wittmann entschärfte diese mit Bravour. Beim 1:0 für den SV setzte sich Schmidt über den Flügel bis zur Grundlinie durch und servierte mustergültig für Albrecht, der gegen die Laufrichtung des Torhüters einschob. Im Verlauf der ersten Halbzeit kam von den Gästen einfach zu wenig, um die heimische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Im zweiten Abschnitt hatte die Heimelf das Geschehen über weite Strecken in der Hand und ließ Ball und Gegner laufen. In der 62. Minuten verwandelte Wurdack einen Foulelfmeter zum 2:0. Dies war zugleich die Entscheidung, da von da an kaum noch Gegenwehr von den Gästen zu spüren war. Weiter Chancen und sogar einen Elfmeter konnte die Heimelf aber nicht mehr nutzen. Der 2:1-Anschlusstreffer für die DJK durch einen Foulelfmeter kam zu spät.Anadoluspor 1:0 (0:0) FSV WaldthurnTor: 1:0 (74.) Oumit Chousein - SR: Anton Bauer - Zuschauer: 85Der neue Spitzenreiter hatte alles andere, als leichtes Spiel. Bis zur 74. Minute dauerte es, ehe Oumit Chousein den erlösenden Führungstreffer erzielte.