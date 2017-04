Es hat sich nicht all zu viel getan. Der SV Kulmain führt weiter die Tabelle der Kreisliga Nord an. Jetzt allerdings mit acht Punkten Vorsprung. Denn Verfolger SpVgg SV Weiden II holte an den beiden Osterspieltagen nur einen Punkt.

SV Kulmain (1./50) vor SpVgg SV Weiden II (2./42) und FC Weiden-Ost (3./41) - unverändert liegt das Trio vorne. Während Kulmain und die Ostler am Osterwochenende je vier Zähler auf dem Konto gutschreiben konnten, war es für die Weidener Bayernliga-Reserve nur einer. Gewinner der beiden Spieltage ist der SV Plößberg (4./35) mit zwei Siegen, während der TSV Erbendorf (5./34) beide Partien verloren hat.Am Tabellenende machten die DJK Weiden (11./22), jetzt auf einem Nichtabstiegsplatz, und die DJK Ebnath (10./10) einen kleinen Schritt Richtung Klassenerhalt.SVSW Kemnath (0:1) 0:3 DJK EbnathTore: 0:1 (24.) Steinkohl, 0:2 (69.) Schinner, 0:3 (89.) Yaziki - SR: Robert Stich - Zuschauer : 130Eine am Ende verdiente Heimniederlage musste der SVSW Kemnath im Derby gegen die DJK Ebnath hinnehmen. Von Beginn an versuchte der Gastgeber zwar das Spiel zu kontrollieren, jedoch machten die bissige DJK und eigene Fehler den Kemnathern einen Strich durch die Rechnung. Das 0:1 durch Steinkohl passte da ins Bild und der Ausgleich wollte nicht gelingen.Nach dem Wechsel ging es ähnlich weiter. Kemnath war zwar bemüht, aber zu ungefährlich gegen gut verteidigende Gäste, die ihrerseits immer wieder Nadelstiche setzten. Das 0:2 durch Schinner war wieder begünstigt durch Fehler in der Hintermannschaft des SVSW. Zum Schluss versuchte die Heimelf nochmal alles, aber fast mit dem Schlusspfiff erzielte Yaziki den 0:3-Endstand für die Gäste.DJK Weiden 4:2 (1:1) TSV ErbendorfTore: 1:0 (6.) Zahn, 1:1 (16./Elfmeter) Hösl, 2:1 (56.) Birawsky, 2:2 (66.) Hösl, 3:2 (78.) Birawsky, 4:2 (88./Elfmeter) Ott - SR: Thiede - Zuschauer: 50(asm) Die DJK begann mit viel Schwung und Zahn netzte bereits - nach schönem Zuspiel von Ott - in der 6. Minute zum 1:0 ein. 10 Minuten später bekam der TSV einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen. Torjäger Hösl ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte den Ausgleich.Die zweite Hälfte begann wie die erste. Birawsky schoss bereits nach fünf Minuten die DJK wieder in Front. Aber eine Viertelstunde später war es wieder Hösl, der zum 2:2 traf. Der gleiche Spieler hatte auch die Chance zur Führung, aber Hecht hielt bravourös. Die DJK drängte und wieder war Birawsky zur Stelle, der nach Zuspiel von Aha und Ott einschob. In der 88. Minute stellte Ott den 4:2 entstand per Elfmeter her. Mit diesem Sechspunkte-Wochenende hat die DJK noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.FC Dießfurt 3:3 (3:2) SpVgg SV WEN IITore: 0:1 (8.) Zeitler, 1:1 (9.) Rackl, 1:2 (20.) Kießling, 2:2 (28.) Schmid - 3:2 (41.) Mosin, 3:3 (54.) Kießling - SR: Hartmann (Egloffstein) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (58.) Preißinger (Unsportlichkeit)(fs) Weitaus besser als vor zwei Tagen präsentierte sich der FC, doch dem Manko der mangelhaften Chancenverwertung blieben die Dießfurter treu. Schmid verpasste bereits in der 7. Minute die Führung, die dann Zeitler im Gegenzug besorgte. Aber nur eine Minute später nutzte Rackl einen Abpraller von TW Dufek zum Ausgleich. Kießling brachte die Gäste abermals in Front. Einen weiteren Fehler von TW Dufek nutzte Schmid zum Ausgleich. Nach einem Eckball vergab der FC die Chance zur Führung und hatte nach einem Konter Glück, dass Kießling den Ball am Tor vorbeischob. Kurz vor der Pause war Mosin zur Stelle und sorgte nach einem Freistoß für das 3:2.Nach der Pause wurde es kurzzeitig turbulent. Als Kaya im Strafraum von zwei Gästespielern gefoult wurde, hätte SR Hartmann auf Strafstoß entscheiden müssen. Kaya hatte kurz darauf die Chance zum 4:2, doch zielte er aus 10 Metern genau auf TW Dufek. Kießling sorgte in der 55. Minute für das 3:3. In der Schlussphase hätte der FC dennoch den Sieg verdient gehabt. Schmid vergab in der 71. Minute, in der 86. Minute wurde ein Handspiel von Roith großzügig übersehen und Rackl schoss in der 88. Minute übers leere Gästetor.FC Weiden-Ost 3:2 (1:1) DJK Neustadt/WNTore: 1:0 (26.) Michael Högen, 1:1 (40.) Waldemar Becker, 1:2 (53.) Leroy Häffner, 2:2 (56.) Daniel Heisig, 3:2 (81./ET) Heiko Markl - SR: Ulrike Schraml (TSV Neudorf) - Zuschauer: 80(gil) Einen glücklichen Sieg fuhr die Heimelf gegen das Tabellenschlusslicht ein. Die Ostler begannen gut und gingen auch verdient durch einen Kopfball von Högen in Führung, der einen Freistoßlattenknaller im zweiten Versuch über die Linie drückte. Aber wie schon im Spiel zuvor stellte der FC Ost das Fußballspielen ein und baute die Gäste Stück für Stück auf. Im Anschluss an einen Eckball reagierte Becker am schnellsten und verwertete einen abgeklatschten Freistoß im Nachsetzen zum 1:1-Pausenstand.Nach dem Wechsel spielte zu Beginn zwar nur die Heimelf, mit dem ersten Angriff erzielten aber die Gäste mit einem sehenswerten Kopfball von Häffner von der Strafraumgrenze aus das 1:2. Diese Führung hätte die DJK durch Gerlach weiter ausbauen müssen, der das Leder aber neben das leere Tor setzte. Die Ostler bestraften diese Nachlässigkeit durch Heisig mit dem 2:2-Ausgleich nach einer Ecke. Im Anschluss visierten die Gäste nach einem Freistoß nur die Latte an und konnten auch den Nachschuss nicht im Tor unterbringen. Mit Glück ging die Heimelf auf der Gegenseite in Front, als Markl eine Hereingabe von Heisig unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Die letzte Chance zum Ausgleich war Gästespielertrainer Dal vorbehalten, der den Ball aber ebenfalls nicht im Tor der Heimelf unterbringen konnte.SV Kulmain 2:2 (1:2) FC TremmersdorfTore: 0:1/0:2 (5./6.) Sebastian Mühlhofer, 1:2 (33.) Tony Ruckriegel, 2:2 (58.) Florian Greger - SR: Christian Hirsch (Waldsassen) - Zuschauer: 120Es war ein verdientes Remis im Nachbarschaftsderby zwischen dem gastgebenden Tabellenführer und dem FC Tremmersdorf. Die Gäste starteten furios. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld staubte Mühlhofer aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste ab. Nur eine Zeigerumdrehung später schloss der gleiche Spieler nach Ballverlust im Mittelfeld einen Pass in die Gasse souverän flach zur 2:0-Führung ab. Im Anschluss fand der SV Kulmain nicht zu seinem Spiel. Viele Abspielfehler und fehlendes Tempo im Aufbauspiel machten es den Gästen leicht, den Vorsprung zu verteidigen. Nach einer guten halben Stunde nutzte Ruckriegel mit einem abgefälschten Schuss unter die Latte nach einem Eckball die Chance und verkürzte auf 1:2. Nach der Pause nahmen die Kulmainer das Spiel in die Hand. Tremmersdorf setzte aber Nadelstiche und kam zu Chancen. In der 58. Minute schloss Greger nach einem Freistoß entschlossen ab und egalisierte die Führung. Kulmain war nun entschlossen den Sieg einzufahren, war aber durch drei Verletzungen geschwächt, so dass der Druck nicht aufrecht gehalten werden konnte.SV Neusorg 2:2 (0:1) SC KirchenthumbachTore: 0:1 (15.) Klempau, 0:2 (53.) Eckert, 1:2 (64.) Wedlich, 2:2 (80./Foulelfmeter) Schuller - SR: Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 70(cow) Im Vergleich zum Plößbergspiel zeigte Neusorg in Halbzeit eins leider sein zweites Gesicht mit zu viel Abstand zu den Gegenspielern, vielen Fehlpässen und Unkonzentriertheiten. Eine solche nutzte Klempau (15.), als er von einem Neusorger Mittelfeldspieler auf die Reise geschickt wurde und eiskalt zur Gästeführung einschob. In der Folge merkte man Neusorg die Verunsicherung an, Klempau hatte bei einem Hochkaräter die Chance zum 2:0.Neusorg nahm sich viel für die zweite Halbzeit vor, hatte ein paar gelungene Aktionen, und lief dann in einen folgeschweren Konter. Lautner wurde auf die Reise geschickt, behielt die Übersicht und bediente Eckert, der nur noch einschieben musste. Die Gastgeber brauchten nun einen Weckruf. Und den hatte Wedlich parat, als er aus 25 Metern in den rechten oberen Torwinkel traf. Neusorg war nun drückend überlegen, erspielte sich ein deutliches Übergewicht und war dem 2:2 mehrmals sehr nahe. Erst als Holzinger im Gästestrafraum gefoult wurde, belohnten sich die Neusorger für die überzeugende zweite Halbzeit. Schuller verwandelte den Elfmeter eiskalt. Es wäre auch noch ein Heimsieg möglich gewesen, jedoch fehlte dazu in den entscheidenden Situationen ein wenig das Glück.SV Plößberg 1:0 (0:0) DJK IrchenriethTor: 1:0 (56.) Florian Prantzke - SR: Hannes Hörath (Marktredwitz) - Zuschauer: 40(svp) Auch den zweiten Spieltag am Osterwochenende gestaltete der SV Plößberg siegreich. Gegen die DJK Irchenrieth kam die Walbert-Truppe zu einem mühsamen 1:0-Erfolg. Gegen die zweikampfstarken Gäste hatten die Hausherren immer wieder Probleme beim Spielaufbau und rannten sich in der dichtgestaffelten Abwehr des Öfteren fest. Doch auch die Irchenriether setzten sich nicht entscheidend durch. So blieben Torraumszenen im ersten Abschnitt Mangelware.Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht wesentlich besser. Das Spielgeschehen verlagerte sich größtenteils ins Mittelfeld. In der 56. Minute enteilte Florian Prantzke der Gästeabwehr und erzielte die 1:0-Führung für die Gastgeber. Im Anschluss daran entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste verstärkten ihre Bemühungen, doch der Plößberger Keeper Thomas Krapfl sicherte mit einer starken Leistung den knappen Sieg für den SV Plößberg.