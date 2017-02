Neuer Anlauf für die SpVgg SV Weiden, endlich das erste Testspiel des Jahres 2017 auszutragen. Am Samstag um 15 Uhr gastiert die Wasserwerkelf beim Landesligisten ASV Cham auf dem dortigen Kunstrasenplatz.

Nur Egeter fehlt

Nach der krankheitsbedingten Absage seitens des ASV Burglengenfeld in der vergangenen Woche ist nicht nur Trainer Franz Koller motiviert, erste Spielpraxis zu sammeln: "Es ist wichtig, dass die Jungs den Wettkampfmodus wieder kennenlernen. Vor allem in dieser frühen Phase der Vorbereitung bietet so ein Test eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag."Dieser sieht auch in der zweiten Woche nach dem Trainingsauftakt meist kräftezehrende Einheiten auf dem Fahrrad, in der Halle und weniger auf dem Platz vor. "Die letzten Tage waren nochmals intensiver. Wir müssen jetzt die Grundlagen legen, von denen wir unter der Saison zehren wollen." Deswegen und auch aufgrund der Witterung stehen spielerische Elemente aktuell hinten an. Umso wichtiger ist es für Koller, diese in der ersten Testpartie einzubringen. "Trotz der schweren Beine, die sicherlich bei einigen Akteuren da sein werden, will ich viel Laufarbeit sehen. 10 Einheiten in 14 Tagen lügen nicht. Da kommt es auch auf den Willen und das Engagement an. Das sind Komponenten, die wir während der Saison unabdingbar brauchen."Mit dem ASV Cham steht dazu allerdings alles andere als ein Sparringspartner gegenüber. Die Mannschaft von Trainer Uwe Mißlinger, die ebenfalls die erste Testpartie bestreitet, ist mit Tabellenplatz fünf in der Landesliga Mitte noch dick im Rennen um den Relegationsplatz zur Bayernliga. Also durchaus ein möglicher Gegner, sollte es bei den Schwarz-Blauen in die Mühlen der Abstiegsrelegation gehen. Bei den Oberpfälzern aus dem Bayerischen Wald ist mit Michael Plänitz ein ehemaliger Akteur der SpVgg SV und des FC Amberg ein wichtiger Eckpfeiler.Koller kann bis auf Ralph Egeter auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. "Positiv ist, dass wir eine große Trainingsbeteiligung und keine Verletzten haben. Wir werden viel wechseln, um die individuelle Belastung der Spieler zu steuern," blickt der Weidener Coach voraus.