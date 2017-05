In der Kreisklasse West ist erst eine Entscheidung gefallen: Der VfB Mantel ist als Meister durch. Zumindest in der Abstiegsfrage könnte der vorletzte Spieltag einiges an Klarheit bringen.

Der SV Auerbach II, der momentan den Relegationsplatz inne hat, hat nur noch ein Spiel zu absolvieren, ebenso der TSV Kastl. Der mit Kastl punktgleiche SV Kulmain II hat hingegen noch zwei Partien zu bestreiten, ebenso wie die SpVgg Windischeschenbach. Diese hat aber schon sechs Punkte Rückstand auf den SV Auerbach II. Sie bräuchte fast ein kleines Fußballwunder. Spannung herrscht auch im Kampf um Platz zwei. Der TSV Kirchendemenreuth holte aus den letzten vier Partien nur zwei mickrige Pünktchen. Noch hat er aber zwei Zähler Vorsprung auf die beiden punktgleichen Verfolger TSV Reuth und ASV Haidenaab. Nur ein weiteres Pünktchen dahinter lauern auch noch der SC Eschenbach und der TSV Pressath.SpVgg W'eschenbach So. 15.00 ASV HaidenaabDie Chancen auf den Klassenerhalt sind für die SpVgg zwar fast nur noch von theoretischer Bedeutung, aber sie sind noch da. Deshalb wird der Gastgeber versuchen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Maximilian Bäumler und Martin Braungart werden wohl fehlen, dafür hat Murat Kyarov seine Rotsperre abgesessen. Nach dem letztendlich doch überzeugenden Sieg in Vorbach steht die junge Mannschaft des ASV erneut vor einer schwierigen Aufgabe beim Tabellenletzten. Es zählt nur ein Sieg, um die Chance auf die Vizemeisterschaft aufrechtzuerhalten. Alle Spieler dürften an Bord sein.TSV Reuth So. 15.00 FC VorbachWieder einmal ließ der TSV die Chance, auf Platz zwei zu klettern, ungenutzt. Dennoch war man mit dem 2:2 bei einem starken TSV Pressath nicht unzufrieden. Nun taucht mit dem FC Vorbach ein alter Bekannter auf. Die Jungs um Spielertrainer Michael Bachmeier wollen bis zum letzten Spieltag die Chance, den Relgationsplatz doch noch zu erreichen, wahren. Die Doppelbelastung war für einige der angeschlagenen FC-Spieler dann doch etwas zu viel. Dennoch ist Spielertrainer Florian Ruder angesichts der Verletzungsprobleme, die sich das ganze Spieljahr durchzogen, zufrieden. Nun kann der FCV dem TSV Reuth alles abverlangen, da er befreit aufspielen kann. Die Liste der angeschlagenen und verletzten Spieler wird nicht kürzer.VfB Mantel So. 15.00 TSV PressathEtwas Wehmut klingt in den Worten von VfB-Trainer Roland Schuller schon mit: "Nach zwei Jahren darf ich mich mit der Meisterschaft im letzten Heimspiel von den treuen Fans verabschieden. Wir wollen versuchen, das zehnte Spiel in Folge zu gewinnen, auch wenn für uns die Saison gelaufen ist." Bis auf Andreas Mark steht der Kader der Vorwoche zur Verfügung. Als eines von fünf Teams, die sich noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen können, hat der TSV die wohl schwerste Aufgabe an diesem Wochenende. Dennoch will die Betzl-Elf weiterhin vorne mit mischen und wird wieder an seine Grenzen gehen, um dem Meister drei Punkte abzuluchsen.SV 08 Auerbach II So. 15.00 TSV K'demenreuthDa die Reserve des SV Auerbach am letzten Spieltag spielfrei ist, hat sie am Sonntag die letzte Chance, den Relegationsplatz abzusichern. Seit der Winterpause fuhr die Ziegler-Elf elf Punkte ein. Dies sollte ihr Mut geben, auch ein Spitzenteam wie den TSV Kirchendemennreuth, mit dem man ja zusammen den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft hat, in die Knie zu zwingen. Innerhalb einer Woche spielt der TSV erneut gegen eine abstiegsgefährdete Mannschaft, die sich den Relegationsplatz sichern will. Die Haberländer treffen binnen eines Jahres zum vierten Mal auf Auerbach und wollen auch diesmal den Platz als Sieger verlassen. Es werden angeschlagene Spieler fehlen.SC Schwarzenbach So. 15.00 SV RiglasreuthGegen Krummennaab hat der SC Schwarzenbach Moral bewiesen und ist, wie so oft nach einem Rückstand, zurückgekommen und hat das Spiel gedreht. Gegen Riglasreuth wird Serdar Gümüs wieder mit auflaufen können. Die Elf um den scheidenden Spielertrainer Thomas Baier möchte sich nur zu gerne mit einem Sieg vom heimischen Publikum verabschieden. Große Erleichterung beim SVR: Durch den Punktgewinn am vergangenen Wochenende konnte der Klassenerhalt gesichert werden. In den letzten beiden Spielen möchte er noch den ein oder anderen Punkt einfahren. Markus Hecht, Christoph Wegmann, Andreas Wopperer und Jens Kuhbandner kehren zurück.TSG Weiherhammer So. 15.00 TSV KrummennaabAktuell eine sehr schwierige Situation macht die TSG durch. Weiherhammer kann froh sein, dass es in der Vorrunde so viele Punkte gesammelt hat. In der Rückrundentabelle belegt die TSG nämlich aktuell den letzten Platz. Die Motivation ist kaum noch vorhanden, und was noch viel schlimmer ist, die Leute auch nicht. Zu den Dauerverletzten kommt jetzt auch noch Sven Wunder hinzu. Beim Tabellenführer schlug sich der TSV durch dumme Fehler selbst, gegen Schwarzenbach musste fast eine komplette Mannschaft ersetzt werden. Somit war nichts zu holen. Nun sieht Trainer Markus Tusek wieder Licht am Horizont. Am kommenden Wochenende rechnet er, dass fünf Spieler zurückkehren.SC Eschenbach So. 15.00 SV Kulmain IIPeter Renner, Trainer des SC Eschenbach, erwartet am Sonntag eine verstärkt antretende Mannschaft des SV Kulmain II. Sein Team hat zwar nur noch geringe Chance auf den Relegationsplatz. Diese will es aber mit allen Kräften wahren. Ein Sonderlob hatte SVK-Trainer Markus Schönl nach dem 3:0 gegen Weiherhammer für seine Elf übrig. "Die Einstellung aller hat gestimmt", freute er sich. Nun hat man es in der Hand, aus eigener Kraft den Relegationsplatz zu erreichen.