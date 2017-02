Weiden/Cham. Der Landesligist ASV Cham ist am Samstag mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Bayernligisten SpVgg Weiden in die Vorbereitung gestartet. Unterm Strich war der Sieg verdient, denn die Rot-Weißen konnten am Ende zulegen. In der Anlage sah Weiden mit dem schnellen Kombinationsfußball besser aus, doch vornehmlich in Halbzeit eins vergaben die Gäste gute Chancen, was sich bitter rächen sollte.

"Die erste Halbzeit war richtig stark von uns. Da haben wir uns drei hochkarätige Tormöglichkeiten erarbeitet. Da müssen wir eigentlich schon deutlich führen. Auch nach der Pause haben wir gleich wieder die maustote Kopfballchance aus drei Metern und bekommen dann im Gegenzug das 0:1. Zum Schluss haben wir etwas die Organisation verloren. Mit dem Gesamtauftritt bin ich aber sehr zufrieden", sagte Weidens Trainer Franz Koller.Ohne langes Taktieren begannen beide Mannschaften schnell. Da Weiden und Cham in der Defensive gut standen, waren Torchancen hüben wie drüben lange rar. Benjamin Werners flache Hereingabe setzte Ibrahim Devrilen per Direktabnahme drüber (11.). Fünf Minuten später ließ Werner eine Großchance aus, als er nach Schneiders Eckball per Kopf sein Ziel knapp verfehlte.Erst nach einer halben Stunde eröffnete Wendl die erste ASV-Chance. Er setzte sich geschickt gegen Plössner durch, sein Schuss fand aber nicht ins Ziel. Zwei Minuten vor der Pause wurde erneut der agile Werner freigespielt, alleine vor Lengsfeld scheiterte er jedoch am ASV-Keeper. In der 47. Minute drehte SpVgg-SV-Keeper Dominik Forster einen 18-Meter-Freistoß von Max Drexler um den Pfosten.Ab Minute 70 war Cham die dominierende Mannschaft. Nach Vorarbeit von Mühlbauer und Engl konnte Drexler im Strafraum nur noch per Foul gestoppt werden. Michael Plänitz verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (70.). Andreas Lohmer vergab anschließend eine Großchance. Nach Hereingabe von Pongratz stand er völlig frei vor Torwart Forster, schob aber den Ball am Tor vorbei. Den Deckel machte schließlich Tobi Wich in der 89. Minute drauf, als er aus 18 Metern kraftvoll abzog und den Ball unhaltbar im Netz versenkte.