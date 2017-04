So war das sicher nicht geplant: Die SpVgg Vohenstrauß II (2./42) kehrte nämlich mit einer 1:3-Niederlage aus Störnstein (7./(32) zurück. Und da der SV Anadoluspor Weiden (1./45) zuhause mit 2:0 gegen den SV Waldau (6./38) gewann, führte er jetzt mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle der Kreisklasse Ost an - und das noch mit einem Spiel weniger.

FSV Waldthurn 2:1 (2:1) DJK NeukirchenTore: 1:0 (5./Foulelfmeter), 1:1 (15.) Florian Mühling, 2:1 (40.) Daniel Bergmann - SR: André Wächter - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (90.) Dominik Auer (DJK) - Besondere Vorkommnisse : (60.) Thomas Wittmann (DJK) hält Handelfmeter von Martin ErtlDer 2:1-Sieg stand bereits zur Halbzeit fest. In der 5. Minute wurde Daniel Bergmann im Strafraum einen Tick zu hart attackiert, den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Ertl zur Waldthurner Führung. Der Ausgleich für den Tabellenletzten ließ nicht lange auf sich warten. Florian Mühling ließ mit einem Flachschuss FSV-Keeper Markus Dagner keine Chance. Kurz vor dem Pausenpfiff überraschte Waldthurn mit einer sehenswerten spielerischen Einlage. Nach einem Doppelpass mit Christoph Käs schob Daniel Bergmann zum 2:1 ein. Im zweiten Abschnitt des kampfbetonten Spiels, in dem der Schiedsrichter vier Mal Gelb sowie einmal Gelb-Rot zeigte, ließ der FSV keine zwingenden Gelegenheiten mehr zu. Martin Ertl scheiterte in der 60. Minute mit einem fraglichen Handelfmeter am Gästetormann.SV Altenstadt/Voh. 2:2 (0:1) FC Weiden-Ost IITore: 0:1 (31./Foulelfmeter) Adrian Gehring, 1:1 (47.) Dominik Pentner, 2:1 (74.) Christian Seer, 3:1 (84.) Christian Seer, 3:2 (88.) Steven Bahr - SR: Josef Ram (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 85(lsb) Die Ostler hatten mehr Spielanteile und beherrschten größtenteils das Geschehen. Der SVA verteidigte aber gekonnt. In der 31. Minute konnte ein Gästestürmer aber nur durch ein Foul gestoppt werden. Den Elfer verwandelte Gehring zum 1:0 für den FC. Bis zur Pause konnten sich die Hausherren aber mehr und mehr befreien. Der Ausgleich durch Pentner war der Beginn einer starken zweiten Halbzeit. Mit dem Doppelschlag binnen 12 Minuten durch Seer war die Messe gelesen. Der SV hatte noch weitere gute Möglichkeiten, das Ergebnis hochzuschrauben. Der 3:2-Anschlusstreffer des FC Weiden-Ost kam zu spät.SpVgg Pirk 1:2 (1:0) SV Altenstadt/WNTore: 1:0 (14.) Pavel Karlicek, 1:1 (56.) Vehbi Zogaj, 1:2 (72.) Tobias Schuller - SR: Andreas Basler (TUS WE Hirschau) - Zuschauer: 50(sts) Im vorletzten Heimspiel der Saison hat sich die Elf um Spielertrainer Stefan Kleber nicht mit Ruhm bekleckert. Gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus Altenstadt setzte es eine unnötige Niederlage. Dabei verlief der Start eigentlich nach Plan: Aktivposten Pavel Karlicek brachte die Mannen um Spielführer Wolfgang Pausch mit 1:0 in Führung. Wieder waren es lediglich Standardsituationen, die Pirk gefährlich werden ließen, während die Gäste eine Reihe guter Einschussmöglichkeiten liegen ließen. Trotzdem gelangen Vehb Zogai und Tobias Schuller in der zweiten Hälfte zwei Treffer, so dass die Gäste die drei Punkte nicht unverdient mit nach Hause nahmen.SV Störnstein 3:1 (1:0) SpVgg Vohenstrauß IITore: 1:0 (40.) Schiener, 1:1 (70.) Raab, 2:1 (84.) Löw, 3:1 (89.) Schiener - SR: Markus Burger(TSV Waldershof) - Zuschauer: 70(ssl) Der SV Störnstein bleibt zu Hause eine Macht. Gegen Spitzenreiter Vohenstrauß gewann der SVS zum zehnten Mal im zwölften Heimspiel dieser Saison. Gute Chancen durch Reintsch, Hemmerich und Schreiner wurden vergeben. Zusätzlich rettete zweimal die Latte für die Gäste. Eine Balleroberung von Schreiner ließ Schiener alleine vor Torwart Knorr auftauchen - 1:0. Im zweiten Durchgang war Vohenstrauß aktiver und drückte auf den Ausgleich. Torwart Kessler stand mehrere Male im Brennpunkt, war dann aber gegen Raab machtlos, als dieser nach einem Einwurf am schnellsten reagierte. Die SpVgg wollte jetzt den Sieg und agierte weiter offensiv. In diese Drangphase setzte Patrick Löw mit einem tollen Flachschuss den entscheidenden Nadelstich zum 2:1. Vohenstrauß war geschockt und Schiener setzte den Schlusspunkt.TSV Eslarn 2:1 (0:0) FC Luhe-MarktTore: 0:1 (50.) Johannes Winderl, 1:1 (56.) Adam Like, 2:1 (90.+4) Fabian Wirnshofer - SR: Stefan Nörl (Weiden) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (90+3.) Patrick Hofstetter (FC)(tmk) Das Verfolgerduell begann hitzig. Mehrere Fouls auf beiden seiten ließen keinen geordneten Spielfluss zu. Kurz vor der Pause kam Eslarn besser ins Spiel und erspielte sich zwei gute Tormöglichkeiten, jedoch war FC-Schlussmann Hotek glänzend zur Stelle. Nach dem Wechsel profitierte der Gast aus Luhe von einem Fehler der TSV-Hintermannschaft und ging durch Winderl in Führung. Die Eslarner Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Like konnte mit einer schönen Einzelleistung in der 56. Minute ausgleichen. FC-Kapitän Ries hätte kurze Zeit später Luhe wieder in Front bringen können, dieser scheiterte aber nur knapp am Eslarner Gehäuse. Die Grenzlandelf blieb stabil und dominierte zunehmend die Partie. Youngster Wirnshofer konnte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Saisontreffer den verdienten Eslarner Heimsieg perfekt machen.SV Kohlberg 5:3 (3:1) TSV PleysteinTore: 0:1 (14.) René Gall, 1:1 (25.) Adrian Reil, 2:1 (44.) Adrian Reil 3:1 (45.) Alexander Ullrich, 4:1 (54.) Manuel Harbig, 4:2 (81.) Patrik Schneider, 4:3 (84./Eigentor) Marvin Mark, 5:3 (90.+2) Michael Reil - SR: René Östereich (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 80(rit) Nachdem sich Kohlberg von Beginn an gute Chancen zur Führung erspielte, wurde der Spielverlauf in der 14. Minute durch die Pleysteiner Führung auf den Kopf gestellt. Kohlberg kam teilweise nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Aber nach 25 Minuten gelang A. Reil der verdienten Ausgleich. Kohlberg fand nun besser ins Spiel, doch die Gäste kamen immer wieder gefährlich in den Strafraum der Heimelf. Als man vor der Pause mit einem Doppelschlag die Führung auf 3:1 ausbaute, ging der SV von einer ruhigeren zweiten Hälfte aus, vor allem, als Harbig in der 54. Minute das 4:1 erzielte. Doch die Gäste aus Pleystein gaben nicht auf und kamen zehn Minuten vor Ende durch zwei Tore, bei denen die heimische Abwehr gar nicht gut aussah, noch auf 4:3 heran. Aber nachdem sie zu weit aufgerückt waren, besorgte Reil das 5:3.Anadoluspor Weiden 2:0 (0:0) SV WaldauTore: 1:0 (46.) Kerem Akkaya, 2:0 (75.) Chousein Chousein - Zuschauer: 85 - Gelb-Rot: (40.) Volkmer (SV)