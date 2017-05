Das Rennen um Platz zwei in der Kreisklasse West nimmt dramatische Formen an. Zwei Spieltage vor Saisonende haben mit dem TSV Kirchendemenreuth (2./46), TSV Reuth (3./44), ASV Haidenaab (4./44), SC Eschenbach (5./43) und TSV Pressath (6./43) noch fünf Mannschaften die Chance, auf den Relegationszug aufzuspringen. Als erster Absteiger sollte die SpVgg Windischeschenbach (15./18) feststehen. Mit dem SV Kulmain II (14./22), TSV Kastl (13./22) und SV 08 Auerbach II (12./24) machen drei Teams weitere zwei Direktabsteiger und den Releganten unter sich aus.

TSV Pressath 2:2 (1:0) TSV ReuthTore: 1:0 (16.) Dominik Rau 2:0 (49.) Fabian Waldmann 2:1 (70.) Fabian Quast 2:2 (77.) Sebastian Schieder - SR: Anton Dötsch (Schlammerdorf) - Zuschauer: 85 - Gelb-Rot: (80.) Michael Bachmeier (Reuth), (87.) Dominik Rau (Pressath)(ffz) Pressath zeigte in der ersten Halbzeit eine der besten Saisonleistungen und schnürte Reuth in dessen Hälfte ein. Man hatte Chancen für fünf Treffer, zudem klärte Hösl zwei Mal für den bereits geschlagenen Torwart Köllner, der immer wieder im Mittelpunkt stand. Der Kopfballtreffer von Rau nach Flanke von Waldmann war mehr als verdient. In der 25. Minute übersah der Schiedsrichter, dass der Schlenzer von Waldmann klar hinter der Linie war. Gleich nach der Halbzeit scheiterte Rau, sein Eckball führte wenig später aber zum zweiten Kopfballtreffer durch Waldmann, der damit seine gute Leistung krönte. Unverständlich blieb, warum der Gastgeber einen Gang zurückschaltete. Reuth schaffte es, aus wenigen Chancen zwei Treffer aus kurzer Entfernung zu machen.SV Riglasreuth 2:2 (1:1) SV 08 Auerbach IITore: 0:1 (9.) Ersin Ercan, 1:1 (42.) Maximilian Wolf, 1:2 (50.) Tobias Altmann, 2:2 (75.) Florian Ritter - SR: Dietmar Schieder - Zuschauer: 80(gab) Der SVR machte mit dem 2:2 gegen SV 08 Auerbach II den Klassenerhalt perfekt. Dabei erwischten die Gäste allerdings den besseren Start. Eine schöne Vorlage von Rene Deinlein schloss Ersin Ercan in der 9. Minute mit einem Kopfballtor zum 0:1 ab. Bis kurz vor der Halbzeit blieb das Spiel recht chancenarm, doch in der 42. Minute glich Maximilian Wolf mit einem Heber zum 1:1 aus. Nach Wiederbeginn ging Auerbach erneut früh in Front. Ein Abschlag vom Gästetorhüter wurde zur Vorlage für Tobias Altmann, der zur erneuten Führung vollstreckte. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang der Heimelf der umjubelte Ausgleich. Oldie und Ex-Kapitän Florian Ritter staubte nach einem Distanzschuss ab und sicherte mit seinem Treffer dem SVR den Verbleib in der Kreisklasse.SpVgg W'eschenbach 1:3 (0:0) SC EschenbachTore: 0:1 (67.) Alexander Wiesent, 1:1 (72./Handelfmeter) Martin Braungart, 1:2 (76.) Simon Holmer, 1:3 (92.) Simon Holmer - SR: Ernst Eschenbecher (SV Pfrentsch) - Zuschauer: 55(fhö) Das Spiel begann mit hohen Tempo und leichtem Übergewicht für den Gastgeber. Die größte Chance hatte Spielertrainer Sperber in der 20. Minute. Danach wurden die Gäste immer stärker und hatten reihenweise Möglichkeiten, doch der überragende Reserve-Torhüter Huber Sandro vereitelte diese. In der 67. Minute ging Eschenbach in Führung. Im Gegenzug spielte ein Gästespieler den Ball mit der Hand und der souveräne Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. AH-Spieler Braungart verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Jetzt wurde das Spiel hektischer und der SC nutzte ein Durcheinander in der Abwehr zum 1:2. Als die SpVgg alles nach vorne warf, um doch noch einen Punkt zu holen, nutzte Holmer einen Konter und schnürte seinen Doppelpack.TSV K'demenreuth 1:1 (0:1) TSV KastlTore: 0:1 (22.) 0:1 Sebastian Braun, 1:1 (63.) Julian Michl - SR: Wolfgang Bäumler (Waldthurn) - Zuschauer: 80(mle) Kirchendemenreuth bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Sieg, hat aber im Aufstiegsrennen weiter alle Trümpfe in der Hand. Die Heimelf war anfangs besser, doch Kastl hielt dagegen und wurde im Laufe des Spiels immer stärker. Nach einer Ecke kamen die Gäste zu einer Riesenchance, doch der Kirchendemenreuther Keeper konnte den Kopfball abwehren. Nach 22 Minuten war es dann soweit: Braun kam nach einem Eckball unbedrängt zum Kopfball und netzte zur verdienten Gästeführung ein. Die Heimelf zeigte sich offensiv zu einfallslos und konnte sich keine nennenswerten Chancen erspielen. Nach der Pause drängte Kirchendemenreuth auf den Ausgleich und nach einem Eckball köpfte Michl zum mittlerweile verdienten Ausgleich ein. Danach spielte die Haberlandelf weiter nach vorne, während Kastl nur auf Konter lauerte. Kirchendemenreuth hatte noch zahlreiche Chancen, doch der Siegtreffer wollte nicht mehr fallen.FC Vorbach 1:3 (1:2) ASV HaidenaabTore: 0:1 (5.) Pascal Steeger, 0:2 (31.) Alexander Küffner, 1:2 (33.) Nico Biersack, 1:3 (90.) Lukas Dötterl - SR: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 136(stk) Nach dem guten Spiel und dem Sieg über den Tabellenzweiten Kirchendemenreuth rechnete sich Vorbach einiges aus, um doch noch in den Kampf um den zweiten Tabellenplatz eingreifen zu können. Doch bereits nach fünf Minuten musste man nach einem missglückten Rückpass das 0:1 hinnehmen. Nach einer halben Stunde fiel durch einen gut vorgetragenen Konter durch Alexander Küffner sogar das 0:2. Doch bereits zwei Minuten später verkürzte Nico Biersack auf 1:2 und es keimte wieder Hoffnung auf. Der FCV versuchte, nach dem Wechsel die Partie zu drehen. Doch mehr als zwei Chancen sprangen nicht heraus. In der hektischen Schlussphase fiel in der Nachspielzeit nach einem Freistoß das 1:3 duch Lukas Dötterl.SV Kulmain II 3:0 (0:0) TSG WeiherhammerTore: 1:0 (50.) Christian Griener, 2:0 (52.) Christian Griener, 3:0 (84.) Christian Griener - SR: Matthias Ehlich - Zuschauer: 15(af) Wohl dem, der einen Christian Griener in seinen Reihen hat. Die "Fußball-Legende" des SV Kulmain half bei der zweiten Mannschaft aus und sorgte mit einem blitzsauberen Hattrick nach der Pause für den klaren 3:0-Heimsieg. Damit wahrte Kulmain II die Chance, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen.