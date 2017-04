Der Spitzenreiter der Kreisklasse West, der VfB Mantel, schreibt nach dem Sieg in Riglasreuth einen weiteren Dreier auf seinem Konto gut. Perfekt für den VfB, denn für die Verfolger TSV Kirchendemenreuth und TSV Reuth gibt es nach dem 2:2 nur jeweils einen Punkt.

Der Vorsprung der Manteler ist weiter angewachsen. Zehn Punkte liegen sie jetzt in Front und die Meisterschaft dürfte dem VfB kaum noch zu nehmen sein, denn nach 90 Minuten hieß es zwischen dem TSV Kirchendemenreuth (2./45) und dem TSV Reuth (3./43) 2:2. Der Tabellenzweite hat allerdings noch ein Spiel weniger als der Spitzenreiter absolviert. Die SpVgg Windischeschenbach (15./15) und der SV Kulmain II (14.) können sich nach Niederlage, beziehungsweise Unentschieden, mit dem Abstieg schön langsam anfreunden.SV Riglasreuth 1:4 (0:1) VfB MantelTore: 0:1 (3.) Sebastian Bierler, 0:2 (52.) Florian Bertelshofer, 1:2 (59.(Foulelfmeter), Julian Bauer, 1:3 (70.) Sebastian Bierler, 1:4 (83.) Florian Bertelshofer - SR: Thomas Fiebig - Zuschauer: 80(gab) Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite schloss Sebastian Bierler bereits in der 3. Minute für die Gäste zum 1:0 ab. Kurz darauf hatte Markus Hecht die Chance zum Ausgleich, doch er scheiterte mit einem Distanzschuss am Querbalken. Bis zur Pause war Mantel zwar spielerisch überlegen, doch der SVR hielt kämpferisch stark dagegen und gestaltete das Spiel weiter offen. Die Heimelf kam spritziger aus der Kabine, doch sie bekam prompt die kalte Dusche. Florian Bertelshofer erhöhte nach schönem Zuspiel auf 2:0 für Mantel. Kurz darauf erzielte Julian Bauer per Foulelfmeter den Anschlusstreffer. In der 70. Minute ließ der SVR den Gästen zu viel Platz im 16er, Sebastian Bierler stellte mit einem platzierten Flachschuss den alten Vorsprung wieder her. In der 83. Minute gelang Florian Bertelshofer die endgültige Entscheidung. Nach einem langen Ball entwischte er seinen Gegenspieler und erzielte den 4:1-Endstand für die Gäste.Kirchendemenreuth 2:2 (0:2) TSV ReuthTore: 0:1 (14.) Michael Bachmeier, 0:2 (29.) Michael Meissner, 1:2 (33.) Markus Schiener, 2:2 (52.) Hendrik Troff - SR: Wolfgang Amtmann - Zuschauer: 120Im Spitzenspiel der Kreisklasse trennen sich beide Mannschaften mit einem gerechten Remis. Die Gäste waren anfangs besser und hatten einige Gelegenheiten zum Führungstreffer. Durch einen schönen Freistoß kam Reuth auch zum 1:0. Im Anschluss zeigte sich Kirchendemenreuth in der Defensive weiter unsicher und einen Abwehrfehler nutzte Reuth zum 2:0. Danach wachte die Kandler-Elf auf und dominierte das Spiel. Mit einen Weitschuss verkürzte Schiener noch vor der Pause auf 1:2. Nach der Halbzeit drängte Kirchendemenreuth weiter nach vorne. In der 52. Minute war es dann so weit: Eine Hereingabe verwandelte Troff mit einem Drehschuss zum Ausgleich. Im Anschluss blieb die Heimelf weiter spielbestimmend und hatte durch Michl und Troff gute Chancen zum Heimsieg. Reuth gab aber nicht auf und hatte ebenso Möglichkeiten.TSV Krummennaab 1:1 (0:0) TSV KastlTore: 1:0 (74.) Matthias Mehlhase, 1:1 (88.) Philipp Hackl - SR: Bernhard Grötsch - Zuschauer: 80Lange mussten die Zuschauer warten, bis sich endlich etwas tat, denn erst in der 74. Minute gelang Matthias Mehlhase das 1:0 für den Gastgeber. Aber nur kurz währte die Freude, denn zwei Minuten vor dem Schlusspfiff glich Philipp Hackl für Kastl aus. Krummennaab kann mit dem einen Punkt als Tabellenzehnter sicher besser leben als der TSV Kastl, der damit weiter auf dem Relegationsplatz liegt.TSV Pressath 2:1(2:1) ASV HaidenaabTore: 0:1 (12.) Lukas Dötterl 1:1 (18.) Fabian Waldmann 2:1 (37.) Dominik Rau - SR: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 90(ffz) Einen verdienten Sieg verbuchte der TSV Pressath gegen den Tabellennachbarn ASV Haidenaab, der aufgrund der vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit hätte höher ausfallen müssen. Pressath schnürte den Gast in dessen Hälfte ein und hatte in der 10. Minute mit einem Pfostenschuss von Sparrer Pech. Nach einem Abwehrfehler lief Dötterl allein auf TW Prüschenk zu und schob zur Führung vorbei. M. Schmid (TSV) scheiterte am ASV-Torwart.Besser machte es Waldmann mit einem Schlenzer in der 18. Minute. In der 37. Minute wehrte Reiß einen Kopfball von M. Schmid noch ab, doch Rau war zu Stelle und es stand 2:1. Nach dem Wechsel war der Gast zunächst die aggressivere Mannschaft. Dötterl scheiterte an TW Prüschenk (49.). Dann wurde Pressath wieder stärker. Außer drei Weitschüssen, die TW Reiß problemlos hielt, sprang nicht mehr heraus.SC Eschenbach 4:0 (0:0) TSG WeiherhammerTore: 1:0 (59.) Simon Hollmer, 2:0 (65.) Sebastian Lehr, 3:0 (76.) Fabian Götzl, 4:0 (85.) Simon Hollmer - SR: Markus Kühlein (TSV Krummennaab) - Zuschauer: 45(msh) Die erste Hälfte war noch ausgeglichen, zwar hatte Eschenbach leichte spielerische Vorteile, konnte diese aber nicht nutzen. Nach der Halbzeit machte der SCE noch mehr Druck und Simon Hollmer erzielte das 1:0, nachdem zuvor Matthias Ehler am TSG-Torhüter gescheitert war. Nur fünf Minuten später gelang Sebastian Lehr ein Traumtor, als er den Ball in den rechten Winkel zirkelte. Weiherhammer versuchte daraufhin zurückzukommen, doch Torwart Thomas Held war bei allen Torraumszenen zur Stelle. Nach einem Konter war es Innenverteidiger Fabian Götzl, der zum vorentscheidenden 3:0 traf. Kurz vor Schluss segelte ein Freistoß von Maximilian Gradl in Richtung TSG-Tor. Wahrscheinlich berührte Simon Hollmer den Ball noch leicht und erzielte so sein zweites Tor. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, da die TSG zu keiner Zeit wirklich Gefahr ausstrahlte.Windischeschenbach 1:3 (1:1) SC SchwarzenbachTore: 0:1 (24.) Daniel Keck, 1:1 (29.) Maximilian Bäumler, 1:2 (46.) Martin Baumann, 1:3 (86.)(Foulelfmeter) Serdar Gümüs - SR: Wilhelm Fritz (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 80(fhö) In einem harten, aber fairen Spiel gingen die Gäste als verdienter Sieger vom Platz. Beide Mannschaften starteten furios und hatten mehrere Chancen. In der 24. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball 1:0 in Führung. Mit den besten Angriff im Spiel glich Maximilian Bäumler in der 29. Minute aus. Danach ging es fast ausschließlich nur noch in Richtung des überragend agierenden SpVgg-Schlussmanns Felix Voit. Nach der Pause verwandelte Martin Baumann einen Eckball direkt zum 1:2, ehe Serdar Gümüs per Strafstoß zum 1:3-Endstand einnetzte.SV Kulmain II 1:1 (0:1) SV Auerbach IITore: 0:1 (19.) Tobias Altmann, 1:1 (87./Foulelfmeter) Marvin Felder - SR: Josef Scheck - Zuschauer: 70Der SV Kulmain wusste von Beginn an um die Wichtigkeit des Spieles und agierte dementsprechend konzentriert. Die Heimelf schnürte den Gast in dessen Hälfte ein und hatte gute Chancen, in Führung zu gehen. Mit dem einzigen Angriff in Halbzeit eins stellte der Gast das Spiel mit der 1:0-Führung auf den Kopf. Nach dem Wechsel hatte Kulmain die Partie im Griff, war aber vor dem Tor zu harmlos. Nach einem Foul an Lehner entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Marvin Felder zum 1:1 verwandelte. So konnte der Gast einen glücklichen Punkt mit nach Hause nehmen.