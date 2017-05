In der Kreisliga Nord sind am vorletzten Spieltag alle Unklarheiten beseitigt. Als Vizemeister geht die SpVgg SV Weiden II in die Aufstiegsrelegation. Die DJK Neustadt ist zweiter Direktabsteiger. Die DJK Weiden muss ihr Glück über die Abstiegsrelegation suchen.

Ein 1:1 beim Meister SV Kulmain (1./55) reichte dem FC Weiden-Ost (3./46) nicht, um das Rennen um Platz zwei wenigstens bis zum Saisonfinale offenzuhalten. Die SpVgg SV Weiden II (2./51) sah zwar nach einem 0:2-Rückstand gegen den FC Tremmersdorf (9./33) kurzzeitig die Felle davonschwimmen, aber am Ende stand ein verdienter 4:2-Sieg. Als Vizemeister der Kreisliga Nord trifft die Wasserwerkelf nun zunächst auf den Zweitplatzierten der Süd-Gruppe, Inter Bergsteig Amberg.Im Tabellenkeller sind ebenfalls die Messen gelesen. Die DJK Neustadt (13./20) wehrte sich zwar nach Kräften beim SV Plößberg (4./44). Aber die 1:2-Niederlage besiegelt die Rückstufung der Kreisstädter als zweiter Direktabsteiger neben dem FC Dießfurt (14./16). Der DJK Weiden (12./26) reicht das 0:0 gegen die DJK Ebnath (10./31) nicht, um den Relegationsplatz 12 eventuell noch am 24. Spieltag abgeben zu können. Der SV Neusorg (11./29) fertigte in Spiel eins unter Interimstrainer Christian König den SVSW Kemnath (8./34) mit 4:0 ab und sicherte sich - aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs mit der DJK Weiden - den vorzeitigen Klassenerhalt.SV Kulmain 1:1 (1:0) FC Weiden-OstTore: 1:0 (39.) Manuel Bodner, 1:1 (62.) Florian Gilitzer - SR: Andreas Frieser (Kohlberg) - Zuschauer: 80 - Rot: (82.) M. Bodner - Besonderes Vorkommnis: (90.) Nikolai Schuller (FC Ost) verschießt ElferTrotz bereits feststehender Meisterschaft und zwei AH-Spielern auf der Ersatzbank bewies Kulmain Moral und rang dem ambitionierten Tabellendritten ein leistungsgerechtes Remis ab. In einem ansprechenden Spiel ging es ständig hin und her. Auf beiden Seiten ergaben sich Chancen. Nachdem Funk für Weiden und Dollhopf für Kulmain noch knapp verzogen, setzte Dumler einen schönen Schuss an die Unterkante des Gästegehäuses. Die Kulmainer Führung ging somit in Ordnung, als nach einem Gewühl im Strafraum Manuel Bodner mit einem präzisen Schuss Gästetorwart Frischholz keine Chance ließ. Nach dem Wechsel agierte Weiden druckvoller. Der auffällige Werner lieferte sich mit dem Kulmainer Keeper ein Privatduell. Doch die größte Gelegenheit hatte Dümmelböck, aber Frischholz klärte in letzter Sekunde. Beim 1:1 durch Gilitzer konnte SV-Torwart Netzel den rutschigen Ball nicht festhalten. In Unterzahl ließ Kulmain in der Schlussphase noch einige Möglichkeiten zu. In der letzten Spielminute gab es einen umstrittenen Handelfmeter, den jedoch der Weidener Schuller an den Außenpfosten setzte.SpVgg SV Weiden II 4:2 (2:2) FC TremmersdorfTore: 0:1 (24.) Philipp Tauber, 0:2 (32.) Michael Diepold, 1:2 (39.) Jonas Heimerl, 2:2 (45.) Florian Drechsler, 3:2 (52.) Jonas Heimerl, 4:2 (77.) Patryck Bytomski - SR: Christian Hirsch (SV Störnstein) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (62.) Philipp Tauber (FCT)(otr) Hut ab vor dieser jungen Weidener Mannschaft, die trotz eines relativ frühen 0:2-Rückstandes wie Phönix aus der Asche zurückkam und am Ende völlig verdient als Sieger vom Platz ging. Obwohl die Zuschauer eine halbe Stunde lang nur Einbahnstraßenfußball in Richtung FC-Tor sahen, führten die Gäste mit 2:0, wobei sich die heimische Abwehr zweimal nicht besonders stellungssicher erwies. Einen hohen Ball über die Abwehr hämmerte der völlig freistehende Philipp Tauber volley in die Maschen. Acht Minuten später das 0:2, als Patrick Dittner von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt zurückköpfte und Michael Diepold eiskalt verwandelte. Aber wieder einmal zeigten die Jungs von Rainer Fachtan Charakter. Jonas Heimerl überlistete (39.) die Abseitsfalle der Gäste, umkurvte noch den herauslaufenden Gästeschlussmann Sebastian Arnold und schob den Ball ins leere Tor zum 1:2. Nachdem im Gegenzug Lukas Schärl einen Fallrückzieher an die Querlatte des Weidener Tores gehämmert hatte, überlistete Florian Drechsler nach einem Freistoß Gästeschlussmann Arnold und bugsierte den Ball mit der Hacke zum 2:2 ins Tor. So unterhaltsam die erste Halbzeit endete, so unterhaltsam ging es nach der Pause weiter. 52 Minuten waren gespielt, da legte Niklas Lang einen Sololauf hin, passte auf den mitgelaufenen Jonas Heimerl zurück, der dann zur umjubelten 3:2-Führung einlochte. Nach einem Lattenknaller von David Dobras sorgte Patryck Bytomski in der 77. Minute für den 4:2-Endstand.DJK Irchenrieth 0:1 (0:1) SC K'thumbachTor: 0:1 (34.) Simon Speckner - SR: Klaus Gilch (FC Freihung) - Zuschauer: 110(jhä) Mit einer unnötigen Niederlage verabschiedete sich die Scheidler-Elf im letzten Heimspiel dieser Saison von ihrem Publikum. Irchenrieth hatte dabei die bessere Spielanlage, schaffte es aber kaum, sich vor dem Tor des SC in Szene zu setzen. Kirchenthumbach hatte seine Chancen in der ersten Hälfte vor allem durch Innenverteidiger Simon Speckner, der nach Standardsituationen einige Male per Kopf für Gefahr sorgte. Er war es dann auch, der für das Tor des Tages sorgte. Einen ersten Kopfballversuch von ihm nach einem Eckstoß konnte Marek Vit noch von der Linie köpfen, die direkt nachfolgende Hereingabe versenkte er dann aber zum Führungstreffer. Nach der Pause verlagerte die DJK das Spielgeschehen mit drei offensiven Wechseln noch weiter in die Kirchenthumbacher Hälfte, wurde jedoch so anfällig gegen die Konter des SC. Einen dieser Gegenstöße vergab in der 50. Minute Dominik Greupner, der freistehend aus fünf Metern nur den Pfosten anvisierte. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Jan Stipek, als er sich mit einer feinen Einzelaktion im Mittelfeld gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und sein 20-Meter-Schuss nur am Außenpfosten landete..SV Plößberg 2:1 (1:1) DJK NeustadtTore: 0:1 (6./Foulelfmeter) M. Dal, 1:1 (34.) Ch. Schmidkonz, 2:1 (57.) Ch. Schmidkonz - SR: Thorsten Werner (Wunsiedel) - Zuschauer 152(svp) Nach erbittertem Kampf musste sich die junge Gästemannschaft geschlagen geben und verabschiedete sich ehrenhaft aus der Kreisliga. Dabei begann das Spiel für sie nach Maß. Bereits nach fünf Minuten brachte Spielertrainer Dal die DJK mit einem Foulelfmeter in Führung. Angetrieben von ihren zahlreich angereisten Fans störte Neustadt früh den Spielaufbau der Gastgeber. Erst gegen Ende der 1. Halbzeit wurden die Plößberger Angriffe zielstrebiger. Youngster Schmidkonz blieb es schließlich vorbehalten, das nun bessere Kombinationsspiel mit dem Ausgleichstreffer zu belohnen. In der 2. Halbzeit wurde das Spiel auf beiden Seiten hektischer geführt. Die Begegnung war nun gekennzeichnet von vielen durch Fouls hervorgerufene Spielunterbrechungen, wobei der Schiedsrichter stets den Überblick behielt. Schmidkonz war es wiederum vorbehalten, die Gastgeber in Führung zu bringen. Der Gast mobilisierte daraufhin die letzten Kräfte und drängte die Plößberger in deren Hälfte. Ein hervorragend reagierender Torwart Krapfl und die Torlatte verhinderten einen durchaus möglichen Torerfolg. Doch auch die Einheimischen hatten noch Torchancen, um die Führung auszubauen.DJK Weiden 0:0 DJK EbnathSR: Timmy Schlesinger - Zuschauer: 65(asm) Das Gästeteam begann druckvoll und versuchte, mit Pässen durch die Schnittstellen vor das Weidener Gehäuse zu kommen. Doch zu oft standen die Gästestürmer bei diesen Aktionen im Abseits. Die Heimmannschaft suchte Sturmführer Birawsky, doch der letzte Pass kam nicht an. Einziger Aufreger in der ersten Hälfte war ein Kopfball der Gäste an den Pfosten. Nach dem Wechsel blieb die Partie ausgeglichen. Gegen Ende setzte die DJK Weiden alles auf eine Karte, doch der lucky punch wollte nicht gelingen. Somit muss die Flutkanal-Elf in die Relegation.SV Neusorg 4:0 (0:0) SVSW KemnathTore: 1:0 (62.) Bundscherer , 2:0 (75.) Holzinger, 3:0 (81.) Herold, 4:0 (92./Foulelfmeter) Schuller - SR: Roman Mastalar - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (90.) Schmid (Kemnath)(cow) Mit einer taktisch disziplinierten und großen kämpferischen Leistung sicherte sich der zuletzt arg kriselnde SV Neusorg durch ein letztlich auch in der Höhe verdientes 4:0 gegen Kemnath den Klassenerhalt. Die Gastgeber waren von Beginn an darauf bedacht, mit einer kompakten Defensive die Kemnather so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten, um dann bei Balleroberung blitzschnell umzuschalten und das Sturmduo Schuller und Holzinger zu bedienen. Diese Marschroute ging vollends auf. Kemnath bestimmte das Spielgeschehen, biss sich aber immer wieder die Zähne an der aggressiven und aufmerksamen Neusorger Abwehr aus. Die sich bietenden Kontersituationen für den SVN in Person von Herold und Holzinger, die jeweils knapp scheiterten, wurden bis auf den Abschluss hervorragend ausgespielt. Nach dem Pausentee bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Kemnath hatte mehr Ballbesitz, agierte aber plan- und ideenlos. Den Dosenöffner für Neusorg hatte dann Bundscherer parat, als er einen sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe ins Kemnather Tor jagte. Im Anschluss daran merkte man, dass dieser Treffer Balsam für die Seele der SV-Akteure war. Holzinger tankte sich nach geschicktem Schuller-Zuspiel durch und vollstreckte. Kurz darauf setzte Herold einen direkten Freistoß unhaltbar in die Maschen. Und den Schlusspunkt setzte der agile Torjäger Schuller per Strafstoß, als Holzinger nur durch ein Foul zu bremsen war.TSV Erbendorf 3:3 (1:3) FC DießfurtTore: 0:1 (2.) Wolfgang Plößner, 0:2 (24./Foulelfmeter) Christoph Dotzler, 1:2 (37.) Kaan Güzel, 1:3 (43.) Alexander Mosin, 2:3 (85.) Sandro Hösl, 3:3 (90.) Philipp Heindl - SR: Hendrik Jung - Zuschauer: 100Bereits in der 2. Minute musste Erbendorf nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr das 0:1 hinnehmen. In der 24. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im TSV-Strafraum auf den Punkt: Christoph Dotzler verwandelte zum 2:0 für die Gäste. Danach übernahm das junge TSV-Team das Kommando. Doch wie zuletzt hatte Erbendorf das Glück nicht auf seiner Seite. So traf Sandro Hösl nur den Pfosten. In der 37. Minute setzte sich Kaan Güzel mit einem energischen Antritt durch und sorgte für den Anschluss. Noch vor der Pause stellte aber Alexander Mosin den alten Abstand wieder her. Nach dem Wechsel wollte die Heimelf Druck aufbauen, scheiterte aber entweder am guten Gästetorwart oder eigenen Unzulänglichkeiten beim Abschluss. Als Sandro Hösl fünf Minuten vor Spielende auf 2:3 verkürzte, witterte die Steinwaldelf dennoch Morgenluft. In der Schlussminute war es Philipp Heindl, der mit einem Freistoß aus gut 25 Metern für den Ausgleich sorgte.