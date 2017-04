Erste Saisonniederlage für den SV Kulmain, Auswärtspleite des FC Weiden-Ost: Der 19. Spieltag bot an der Spitze der Kreisliga Nord einige Überraschungen. Im Tabellenkeller jubelt vor allem eine Mannschaft.

Die DJK Ebnath (11. Platz/19 Punkte) schlug den Vorletzten FC Dießfurt (13./14) mit 2:0 und gab den Relegationsplatz an die DJK Weiden (13./16) ab. Die Flutkanal-Elf blieb im Derby bei der DJK Irchenrieth (6./27) mit 1:3 nur zweiter Sieger. Schlusslicht DJK Neustadt (14./13) versäumte es, den Anschluss herzustellen. Das 3:3 gegen den SV Kemnath (7./25) ist nach 1:3-Rückstand aller Ehren wert, aber möglicherweise zu wenig.Strahlende Gesichter gab es bereits am Samstag in Kirchenthumbach: Der gastgebende Sportclub (10./21) bot seine beste Saisonleistung, die Johannes Lautner mit dem Siegtor gegen den SV Kulmain (1./46) krönte. Die Kulmainer verfügen zwar noch immer über einen Fünf-Punkte-Vorsprung, aber die SpVgg SV Weiden II (2./41) sitzt den Schützlingen von Trainer Oliver Drechsler nach dem 2:0-Sieg über den SV Plößberg (5./29) nunmehr im Nacken. Im Kampf um zumindest Platz zwei musste der FC Weiden-Ost (3./37) einen herben Rückschlag hinnehmen. Aufsteiger FC Tremmersdorf (9./23) zeigte sich von seiner besten Seit und heimste mit 3:0 verdient die Punkte ein. Ein schwaches Kreisligaspiel sahen die Fans beim 1:1 zwischen dem TSV Erbendorf (4./34) und SV Neusorg (8./24).SC K'thumbach 1:0 (1:0) SV KulmainTor: 1:0 (20.) Johannes Lautner - SR: Klaus Seidl (Störnstein) - Zuschauer: 275 - Gelb-Rot: (92.) Andreas Ditschek (SVK)(dfr) Einen Sahnetag erwischte der Sportclub gegen den Tabellenführer aus Kulmain. Von Beginn weg war die Klempau-Elf das bestimmende Team. In den ersten 20 Minuten konnte man immer wieder in die gegnerische Hälfte vorstoßen. Nach einem perfekten Zuspiel von Patrick Eckert stand Johannes Lautner alleine vor Gästekeeper Jannick Netzel. Elegant ließ er noch einen Abwehrspieler aussteigen, bevor er zur verdienten Führung einnetzte. Kurz darauf hätte es Elfmeter für den Sportclub geben müssen. Stattdessen entschied der ansonsten gut pfeifende Schiedsrichter Seidl auf Schwalbe und zeigte Patrick Eckert Gelb. Eine klare Fehlentscheidung.Nach dem Wechsel kam der Tabellenführer etwas besser in die Partie, ohne aber gefährlich zu werden. Lediglich einen Freistoßkracher von Christoph Dumler an den Pfosten konnten die Gäste vorweisen. Die Heimelf verteidigte clever und ließ kaum Möglichkeiten zu. Erneut elfmeterverdächtig war eine Aktion an Julian Lehner, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Doch erneut blieb der Pfiff aus. Der Sportclub konnte sich immer wieder gute Aktionen herausspielen. Einen gut getretenen Freistoß lenkte der starke Kulmainer Keeper gerade noch so ans Lattenkreuz. Die Schlussphase wurde nochmals hektisch. Kulmain versuchte nun alles. Doch alle Angriffe wurden von der an diesem Tag sehr gut stehenden SCK-Abwehr abgewehrt.FC Tremmersdorf 3:0 (2:0) FC Weiden-OstTore: 1:0 (7.) Christofer Neukam, 2:0 (45.) Robert Schäffler, 3:0 (76.) Patrick Dittner - SR: Matthias Ehlich (TSV Mehlmeisel) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (71.) Josef Stürzer (FC Ost)(rli) Von Minute eins an war der Siegeswille auf beiden Seiten spürbar. Die Zweikämpfe wurden intensiv geführt. Als nach sieben Minuten Dittner zentral auf Neukam durchsteckte, vollstreckte dieser aus 14 Metern abgebrüht rechts oben. Glück hatte die Heimelf, als Vezard aus 16 Metern den Ball an FC-Torsteher Arnold vorbeischob, aber nur den rechten Pfosten anvisierte (40.). Nach einem Eckball von M. Diepold stieg FC-Spielertrainer Robert Schäffler am höchsten und köpfte zur 2:0-Pausenführung ein. In Halbzeit zwei hielt die Heimelf die Gäste mit leidenschaftlichem Engagement vom Tor weg. Einen über Fahrnbauer vorgetragenen Angriff vollendete Dittner aus 13 Metern mittels platziertem Flachschuss. Läuferisch und taktisch war es eine sehr gute Leistung der Heimelf.DJK Neustadt 3:3 (0:1) SVSW KemnathTore: 0:1 (34.) Kevin Fichtl, 1:1 (48.) Christoph Bösl, 1:2 (66.) Christian Ferstl, 1:3 (74.) Christian Ferstl, 2:3 (77.) Phillip Gerlach, 3:3 (89.) Leroy Häffner - SR: Wolfgang Klose (ASV Wunsiedel) - Zuschauer: 150(wsc) Am Ende durfte sich die aufopferungsvoll kämpfende DJK doch noch über einen Punktgewinn gegen die hoch favorisierten Kemnather freuen. In der offenen Begegnung neutralisierten sich anfangs die beiden Kontrahenten weitgehend, wenngleich die Gäste mit ihrem geschickten Kurzpassspiel ein leichtes optisches Übergewicht hatten. In der 34. Minute drückte Kevin Fichtl die maßgenaue Vorarbeit seines Spielertrainers Christian Ferstl zur 1:0-Führung für Kemnath ins Netz. Die DJK kam hochmotiviert aus der Kabine und kurz nach Wiederanpfiff gelang Chris Bösl nach toller Vorarbeit von Phillip Gerlach der Ausgleich. Die Heimelf drückte aufs Tempo und schien die Partie in den Griff zu bekommen. Doch Christian Ferstls Doppelpack (69./74.) bedeutete bald die kalte Dusche für Neustadt. Die DJK steckte den Kopf nicht in den Sand und erzwang in der Schlussviertelstunde durch unbändigen Einsatz und großem Teamgeist noch den Ausgleich: Phillip Gerlach (77.) und Leroy Häffner mit einem Freistoß (88.) sorgten für großen Jubel im einheimischen Lager.SpVgg SV Weiden II 2:0 (0:0) SV PlößbergTore: 1:0 (82./Elfmeter) Florian Reich, 2:0 (87.) Lukas Wiesnet - SR: Adrian Kohn (Amberg) - Zuschauer: 100(otr) Hauptsache gewonnen. Mit einem am Ende verdienten 2:0-Heimsieg festigte die SpVgg SV Weiden II, nachdem die direkten Konkurrenten in ihren Spielen Federn lassen mussten, den 2. Tabellenplatz. Wirklich Fußball wurde aber nur in der Anfangsviertelstunde und in den letzten zehn Minuten gespielt. Über alles, was dazwischen lag, sollte man den Mantel des Schweigens decken. Bereits nach drei Minuten hätte es 1:0 für die Gastgeber stehen können, aber Philipp Götz erwischte den Ball nicht richtig, so dass sein Kopfball knapp am Pfosten vorbeistrich. Ähnlich in der 13. Minute, als der in der Gasse geschickte Marco Kießling mit seinem Schuss das Plößberger Tor knapp verfehlte. Vier Minuten vor der Pause gab es eine Großchance für Plößberg, aber Christopf Schmidkonz hob aus acht Meter Torentfernung den Ball über die Querlatte.Auch nach dem Seitenwechsel plätscherte die Begegnung so vor sich hin. Weiden hatte deutlich mehr Spielanteile, war aber nicht in der Lage, die Gäste unter Druck zu setzen. Die Vorentscheidung fiel in der 82. Minute. Marco Kießling setzte bei einem hoch in den Gästestrafraum getretenen Ball nach und wurde vom herauslaufenden SV-Schlussmann Thomas Krapfl von den Beinen geholt. Schiedsrichter Kohn entschied sofort auf Strafstoß, den Florian Reich sicher verwandelte. Die späte Weidener Führung rüttelte die Gäste zwar nochmals wach, Zählbares sprang für sie aber nicht heraus. Bei einem Konterangriff in der 87. Minute kassierten sie dann sogar noch bei einer "Zwei-gegen-drei-Situation" durch Lukas Wiesnet das 2:0.DJK Irchenrieth 3:1 (1:0) DJK WeidenTore: 1:0 (41.) Ersin Tiryaki, 2:0 (49.) Fatih Demir, 3:0 (54.) Ersin Tiryaki, 3:1 (69.) Franz-Josef Birawsky - SR: Tobias Buchfink (JFG Oberpfälzer Seenland) - Zuschauer: 175(jhä) Weiterhin unbesiegt in diesem Jahr bleibt die Elf von Benny Scheidler. Die Anfangsphase im Derby der beiden DJK-Nachbarvereine gehörte zwar klar den Gästen aus Weiden. Irchenrieth überstand diese jedoch, ohne ins Hintertreffen zu gelangen. Vor allem der umtriebige Sturmführer Franz-Josef Birawsky bereitete der heimischen Hintermannschaft ein ums andere mal Probleme. Kurz vor der Pause hatten die Weidener den Torschrei schon auf den Lippen, Martin Kostka spitzelte den Ball jedoch vor dem einschussbereiten Michael Zahn noch über die eigene Latte. Die Scheidler-Elf war an diesem Tag effektiver. Mit dem ersten konstruktiven Angriff überspielte Fatih Demir die Weidener Abwehrkette, so dass Ersin Tiryaki allein vor Torwart Daniel Hecht stand. Dieser konnte den Schuss zwar abwehren, der Abpraller sprang jedoch noch über die Torlinie.Nach der Pause änderte sich dann das Spiel. Irchenrieth übernahm nun die Spielkontrolle und verwertete effektiv die sich bietenden Chancen. Das zweite Tor entstand nach schöner Vorarbeit von Andreas Stolorz, dessen Pass quer durch den Weidener Strafraum Fatih Demir am langen Pfosten nur noch einschieben musste. Das 3:0 war das Ergebnis eines blitzsauberen Konters über Fatih Demir und Parfait Douhadji. Die scharfe Hereingabe des Letzteren spitzelte Ersin Tiryaki am kurzen Pfosten ins Tor. Bei der Weidener DJK ging nun nicht mehr viel zusammen. Einzig Torjäger Franz-Josef Birawsky konnte sich noch auszeichnen, als er sich im Nachschuss gegen drei Irchenriether durchsetzte und den Ball aus 15 Metern oben rechts versenkte.TSV Erbendorf 1:1 (1:1) SV NeusorgTore: 0:1 (29.) Dominik Hautmann, 1:1 (34.) Güzel Kaan - SR: Alexander Maisel - Zuschauer: 110Beide Teams wollten von Beginn an ihre Negativserien der letzten Spiele vergessen machen. Sie bemühten sich um einen geordneten Spielaufbau, ohne zwingende Chancen herauszuarbeiten. In der 29. Minute traf Dominik Hautmann aus stark abseitsverdächtiger Position zum 0:1. Der TSV erhöhte danach das Tempo und kam schnell zum Ausgleich. Güzel Kaan nahm einen weiten Ball auf und lupfte ihn am Neusorger Keeper vorbei zum 1:1 ins Netz (34.). Nach der Pause blieb die Partie auf niedrigem Niveau. Der einzige Höhepunkt war in der 85. Minute: Nachdem der durchgebrochene Dominik Lang gefoult worden war, gab es Freistoß direkt an der Strafraumgrenze. Der platziert getretene Ball landete an der Neusorger Lattenunterkante und sprang dann ins Feld zurück. Das Spiel endete 1:1 und hatte auch keinen Sieger verdient.DJK Ebnath 2:0 (0:0) FC DießfurtTore: 1:0 (61./65.) Maximilian Rubenbauer - SR: Andreas Kink - Zuschauer: 110(sö) Einen wichtigen Heimsieg landete die DJK Ebnath gegen keineswegs schwache Gäste aus Dießfurt. Gleich in der ersten Minute hatte Rubenbauer im Anschluss an einen Eckball die erste gute Einschussmöglichkeit. Da beide Mannschaften viel Wert auf die Defensive legten, mussten auf beiden Seiten Standardsituationen herhalten, um für Torgefahr zu sorgen. Im zweiten Durchgang das gleiche Spiel: ein Freistoß für die Einheimischen brachte durch den Kopfballtreffer von Rubenbauer die erlösende Führung. Nur wenig später erneut Freistoß durch Sebald und Rubenbauer war wieder mit dem Kopf zur Stelle und baute die Führung aus. Nun riskierten die Gäste mehr und hätten nach einem Eckball den Anschlusstreffer aus kurzer Distanz erzielen können, doch der DJK- Keeper hatte einen guten Tag erwischt. Die Schlussphase war geprägt durch viele Nickligkeiten auf beiden Seiten, doch Schiedsrichter Kink hatte das Spiel zu jeder Zeit sehr gut im Griff.