Schön langsam kann sich der VfB Mantel mit der Meisterschaft in der Kreisklasse West anfreunden. Spannend bleibt es dagegen weiter im Rennen um den Relegationsplatz.

Wieder einmal zeigte Spitzenreiter VfB Mantel (49 Punkte) seine Stärke. 5:1 fertigte er Schlusslicht SV Kulmain II ab. Acht Punkte dahinter, mit einem Spiel weniger, hat sich der TSV Kirchendemenreuth (41) herangeschoben. Aber auch der TSV Reuth (3./39) - trotz Niederlage - und der SC Eschenbach sind noch gut dabei im Rennen um den Relegationsplatz.SV Kulmain II 1:5 (0:2) VfB MantelTore: 0:1 (28.) Pröls, 0:2 (36.) Bertelshofer, 1:2 (58.) Sokol, 1:3 (66.) Bertelshofer, 1:4 (75.) Pröls, 1:5 (81.) Pröls - SR: Hirsch - Zuschauer: 30Die Heimelf hatte vor dem Tabellenführer viel zu viel Respekt. Aber erst in der 28. Minute erzielte Pröls, aus abseitsverdächtiger Position, die VfB-Führung. Einen schön herausgespielten Spielzug vollendete Bertelshofer zur 2:0-Führung für den Gast. Nach der Pause trat der SVK selbstbewusster auf und kam durch Sokol in der 58. Minute zum Anschlusstreffer. Aber Mantel stellte nur kurz darauf mit der 3:1 durch Bertelshofer den alten Abstand wieder her. Der Tabellenführer erhöhte noch durch Pröls noch auf 5:1. Die Heimelf sollte das Spiel schnellsten aus den Köpfen bringen, da die Gegner, gegen die man Punkten muss, noch kommen.Windischeschenbach 0:3 (0:0) TSV 1960 KastlTore: 0:1 (57.) Patrick Meyer, 0:2 (65.) Patrick Schleicher, 0:3 (78.) Patrick Schleicher - SR: Johann Grünauer (Waldthurn) - Zuschauer : 100(fhö) In einem sehr ausgeglichenen Kreisklassenspiel ging der TSV 1960 Kastl verdient als Sieger vom Platz. Die SpVgg nutzte in der 30. Minute ihre Chance zur Führung nicht. Nach der Pause war der TSV erfolgreicher und verwandelte einen Freistoß zur 1:0-Führung. Die SpVgg hatte danach mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich, ehe Patrick Schleicher nach einen Eckball zum 2:0 einköpfte. In der 78. Minute war es wiederum Schleicher, der alleine vor dem Tor zum 3:0 einschob. Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg zwar zu hoch, aber verdient.SV Riglasreuth 2:3 (2:2) FC VorbachTore: 1:0 (8.) Dominik Weber, 2:0 (10.) Domink Weber, 2:1 (22.) Benjamin Retzer, 2:2 (27.) Haroun Kahouli, 2:3 (48.) Nico Biersack - SR: Wolfgang Amtmann - Zuschauer: 110Zu Beginn schien es, als würde sich der SVR den Frust der beiden vergangenen Niederlagen von der Seele schießen. Bereits nach 10 Minuten führte die Heimelf mit 2:0. Dominik Weber zirkelte einen Freistoß perfekt in den Winkel, kurz darauf war es erneut Weber, der nach Kopfballverlängerung von Markus Hecht vorm Tor eiskalt blieb. Die erste Chance des Spiels hatten allerdings die Gäste, aber SVR-Torhüter Josef Kellner reagierte zweimal glänzend aus kurzer Distanz. In der 22. Minute brachte Benjamin Retzer den FC Vorbach mit einem direkt verwandelten Freistoß zurück ins Spiel und nur fünf Minuten später glich Haroun Kahouli per Kopfball aus. Nur wenige Augenblicke nach Wiederbeginn erzielt Nico Biersack dann die Führung für die Gäste. Im Anschluss war der SVR bemüht, das Spiel wieder an sich zureißen, doch die besseren Chancen hatte der FC Vorbach.TSG Weiherhammer 1:2 (1:1) SC SchwarzenbachTore: 1:0 (17.) Tobias Scheibl,1:1 (25.) Daniel Keck, 1:2 (90.+5) Marcel Mähler - SR: Josef Bulla (TSV Eslarn) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (74.) Fabian Melzner (SC) Foulspiel)(rgh) Man merkte der Heindl-Elf das Nachholspiel vom Freitag noch an. Dennoch gingen die Hausherren in Führung. Dominik Härning legt quer auf Markus Lang, der ließ im Sechzehner den Ball abtropfen und Tobias Scheibl erzielte mit einem Direktschuss das 1:0. Beim Ausgleich war die TSG stark beteiligt. Der Abschlag von Keeper Sebastian Härning wurde von den eigenen Leuten leichtfertig verspielt und Daniel Keck nutzte die Möglichkeit zum 1:1. Zwar spielte Weiherhammer weiter nach vorne, aber es sprang nichts Zählbares heraus.Der SC Schwarzenbach erweckte den Eindruck, dass er mit einem Punktgewinn zufrieden ist. In der Nachspielzeit bekam die Baier-Elf noch einen Freistoß zugesprochen, der schnell ausgeführt wurde. Der eingewechselte Marcel Mähler wurde für den SC zum Matchwinner.SC Eschenbach 5:0 (2:0) SV 08 Auerbach IITore: 1:0 (7.) Simon Hollmer, 2:0 (45.+3) Adem Tokuc, 3:0 (55.) Adem Tokuc, 4:0 (78.) Adem Tokuc, 5:0 (89.) Tobias Ackermann - SR: Philipp Ebner (SpVgg Sittenbachtal) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (77.) Felix Müller (Auerbach)(msh) Simon Hollmer brachte den SCE früh in Führung, doch Auerbach hielt in der ersten Hälfte gut dagegen. Eschenbachs Torjäger Alexander Wiesent musste nach einem Zusammenprall mit SV-Torhüter Christoph Ziegler noch in der ersten Hälfte vom Platz. Doch die Mannschaft von Peter Renner ließ sich davon nicht beirren und legte noch vor der Pause nach. Adem Tokuc gelang das 2:0. Nach der Halbzeit legte er mit einem direkt verwandelten Freistoß nach. Auerbach stand tief in der eigenen Hälfte und hatte kaum Offensivaktionen. In der 78. Minute machte Tokuc das vierte Tor für den SCE und damit seinen Dreierpack perfekt. Tobias Ackermann schob kurz vor Schluss noch einen Querpass zum 5:0 ein und stellte damit den Endstand her. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient, denn Auerbach hatte kaum Offensivaktionen und wusste sich oft nur durch Fouls zu helfen.Kirchendemenreuth 3:2 (1:2) TSV PressathTore: 1:0 (5.) Fabian Frieser, 1:1 (12.) Fabian Waldmann, 1:2 (25.) Michael Pfleger, 2:2 (53./Elfmeter), 3:2 (67.) Fabian Frieser - SR: Bernd Dietl - Zuschauer: 100Einen super Start erwischten die Kirchendemenreuther. Denn bereits nach 5 Minuten führten sie 1:0. Aber die Freude dauerte nicht lange. Nur 7 Minuten später glich Wegmann aus. Und es kam noch schlimmer. Die Gäste gingen in der 25. Minute mit 2:1 in Führung. Dann erwachte der Kampfgeist der Heimmannschaft. Ein Elfmeter brachte das 2:2 und in der 67. Minute machte Frieser mit dem 3:2 den Sieg perfekt.TSV Krummennaab 2:1(2:0) TSV ReuthTore: 1:0 (20.) Matthias Mehlhase, 2:0 (23.) Patrick Schieder, 2:1 (54.) Michael Bachmeier - SR: Michael Wittmann, sen - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (85.) Patrick Schieder (Krummennaab)Mit einem Doppelschlag in der 20. und 23. Minute stellten die Krummennaaber im Derby die Weichen auf Sieg. Die Reuther kamen zwar nach der Halbzeit zum Anschlusstreffer, aber zu mehr reichte es nicht.