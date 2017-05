Herzlichen Glückwunsch an den VfB Mantel! Nach der bereits am vergangenen Sonntag errungenen Meisterschaft und dem gestrigen Freitagspiel darf sich die spielfreie Schuller-Truppe nun am Wochenende verdientermaßen ausruhen.

Beste Chancen auf die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Relegation hat die Überraschungsmannschaft der Saison, der Aufsteiger TSV Kirchendemenreuth. Die Kandler-Truppe hat auf den ersten Blick das leichteste Restprogramm aller Mannschaften, die sich Chancen auf Platz zwei ausrechnen. Zumal am Sonntag die beiden nächstplatzierten Teams, der TSV Pressath und der TSV Reuth, im direkten Vergleich aufeinandertreffen.Spannend bleibt die Abstiegsfrage. Durch den überraschenden Sieg in Weiherhammer hat die SpVgg Windischeschenbach den Anschluss hergestellt. Der SV Riglasreuth braucht noch einen Zähler zum endgültigen Klassenerhalt. Den könnte die Wegmann-Elf bereits im Heimspiel gegen den SV Auerbach II holen.FC Vorbach So. 15.00 ASV HaidenaabSeit dem Aufstieg des Gegners in die Kreisklasse konnte der FC gegen den ASV noch nie gewinnen. Immer ging er als Verlierer vom Platz. Dies soll sich diesmal ändern. Durch den souveränen Auftritt gegen Eschenbach hat der ASV die indiskutable Leistung gegen Pressath wieder vergessen gemacht. Für Haidenaab geht es darum, sich in der Tabelle eventuell noch mal zu verbessern. Dazu muss er allerdings den starken FC Vorbach mit seiner sehr guten Offensive bezwingen.SpVgg W'eschenbach So. 15.00 SC EschenbachDie SpVgg hofft, dass der Abwärtstrend des Gastes anhält. Für die Truppe des Trainergespanns Högen/Sperber ist ein Punkt fast zu wenig. Man hofft, dass die Freitagspartie nicht zu viel Kraft gekostet hat. Für den SCE ist die Saison so gut wie gelaufen. Peter Renner wird die letzten Partien dazu nutzen, seine Nachwuchskräfte an die Liga heranzuführen. Dies kann nur durch Spielpraxis geschehen. Zudem haben die Jungen ihre Sache in den beiden letzten Spielen ganz gut gemacht. Einige Kranke und Verletzte haben sich wieder gesund gemeldet.SV Kulmain II Sa. 16.00 TSG Weiherhammer"Wir haben immer noch eine kleine Chance", analysiert SVK-Trainer Markus Schönl die Situation am Tabellenende. Jedoch gehen beide Mannschaften des SVK, die noch dazu am Samstag parallel spielen müssen, personell am Krückstock. Es geht darum, elf gesunde Spieler aufbieten zu können. Dennoch will der Gastgeber seine letzte Chance nutzen und sich zugleich für die unglückliche Niederlage aus der Vorrunde revanchieren. "Die Niederlagen zuletzt hatten nichts mit fußballerischen Defiziten zu tun, sondern mit nicht vorhandener Einstellung", kritisiert TSG-Trainer Tobias Heindl die Entwicklung der letzten Wochen. Die Tabelle könnte seiner Meinung nach bedeutend besser für die TSG aussehen.TSV Krummennaab So. 15.00 SC SchwarzenbachIm Vergleich zum Freitagsspiel hofft der TSV Krummennaab, dass sich die personelle Situation doch etwas bessert. Beide Mannschaften stehen im gesicherten Mittelfeld und können befreit aufspielen. Mit einem Remis wie im Hinspiel möchte sich der Gastgeber nicht zufrieden geben. Für den SC kommt es dagegen knüppeldick. Zu den Ausfällen von Daniel Spachtholz, Tobias Schäffler, Michael Holzapfel, Fabian Dumler, Manuel Hösl und Dominik Weidner gesellt sich nun auch Serdar Gümüs. Ob Spielertrainer Thomas Baier und Kevin Fichtl auflaufen können, ist zudem fraglich.SV Riglasreuth So. 15.00 SV Auerbach IIEinen sehr wichtigen Sieg fuhr der SVR beim TSV Kastl ein. Aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung erspielte sich die Wegmann-Elf einen Vorsprung im Abstiegskampf. Ein Punkt aus drei Spielen fehlt noch für den sicheren Klassenerhalt. Den möchte man gegen Auerbach trotz der Ausfälle von Andreas Wopperer, Markus Hecht, Philip Schenkl, Christoph Wegmann, Christian Putzer und Maximilian Wolf holen. Die unglückliche Heimniederlage gegen Krummennaab hat die Chancen auf einen direkten Klassenerhalt für die Reserve des SV Auerbach auf ein Minimum schrumpfen lassen. Sie wird in Riglasreuth auf Sieg spielen, um zumindest den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren.TSV K'demenreuth So. 15.00 TSV KastlAm Sonntag können die Haberländer wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen. Die Tabellensituation sorgt für Spannung. Während die Demenreuther um den Aufstiegsrelegationsplatz kämpfen, versucht Kastl die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Beim enorm schweren Auswärtsspiel muss Trainer Karl Holub mit Thomas Schmidt (Studium), Fabian Gmeiner (Bundeswehr) und Daniel Kausler (Beruf) ausnahmslos auf Abwehrspieler verzichten. Hier hofft der Coach auf Unterstützung durch die "Oldies".TSV Pressath So. 15.00 TSV ReuthZum vorletzten Heimspiel in dieser Spielzeit will der TSV den Reuthern gerne ein Bein im Kampf um den Relegationsplatz stellen. Wenn wieder geschlossen und motiviert aufgetreten wird, so ist dies zu Hause kein Ding der Unmöglichkeit. Der Kader ergibt sich erst kurzfristig. Alle haben am vergangenen Wochenende für den TSV Reuth gespielt, nur er selbst nicht. Durch die unnötige Niederlage in Auerbach sind die Chancen auf den Relegationsplatz deutlich gesunken. Die Bachmeier-Truppe fährt nach Pressath mit der Absicht, dort etwas gutzumachen, verlor man doch das Hinspiel mit 1:3.