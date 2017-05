In der A-Klasse Ost haben der ASV Neustadt (2./57) und die SG Waidhaus/Pfrentsch (3./57) die Chance genutzt, um nahe an Spitzenreiter TSV Flossenbürg (1./58) heranzurücken. Eine Vorentscheidung um die Meisterschaft könnte bereits am kommenden Wochenende fallen, wenn sich im Spitzenspiel Flossenbürg und Waidhaus/Pfrentsch gegenüberstehen. Im Kampf gegen den Direktabstieg hat der SV Wildenau (14./11) unverändert die schlechtesten Karten. Auf dem Relegationsplatz liegend hat der SV Wurz (13./13) zwei Zähler Vorsprung auf die Wildenauer.

SV Schönkirch 2:4 (0:1) DJK Weiden IITore: 0:1 (2.) Felix Schärtl, 1:1 (58.) Mario Gmeiner, 1:2 (64./Eigentor),1:3 (66.) Stefan Krebs, 1:4 (78.) Felix Schärtl, 2:4 (85./Elfmeter) Philipp Tretter - SR: Özdemir Özbay - Zuschauer: 50Für die Gäste war der Start perfekt: Die erste Gelegenheit nach einer Unstimmigkeit zwischen Torhüter und Abwehrspieler nutzte Felix Schärtl zum 0:1 (2.). Die Heimelf kam vor der Pause nicht so recht ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel glich Mario Gmeiner durch einen Fernschuss aus (58.). Mit einem Doppelschlag (64./66) stellte die DJK die Vorentscheidung her. Felix Schärtl erhöhte auf 4:1 (78.), ehe Schönkirch durch einen Elfmeter von Philipp Tretter noch einmal verkürzte (84.).SpVgg Moosbach 2:1 (0:0) SV FloßTore: 0:1 (69.) Nikolaus Feiler, 1:1 (85./Elfmeter) Johannes Rupprecht, 2:1 (90.) Thomas Krause - SR: Karl Heinz Klein - Zuschauer: 60 - Besonderes Vorkommnis: (44.) Tobias Bayer (SpVgg) verschießt Elfmeter(gi) Wie die Woche zuvor spielte Moosbach überlegen, war aber im Abschluss zu schlampig. Unsaubere Bälle und ungenutzte Torchancen gab es in Hülle und Fülle. Zum Spielgeschehen passte dazu, dass Tobias Bayer in der 44. Minute einen Elfmeter verschoss. So kam es, dass Floß plötzlich in der 69. Minute in Führung ging. Es brauchte wiederum einen Elfmeter in der 85. Minute, den Johannes Rupprecht zum Ausgleich einschob. Buchstäblich in letzter Sekunde erzielte Thomas Krause, nach hervorragender Vorarbeit von Ferdinand Schiessl, doch noch den Siegtreffer.SV Wurz 1:1 (1:1) VfB RothenstadtTore: 0:1 (2.) Tobias Schiml, 1:1 (43.) Reinhard Scharnagl - SR: Rabah Ghennam - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (90.) Johannes BöslNach zwei Minuten hieß es bereits 0:1. Einen Eckball wehrte die Wurzer Abwehr schlecht ab, und Tobias Schiml verwertete die Vorlage zum Rothenstädter Führungstor. Danach übernahm der Gastgeber das Kommando und erspielte sich hochkarätige Torchancen. Zwei Minuten vor der Pause erzielte Reinhard Scharnagl den hochverdienten Ausgleich. Auch nach dem Wechsel trat Wurz dominant auf, versäumte es aber, den Siegtreffer zu setzen. Der VfB Rothenstadt trat nur noch mit einem Schuss, der die Latte streifte, in Erscheinung.Waidhaus/Pfrentsch 4:0 (4:0) TSV PüchersreuthTore: 1:0 (5./Elfmeter) Michael Sachs, 2:0, 3:0 (15.,30.) Tomas Florus, 4:0 (44.) Michael Vogl - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 85(snp) Bereits nach fünf Minuten ging die SG per Elfmeter durch Sachs in Führung. Das schnelle Tor gab der Heimelf Selbstvertrauen und es ging nur in eine Richtung nach vorne. Das zweite Tor durch Florus war die logische Folge. Der gleiche Spieler machte nach 30 Minuten alles klar. Kurz vor der Pause fiel das schönste Tor des Tages, als Kapitän Vogl einen Freistoß direkt verwandelte. In der zweiten Hälfte schaltete die SG zwei Gänge zurück, und es durften alle Ersatzspieler ran. So schaukelte man das Spiel locker nach Hause.SpVgg Schirmitz II 1:2 (1:0) ASV NeustadtTore: 1:0 (25.) Simon Heisig, 1:1 (52.) Karl Urev, 1:2 (90.) Valentin Gert - SR: Grollmisch ( 1. FC Schlicht) - Zuschauer: 30(du) Nur mit viel Mühe setzte sich der Tabellenzweite aus Neustadt in letzter Minute mit einem knappen Sieg durch, obwohl man die ganze Partie hindurch die spielbestimmende Mannschaft war. Die Schirmitzer Reservisten hielten aber mit einer starken kämpferischen Leitung dagegen. Nachdem Simon Heisig mit einem Schuss an die Lattenunterkante des Gästetores noch gescheitert war, erzielte er aber dann doch den 1:0-Führungstreffer für die Platzherren. Die Neustädter versiebten zunächst einige Großchancen oder scheiterten immer wieder am besten Schirmitzer, Torwart Daniel Biebl, bevor ihnen endlich in der 52. Minute mit einem "Hammer" unter den Querbalken von Karl Urev der Ausgleich gelang. Als man sich schon mit einem Unentschieden abgefunden hatte, glückte Valentin Gert in der Schlussminute mit einem Heber ins lange Eck doch noch der Siegtreffer.SV Wildenau 0:5 (0:4) TSV FlossenbürgTore: 0:1 (15.) Ludwig Schwanitz, 0:2 (21.) Alexander Neuber, 0:3 (30.) Christian Nossek, 0:4 (39.) Stefan Birkner, 0:5 (76.) Christian Nossek - SR: Andre Wächter - Zuschauer: 60Wie zu befürchten war, konnte der SV Wildenau dem Spiel der Gäste nicht viel entgegenhalten. Bereits zur Halbzeit führte Flossenbürg mit 4:0, danach spielte der Spitzenreiter mit angezogener Handbremse weiter.VfB Thanhausen 3:2 (1:1) Vohenstrauß IIITore: 1:0 (5.) Dominik Göhl, 1:1 (9.) Stefan Schmid, 2:1 (62.) Hussam Baij, 3:1 (70.) Hussam Baij, 3:2 (85.) Christian Baumann - SR: Gerald Plannerer - Zuschauer: 70