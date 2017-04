Zwei bittere 0:1-Niederlagen musste die SpVgg SV Weiden zuletzt gegen Spitzenvereine verkraften. Nun folgt das Duell beim Tabellenvorletzten, in dem die Schwarz-Blauen auf keinen Fall ohne Punkte bleiben sollten.

Die SpVgg SV Weiden kommt einfach nicht vom Fleck. Seit Anfang des Jahres steht in der Tabelle der Fußball-Bayernliga Nord der 14. Platz zu Buche, was am Ende den Weg in die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Die Schützlinge von Trainer Franz Koller haben entscheidende Wochen mit direkten Konkurrenten vor der Brust, die zeigen werden, wo der Weg hinführt.Los geht es am Samstag, 8. April, um 16 Uhr, wenn die Weidener beim Tabellenvorletzten SV Alemannia Haibach gastieren. "Es ist ohne Frage ein wichtiges, aber kein entscheidendes Spiel", sagt Koller, der zuletzt bei den Niederlagen in Großbardorf und gegen Neumarkt einen Schritt nach vorne vermisste. "Wir betreiben jede Menge Aufwand, aber es kommt nichts dabei heraus. Vor allem offensiv muss jetzt mehr Durchschlagskraft her."Die aufkeimende Euphorie zu Beginn des Jahres, als die Wasserwerkelf mit zwei Siegen optimal in die Restrückrunde startete, ist schon wieder verflogen. Es ist offensichtlich, dass vor allem in der Offensive der Schuh drückt. "Bei der Abwehrarbeit machen wir es sehr gut", lautet die Einschätzung von Koller, der aber die Chancenverwertung im Angriff bemängelt. "Wir erarbeiten uns pro Spiel genug Hochkaräter, die einfach mal genutzt werden müssen."Nun soll endlich der Knoten platzen. Die SV Alemannia Haibach scheint dafür genau der richtige Gegner zu sein. In den letzten sieben Begegnungen ging die SpVgg SV gegen die Unterfranken sechsmal als Sieger vom Platz, wie auch beim 2:0 im Hinspiel im Sparda-Bank-Stadion. Mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Slobodan Komljenovic (Frankfurt, Duisburg) steht bereits der dritte Trainer in dieser Spielzeit auf der Kommandobrücke der Alemannia. Seine beiden Vorgänger Klaus Hildenbeutel und Joachim Hufgard stellten ihre Ämter nach Differenzen mit der Vereinsführung zur Verfügung. Haibach legte mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen einen identischen Start wie die SpVgg SV hin. Die Partie gegen Weiden ist die wohl letzte Chance, der Relegationszone zu entkommen.Aufpassen muss die Weidener Defensive auf Haibachs "Lebensversicherung" Christian Breunig, der in dieser Saison bereits 15 Mal erfolgreich war. Ein Wert, von dem die SpVgg-SV Stürmer Benjamin Werner (4) und Josef Rodler (2) weit entfernt sind. "Wir werden jetzt nicht binnen einer Woche alles umwerfen und kopflos nach vorne rennen. Wenn wir hinten wieder wenig zulassen und stabil stehen, dann bin ich optimistisch, dass vorne auch mal ein oder zwei Treffer zum Sieg reichen", gibt Koller die Marschroute vor.Erfreulich ist, dass nahezu der komplette Kader die Reise nach Haibach antreten kann. Lediglich hinter dem Einsatz von Florian Reich (Knieprobleme) und Lukas Hudec (Grippe) stehen noch kleine Fragezeichen.