Gratulation dem SV Kulmain zur Meisterschaft in der Kreisliga Nord. Bei sechs Punkten Vorsprung und dem gewonnenen Vergleich mit dem Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II (48) ist Oliver Drechsler und seinem Team Platz eins nicht mehr zu nehmen.

So gilt es für SpVgg-SV-Coach Rainer Fachtan und seiner Mannschaft, gegen den Achten FC Tremmersdorf (33) den Relegationsplatz zu behaupten. Der Tabellendritte FC Weiden-Ost (45) hat bei drei Zählern Rückstand weiterhin theoretische Chancen auf Rang zwei, muss aber die Reise zum Meister antreten. Im Tabellenkeller wird die Entscheidung um den Relegationsplatz zwischen dem Drittletzten DJK Weiden (25) und dem Viertletzten SV Neusorg (26) entschieden. Der FC Dießfurt steht als Absteiger fest und für den Vorletzten DJK Neustadt (20) wird es sehr schwer werden, fünf Punkte aufzuholen.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 FC TremmersdorfDie Gastgeber empfangen den starken Aufsteiger, der in den letzten Wochen mit einer eindrucksvollen Serie den Klassenerhalt klar machen konnte. Nach der insgesamt ordentlichen Leistung in Kirchenthumbach soll wieder gepunktet werden. "Unser junges Team übertrifft die Erwartungen aller Verantwortlichen", lobt Trainer Rainer Fachtan. "Nach der langen und sehr anstrengenden Saison durch die Doppelbelastung der U19-Spieler werden wir versuchen, die letzten Kräfte noch einmal zu mobilisieren." Tobias Bernkopf und Marco Kießling werden fehlen, Florian Drechsler und David Dobras sind wieder dabei. Gästespielertrainer Robert Schäffler und sein Team freuen sich über den gesicherten Klassenerhalt bereits zwei Spieltage vor Saisonende. Allerdings hat dies auch viel Substanz gekostet. Noch dazu haben sich Bauer und D. Scherl schwerwiegender verletzt.SV Kulmain So. 15.00 FC Weiden-OstDer SV Kulmain kann die restlichen beiden Partien ruhig und entspannt angehen. Die Saison soll fair und anständig zu Ende gespielt werden, geht es doch für die Gäste noch um Relegationsplatz zwei. Die Punkte sollen nach Möglichkeit in Kulmain bleiben, um danach mit den treuen Fans auf eine erfolgreiche Saison und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga anzustoßen. "Spielerisch konnten wir gegen Dießfurt nicht überzeugen", resümiert Gästecoach Peter Kämpf den letzten Heimdreier vor der schweren Auswärtspartie beim verdienten Meister. "Wir wissen natürlich, dass wir gewinnen müssen, um die theoretische Chance auf Platz zwei am Leben zu erhalten." Personell kann er wieder auf einige Alternativen mehr zurückgreifen.DJK Weiden So. 15.00 DJK EbnathCoach Matthias Müller spricht von einer enttäuschenden Leistung seiner Mannschaft in Neustadt. "Obwohl wir die schlechtere Mannschaft waren, hatten wir sehr gute Einschussmöglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden." Nun heißt es, die Köpfe freizubekommen und in den letzten beiden Saisonspielen nochmal alles zu geben, um das rettende Ufer zu erreichen. Bis auf die langzeitverletzten Wildgans und Zahn steht der komplette Kader zu Verfügung. Trotz einer unglaublichen Serie nach der Winterpause mit drei Zählern mehr als Meister Kulmain, brauchen die Gäste noch einen Punkt zum sicheren Erreichen des Klassenerhalts. Da beide die Punkte für den Ligaverbleib benötigen, wird es richtig zur Sache gehen. Personell könnte sich die Lage etwas entspannen, da Kapitän Hoffmann und Rubenbauer das Training wieder aufgenommen haben.SV Neusorg So. 15.00 SVSW KemnathZwei Spieltage vor Saisonende greift der SV Neusorg nach dem letzten Strohhalm. Trainer Roland Grüner hat seinen Rücktritt angeboten, was der Verein angenommen hat. Nun soll Frauen-Trainer Christian König verhindern, dass die Mannschaft noch auf den Relegationsplatz abrutscht. Nach wie vor hat es Neusorg selbst in der Hand, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Aber dazu muss die Mannschaft gegen Kemnath anders auftreten als zuletzt. Walberer (Rotsperre), Hautmann (privat verhindert) und die verletzten Herrmann, Wedlich und Hupas werden fehlen. Gästespielertrainer Christian Ferstl spricht von einer unverdienten Niederlage gegen den Meister und war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Es fehlten lediglich die Tore. "Wir möchten mit einem Sieg das nächste Derby für uns entscheiden und die Saison anständig zu Ende bringen. Ziel ist Platz fünf, wofür wir die sich bietenden Torchancen allerdings besser nutzen müssen." Nicht dabei sind Ferstl, Riedl, Gradl und Toqani.SV Plößberg So. 15.00 DJK Neustadt"Wir haben zwar sehr gefällig gespielt, waren aber gegen einen tiefstehenden Gegner zu ungefährlich", erklärt SV-Coach Harald Walberer die Niederlage in Tremmersdorf. Nun erwartet er mit Neustadt eine hochmotivierte Mannschaft, die mit allen Mitteln versuchen wird zu gewinnen. Im letzten Heimspiel der Saison will er mit seinem Team den treuen Zuschauern ein gutes Spiel bieten. "Der hochverdiente Dreier gegen die DJK Weiden hat uns weiter Mut gemacht, alles rauszuhauen so lange rechnerisch noch etwas geht", sagt DJK-Teammanager Mike Stangl und fügt hinzu: "Wir wissen, dass wir beide Spiele gewinnen müssen und fremde Hilfe benötigen, um das kleine Wunder noch zu schaffen. Nach sieben Punkten aus den letzten drei Partien traue ich das unserer jungen Mannschaft in Plößberg auch zu." Coach Mo Dal muss im Stiftland dabei weiter auf Jonas Stangl, Marco Wagner und Patrick Kopp verzichten.DJK Irchenrieth So. 15.00 SC Kirchenthumbach"Wir wollten den Sieg mehr als Erbendorf", lobt Spielertrainer Benny Scheidler sein Team, das vor allem spielerisch enorme Fortschritte gemacht hat. Auch wenn er auf die große Qualität der Gäste hinweist, sollen jetzt mit aller Macht drei Punkte geholt und Tabellenplatz fünf angestrebt werden. Dann hätte man eine bärenstarke Saison gespielt. Fehlen werden Rozmara und Gyan. "Durch den überraschenden, aber absolut verdienten Sieg gegen eine weitere Spitzenmannschaft ist uns endlich der Befreiungsschlag geglückt und eine enorme Last von unseren Schultern abgefallen", freut sich Gästespielertrainer Daniel Klempau mit seinem Team. "Nun können wir endlich ohne diesen ständigen Druck in eine Partie gehen."TSV Erbendorf So. 15.00 FC DießfurtDie blutjunge TSV-Mannschaft um Kapitän Heindl zeigte gegen Irchenrieth nach dem Rückstand eine gute Moral, ging dann aber mit den sich bietenden Tormöglichkeiten etwas fahrlässig um und wurde kurz vor Ende des Spiels bestraft. "Dießfurt darf auf keinen Fall unterschätzt werden", appelliert Trainer Reinhold Kastner an sein Team. Vor der letzten Auswärtspartie wird Gästecoach Reinhard Marschke nachdenklich. "Erbendorf hat nach der Winterpause einen Zähler ergattert, wir deren zwei. Dies sagt alles, warum wir abgestiegen sind und Erbendorf ins Mittelfeld abgerutscht ist." Zumindest personell sieht er im Vergleich zur Niederlage bei Weiden-Ost wieder Licht im Tunnel.