Mit dem Monat Mai beginnt in den Fußball-Ligen die Zeit der Entscheidungen. Zumeist fallen diese gegen Ende des Monats. Doch für die SpVgg SV Weiden steht bereits an diesem Wochenende eine Begegnung mit Endspielcharakter auf dem Programm.

Wir haben die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Mit drei Punkten kann dann fast nichts mehr anbrennen. Franz Koller, Trainer der SpVgg SV Weiden

Am Samstag um 16 Uhr duellieren sich mit der SpVgg Ansbach (13. Platz/37 Punkte) und der SpVgg SV (14./36) die beiden Teams, die knapp über beziehungsweise unter dem Strich stehen, der über den direkten Klassenerhalt respektive Relegation zur Landesliga entscheidet. "Wir haben die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Mit drei Punkten kann dann fast nichts mehr anbrennen. Wir dürfen uns aber nicht zu viel Druck machen", blickt Trainer Franz Koller auf die Partie.Mit einem Sieg könnte die Wasserwerkelf für eine Vorentscheidung sorgen und den 14. Platz festigen, der voraussichtlich zum Klassenerhalt reichen wird. Zum einen, weil in der Bayernliga Süd der Tabellenvierzehnte SpVgg Hankofen-Hailing nur 31 Punkte aufweist und bekanntlich der Beste dieser beiden Vierzehnten den Bayernliga-Direktverbleib in der Tasche hat. In der eigenen Nord-Staffel haben die Max-Reger-Städter zudem aktuell drei Zähler Vorsprung auf den 1. SC Feucht, der zusätzlich nur noch auf Gegner trifft, welche zu den ersten Sechs der Liga gehören."Trotz aller Rechenspiele wollen wir uns auf unsere Leistung konzentrieren. Das spielerische Niveau war in den letzten Wochen gut, deswegen können wir mit Selbstvertrauen auftreten", sagt Koller. In der Tat sind die Schwarz-Blauen im Moment im Aufwind. Fünf Spiele ohne Niederlage und 448 Minuten ohne Gegentor zeugen vor allem von einer wiedererstarkten Defensive. Einen speziellen Grund dafür sieht Keeper Dominik Forster nicht: "Der wichtigste Fakt ist, dass endlich jeder weiß, um was es geht. Die Einstellung stimmt wieder, was vielleicht in der Vorrunde nicht immer so war. Mit dem Erfolg kommt auch die Leichtigkeit zurück."Forster und seine Vorderleute werden in Ansbach von ebenfalls formstarken Mittelfranken auf Herz und Nieren geprüft. Der Trumpf der Gastgeber ist die Offensive, aus der vor allem Patrick Kroiß mit 14 Treffern herausragt. Unter dem neuen Trainer Norbert Weidlein gab es zuletzt vier Siege aus fünf Spielen, darunter ein 7:2-Kantersieg beim FC Amberg.Dementsprechend erwartet Koller ein enges Spiel der beiden Namensvettern: "Es wird wieder auf die Kleinigkeiten ankommen und darauf, welche Mannschaft es schafft, ihre Stärken besser auf den Platz zu bringen. Wir wollen auswärts nicht verlieren. Falls das gelingt, bin ich mir sicher, dass wir unserem Ziel Klassenerhalt sehr nahe sind."Weiterhin verzichten muss Koller auf Andreas Wendl. Seine Sperre wurde durch das BFV-Sportgericht von zwei auf drei Spiele erhöht. Beim Ersturteil war nicht eingeflossen, dass Wendl bereits in der Vorrunde, ebenfalls in der Partie gegen den FC Amberg, vom Platz geflogen war. Das Sportgericht stufte den Weidener Verteidiger deshalb als Wiederholungstäter ein und schraubte die Strafe nachträglich um ein Spiel nach oben. Neben dem beruflich verhinderten Marco Kießling stehen in Ansbach hinter dem Einsatz von Thomas Wildenauer (Wadenzerrung) und Michael Riester (Sprunggelenksprobleme) Fragezeichen.