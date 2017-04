Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) setzt auch in der Saison 2017/18 auf eine hochqualifizierte und heimatnahe Talentförderung in bayernweit 18 BFV-Nachwuchsleistungszentren (NLZ). Nach der jährlichen Leistungsüberprüfung aller bayerischen Standorte durch das Kernleitungsteam des Verbandes behalten alle 18 aktuellen Vereine, darunter auch die SpVgg SV Weiden, ihren Status als BFV-NLZ.

"Wir sind mit der Arbeit unserer Partnervereine sehr zufrieden. Unsere Talente werden an allen Standorten auf hohem Niveau professionell gefördert. Deshalb gibt es auch keinen Grund, etwas an der momentanen Struktur zu ändern", erklärt BFV-Vizepräsident Reinhold Baier.Am Weidener Wasserwerk wurde die Nachricht positiv aufgenommen. "Wir haben uns wieder in einigen Punkten verbessert und sind auf einem guten Weg", freute sich Rainer Fachtan, Jugendkoordinator der SpVgg SV Weiden.Mit dem FC Eintracht Bamberg und der DJK Don Bosco Bamberg hatten sich zwei weitere Klubs als Standort für ein BFV-Nachwuchsleistungszentrum beworben, aber keinen Zuschlag erhalten. "Bei Eintracht Bamberg wollen wir nach der überstandenen Insolvenz erst einmal die finanzielle Entwicklung beobachten. Don Bosco verfügt aktuell noch nicht über die notwendige Infrastruktur. Der Verbands-Jugendausschuss wird beide Vereine selbstverständlich weiter im Auge behalten", so Baier.Die 18 Standorte der BFV-Nachwuchsleistungszentren in der Saison 2017/18 sind: SpVgg Ansbach, SV Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Oberfranken Bayreuth, SV Wacker Burghausen, ASV Cham, FC Coburg, SpVgg GW Deggendorf, SG Quelle Fürth, FC Gundelfingen, SpVgg Bayern Hof, SpVgg Landshut, FC Memmingen, TSV 1861 Nördlingen, 1. FC Passau, 1. FC Schweinfurt 05, SB Chiemgau Traunstein, SpVgg SV Weiden und FC Würzburger Kickers.