Da der 1. SC Feucht beim TSV Großbardorf (1:1) punkten konnte, müssen die Schützlinge von Trainer Franz Koller am letzten Spieltag nachlegen. Der SpVgg SV, die sich bis auf den zwölften Platz nach vorne schob, reicht am kommenden Samstag aber bereits ein Remis bei der zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers, um den Klassenerhalt ohne Wenn und Aber zu bewerkstelligen.Dementsprechend erfreut war Koller nach der Partie: "Wir können ein wenig durchatmen. Es sieht nicht schlecht aus, aber in der letzten Woche ist kein Schlendrian erlaubt. Wir haben uns das heute erarbeitet und völlig verdient gewonnen." Sein Gegenüber Bernd Eigner sah die Partie ähnlich: "Weiden war die bessere Mannschaft. Wir sind heute personell am Krückstock gegangen, was es dann nicht einfacher macht. Es war eine verdiente Niederlage für uns."In der Tat reiste der SCE mit lediglich 13 Mann und beispielsweise ohne Top-Torjäger Tobias Herzner nach Weiden, während bei den Gastgebern alle angeschlagenen Akteure außer Tobias Plößner (Rückenprobleme) auflaufen konnten. Nach der Verabschiedung der vier verdienten Spieler Ralph Egeter (DJK Ammerthal), Michael Riester (Karriereende), Thomas Schneider und Andreas Wendl (Ziel noch offen) nahmen die Hausherren sofort das Heft in die Hand. Die Max-Reger Städter agierten variabel und setzten auch spielerisch Akzente.Doch vor allem in der ersten Halbzeit zeigte sich wieder das alte Problem der SpVgg SV in Form der Chancenauswertung. "Es ist teilweise schon haarsträubend, was wir für Möglichkeiten für ein Tor brauchen. Das haben wir heute wieder gesehen", so Koller. Lukas Hudec allein vor Torwart Rainer Hausner (27.), Stefan Graf mit einem Weitschuss (32.) und Christoph Hegenbart (35.), der knapp vorbeizielte, hätten für Beruhigung unter den Weidenern Zuschauern sorgen können. Als dann Azizou Zoumbare nach einer Flanke von Levan Terashvili am langen Pfosten ungestört einschieben konnte (37.), war der Spielverlauf vollends auf den Kopf gestellt.Doch anders als in der ersten Phase der Saison, als Gegentreffer das Spiel der SpVgg SV aus dem Konzept brachten, fanden die Gastgeber die richtige Antwort. Gleich nach dem Wechsel vergab Benjamin Werner noch allein vor Hausner eine "100-Prozentige", doch dann zeigte die Offensive Effektivität gleich im Doppelpack. Thomas Schneider per wunderschönem Freistoß aus 19 Metern in den Winkel (58.) und Werner per Kopf nach einer Schneider-Ecke (60.) drehten das Spiel binnen 120 Sekunden.Die SpVgg SV blieb weiter am Drücker. Torwart Dominik Forster verbrachte einen geruhsamen Nachmittag und verfolgte, wie seine Vorderleute die Entscheidung suchten und fanden. Graf spazierte mutterseelenallein durchs Mittelfeld, steckte durch zu Hegenbart, welcher mit einem Kraftakt den Ball von der Torauslinie noch zu Werner stocherte - 3:1 (76.). Die Partie war entschieden und auch wenn das beim Schlusspfiff verkündete Ergebnis aus Großbardorf nicht ganz das richtige war, herrschte Eitel Sonnenschein im Sparda-Bank-Stadion."Es war das sechste Spiel ohne Niederlage. Man merkt einfach, dass wir mit Selbstvertrauen agieren. Wenn wir das auch kommende Woche so rüberbringen, bin ich überzeugt dass wir dann was zu feiern haben", blickt Koller auf das Saisonfinale der Bayernliga Nord.