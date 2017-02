Es geht weiter Schlag auf Schlag bei der SpVgg SV Weiden. Heute Abend absolviert die Wasserwerkelf das dritte Testspiel binnen einer Woche. Um 18.30 Uhr treten die Schwarz-Blauen auf dem Kunstrasenplatz in der Grünen Au beim Regionalligisten SpVgg Bayern Hof an.

Für SpVgg-SV-Trainer Franz Koller geht es darum, weiter am System zu feilen und den guten Eindruck der bisherigen Vorbereitungsphase zu bestätigen. "Wir haben bewusst starke Gegner als Testpartner gewählt, damit diese unsere Fehler schonungslos aufdecken. Dennoch halten wir gut mit und schaffen es sogar, eine gewisse Zeit das Spiel zu kontrollieren", zieht Koller ein positives Fazit der ersten drei Wochen seit dem Trainingsstart.Für den Saisonstart am 4. März beim SV Erlenbach kristallisieren sich laut Koller durchaus Änderungen ab. "Es ist so, dass wir viel ausprobieren. Dabei haben sich Spieler auf für sie vielleicht ungewohnten Positionen empfohlen. Es kann durchaus Überraschungen geben." Noch sei aber genug Zeit, dass sich Akteure aufdrängen können, erklärte Koller. "Der Wille ist bei allen Spielern erkennbar." Welche Akteure heute ihre Chance nutzen können, entscheidet sich kurzfristig. Aufgrund Krankheit und beruflicher Verpflichtungen steht das endgültige Aufgebot erst kurzfristig fest.Mit der SpVgg Bayern Hof lieferte sich Weiden in der vergangenen Spielzeit lange Zeit ein spannendes Rennen um die Aufstiegsplätze. Am Ende waren es die Oberfranken, die über die Relegation in die Regionalliga aufsteigen konnten. Wie groß dieser Sprung allerdings ist, musste die Mannschaft von Trainer Miloslav Janovsky schnell erkennen. Mit gerade einmal neun Punkten steht Hof am Tabellenende und kann nur noch durch eine starke Rückserie den sofortigen Wiederabstieg in die Bayernliga Nord verhindern.